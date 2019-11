Un nuevo interrogante: ¿Dónde está Evo Morales?

La última referencia que se tuvo en relación con el paradero de Morales se encuentra en su carta de renuncia, datada en "el valeroso trópico de Cochabamba", según expresó en la carta Fuente: Archivo - Crédito: Juan Karita/AP

LA PAZ (AP).- El paradero del ahora expresidente de Bolivia, Evo Morales, se convirtió en un interrogante en medio del caos que generó su renuncia al mando del país. Si bien el mandatario se pronunció a través de sus redes sociales, el lugar desde el cual lo hizo aún es una incógnita.

Según se pudo ver en imágenes televisivas locales, Evo aterrizó en el aeropuerto de Chimoré ayer por la tarde antes de dimitir el cargo y se supone que permanece allí.

La última referencia que se tuvo en relación con el paradero de Morales se encuentra en su carta de renuncia, datada en "el valeroso trópico de Cochabamba", según expresó en la carta. Allí se encuentra Chapare, la zona cocalera de Cochabamba en el centro del país y donde Evo todavía es presidente honorífico de los cocaleros.

"Hoy día 10 de noviembre lo humildes, los trabajadores, los aymaras, los quechuas, los indígenas de tierras bajas, iniciamos el largo camino de la resistencia, para defender los logros históricos del primer gobierno indígena que termina hoy, con mi renuncia obligada a la Presidencia del Estado Plurinacional producto de un golpe de estado político, cívico, policial", expresó Morales en la carta de renuncia.

El conflicto

Presionado por las Fuerzas Armadas y la oposición, el presidente boliviano, Evo Morales, renunció a su cargo horas después de convocar a nuevas elecciones tras el resultado de la auditoría de la OEA en los comicios del 20 de octubre, que arrojó "serias irregularidades". A su decisión siguió la retirada del vicepresidente, Álvaro García Linera, y una lista de funcionarios que también dejaron sus cargos, lo que abrió un vacío de poder.

Tras casi 14 años en el poder y haberse convertido en el primer indígena en dirigir a Bolivia en la historia, Morales anunció ayer: "Renuncio a mi cargo de presidente para que [Carlos] Mesa y [Luis Fernando] Camacho no sigan persiguiendo a dirigentes sociales. Pedimos que no maltraten al pueblo". "Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos del MAS no sean más hostigados, perseguidos ni amenazados. Lamento mucho este golpe cívico con algunos sectores de la policía por plegarse para atentar contra la democracia, la paz social, con amedrentamiento de intimidad al pueblo boliviano", sostuvo.

Después de tres semanas consecutivas de protestas tras las cuestionadas elecciones, la Organización de los Estados Americanos (OEA) determinó irregularidades en los comicios de octubre y sugirió retomar los comicios. Envuelto en la crisis política más grave que afrontó el mandatario en sus casi 14 años en el poder, Morales ayer llamó a repetir las elecciones, pero ya era demasiado tarde.