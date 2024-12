Biden indulta a su hijo y confirma las denuncias de Trump: el Departamento de Justicia de su gobierno está politizado

WASHINGTON.- El domingo a la noche, cuando anunció el indulto a su hijo Hunter Biden, el actual presidente norteamericano pareció hacerse eco de las quejas de su sucesor, que viene denunciando que la Justicia hace una persecución selectiva y ejerce presiones políticas, cuestionando la imparcialidad de un sistema que el propio Biden hasta ahora había defendido durante largo tiempo.

“Cualquier persona razonable que analice los hechos de la causa contra Hunter llegará a la misma conclusión: que Hunter fue señalado solo por ser mi hijo, y eso está mal”, dijo Biden durante el anuncio del indulto. “Esa es la verdad”, agregó. “Creo en la Justicia, pero he tenido que luchar con esto, y también creo que esta causa está contaminada por la política y que eso condujo a fallo errado”.

El presidente estadounidense Joe Biden y su hijo Hunter Biden se abrazan en el escenario al concluir el primer día de la Convención Nacional Demócrata (DNC) en el United Center en Chicago, Illinois, el 19 de agosto de 2024. BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

La decisión de Biden de usar la facultad extraordinaria que tiene el representante del Poder Ejecutivo para indultar a su hijo de su condena por armas y evasión tributaria se produce a pesar de las repetidas declaraciones del presidente y sus colaboradores de que no lo haría. Hace apenas unos meses, después de la sentencia contra su hijo, el presidente descartó la idea de indultarlo y dijo: “Aceptaré el resultado de la causa y seguiré respetando el proceso judicial”. Su declaración del domingo por la noche deja muy en claro que ni aceptó el veredicto ni respeta el proceso judicial.

La lógica esgrimida por Biden para indultar a su hijo inevitablemente embarrará la cancha política, mientras Trump se prepara para asumir el cargo con planes de usar al FBI y al Departamento de Justicia para lanzar una “represalia” contra sus opositores. Hace tiempo que Trump viene denunciando que la Justicia ha sido “usada como un arma” en su contra y que es víctima de una persecución selectiva, bastante parecido a lo que ahora dice Biden que ocurrió con su hijo.

Los argumentos de ambos, por supuesto, son diferentes en muchos aspectos importantes. Trump sostiene que los dos procesamientos en su contra de parte del Departamento de Justicia del actual gobierno representan una cacería de brujas partidaria contra el máximo rival del presidente en funciones. Biden no acusó explícitamente al Departamento de Justicia de parcialidad contra su familia, pero sugirió que estaba bajo la influencia de políticos republicanos que vienen llevando una larga campaña de acoso contra Hunter Biden ante la opinión pública.

Como era de esperarse, el Departamento de Justicia rechaza ambas acusaciones. Los procesamientos de Trump y de Hunter Biden fueron manejados por dos consejos especiales separados y designados específicamente para blindar esas causas de injerencias políticas, y los altos funcionarios del Departamento de Justicia niegan que la política haya sido parte de la ecuación contra uno u otro. No hay evidencia de que Biden se haya involucrado de ninguna manera en las causas contra Trump.

Pero el indulto emitido por Biden complicará a los demócratas a la hora de defender la imparcialidad del Departamento y de plantarse frente a los desembozados planes de Trump de usarlo con propósitos políticos, que incluso quiere nombrar como próximo director del FBI a Kash Patel, un asesor que ha jurado “ir contra” los enemigos del presidente electo. Para los demócratas también será difícil criticar a Trump si empieza a prodigar indultos para absolver a sus amigos y aliados, algunos de los cuales podrían haber sido testigos en su contra en anteriores investigaciones.

El presidente electo, Donald Trump, habla en una reunión con la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, el 13 de noviembre de 2024, en Washington. Allison Robbert - Pool AFP

“Si bien como padre entiendo perfectamente el deseo natural del presidente Joe Biden de ayudar a su hijo indultándolo, me decepciona que ponga a su familia por delante de su país”, posteó en las redes sociales el gobernador demócrata del estado de Colorado, Jared Polis. “Esto es un mal precedente, del que podrían abusar los próximos presidentes y que tristemente manchará su reputación”.

El representante demócrata por Arizona, Greg Stanton, cuestionó el argumento de Biden de que detrás del procesamiento de su hijo estaba la política. “Respeto al presidente Biden, pero creo que en esto se equivocó. Hunter cometió delitos y fue condenado por un jurado de sus pares”.

Otros demócratas intentaron marcar diferencias entre los casos de Biden y Trump. El exprocurador general Eric Holder dijo que ningún fiscal habría presentado los cargos contra Hunter Biden y que por lo tanto el indulto estaba justificado.

“Tenemos que plantearnos una pregunta mucho más importante”, escribió Holder en las redes sociales. “¿De verdad creemos que Kash Patel está calificado para liderar la organización de investigación policial más importante del mundo? La respuesta es obvia: de ninguna manera”.

Kash Patel, exjefe de despacho del secretario de Defensa en funciones Christopher Miller, habla en un mitin en Minden, Nevada, el 8 de octubre de 2022. José Luis Villegas - FR171846 AP

Sin duda, las causas contra Trump y contra el hijo de Biden no son comparables. Trump fue acusado de intentar anular ilegalmente una elección que perdió para aferrarse al poder y, en una causa separada, de poner en peligro la seguridad nacional y tratar de obstruir la Justicia, reteniendo documentos clasificados tras dejar el cargo y negándose a devolverlos. Ahora, al haber sido reelegido, esas causas serán desestimadas.

Hunter Biden fue condenado por mentir sobre su adicción a las drogas en un formulario de solicitud de armas de fuego, y se declaró culpable de no pagar impuestos que luego pagó, con multa e intereses. Y son varios los juristas que concuerdan con el presidente y dicen que tales delitos normalmente se habrían resuelto sin la presentación de cargos por delitos graves.

Pero el presidente rompió su propia promesa de no intervenir en el caso. En su declaración del domingo, Biden señaló que antes había dicho que “no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia y cumplí mi palabra, incluso cuando vi que mi hijo era procesado de manera selectiva e injusta”. Pero no reconoció que estaba incumpliendo su palabra de no recurrir al indulto.

Trump no perdió tiempo y aprovechó rápidamente para comparar peras con manzanas. “¿El indulto otorgado por Joe a Hunter incluye a los rehenes del 6 de enero, que siguen encarcelados desde hace años?”, escribió Trump en las redes sociales, en referencia a los amotinados que atacaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 para evitar que el Congreso certificara la derrota de Trump. “¡Qué abuso y qué error judicial!”.

En su declaración, Biden también apeló a la empatía de un padre por un hijo que luchó contra la adicción a las drogas, enmarcando su decisión en términos personales y ante la posibilidad de que Hunter pasara años en la cárcel. “Espero que los norteamericanos entiendan por qué un padre y un presidente llegan a tomar esta decisión”, escribió.

Si lo hubiera dejado ahí, otra sería la historia. Pero fue su ataque a la fiscalía lo que dejó picando dudas sobre un sistema de justicia de doble vara. “Ha habido un esfuerzo por quebrar a Hunter, que no consume desde hace cinco años y medio, a pesar de los implacables ataques en su contra y de su procesamiento selectivo”, dijo el presidente. “Al tratar de quebrar a Hunter, han tratado de quebrarme a mí, y no hay razón para creer que se detengan ahí. Ya es suficiente”.

Pero no será suficiente y la cosa no termina ahí. Hasta algunos partidarios de Biden dicen que su decisión abrió la puerta para que Trump distorsione aún más el sistema apelando a las propias palabras y acciones de su predecesor. El exrepresentante Joe Walsh, un destacado republicano anti-Trump de Illinois que apoyó la candidatura de Biden a la presidencia, dijo que el indulto era “descorazonador”.

“No hace más que potenciar el cinismo de la gente sobre la política”, dijo Walsh en la cadena MSNBC. “Y ese cinismo fortalece a Trump, porque ahora Trump puede decir simplemente: ‘No soy una amenaza única, todo el mundo lo hace. Si hago algo por mi hijo o mi yerno, puedo decir, Joe Biden hizo lo mismo’. Yo entiendo a Biden, pero esta fue una decisión egoísta que solo fortalece políticamente a Trump”.

Traducción de Jaime Arrambide

Por Peter Baker

Por The New York Times