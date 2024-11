Bolsonaro podría refugiarse en una embajada extranjera si corre riesgo de ser arrestado

BRASILIA.- Acusado formalmente de participar en la organización de un intento de golpe de Estado para impedir la asunción de Luiz Inacio Lula da Silva, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro dijo en una entrevista que podría buscar refugio en una embajada extranjera si corre riesgo de ser arrestado.

”Por lo que veo, en la historia del mundo, cualquiera que se sienta perseguido puede ir a una embajada extranjera”, dijo en una entrevista con el portal Uol. ”Si me sintiera culpable de algo, hubiera seguido en Estados Unidos, no hubiera vuelto”, dijo en referencia a su traslado a Florida, 24 horas antes de que concluya su mandato presidencial, cuando, según la policía, estaban en curso intentos por subvertir el orden democrático.

Jair Bolsonaro llegando al Aeropuerto Internacional de Brasilia [e]LUCIO TAVORA - XinHua

El expresidente dijo que se considera “víctima de una persecución” por el caso. Cuando se le preguntó si temía ser detenido al final de la investigación, Bolsonaro dijo que ya había sido sometido a tres operativos de allanamientos, los cuales consideró “absurdos”.

El exmandatario se quejó de que “vivimos en un mundo de arbitrariedades. No puedo dormir por miedo a que la policía federal haga una redada en mi casa por la mañana. Ya he sufrido tres registros e incautaciones. Es absurdo que me arriesgue sin haber hecho nada”.

La policía brasileña pidió el 21 de noviembre la acusación contra el expresidente Jair Bolsonaro por un complot de "golpe de Estado" en 2022 para impedir que el actual líder Luiz Inácio Lula da Silva asuma el cargo SERGIO LIMA - AFP

Bolsonaro y otras 36 personas fueron procesadas la semana pasada por los presuntos delitos de asociación para delinquir, golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho. ”¿Cuál era el plan? ¨¿Dar un golpe de Estado con un general retirado, tres o cuatro oficiales y un policía federal? Hay más o menos 500 personas trabajando allí, en el edificio presidencial. No puedo saber lo que hace cada uno de ellos”, declaró el ex jefe de Estado.

Al ser consultado sobre el supuesto complot para matar al entonces presidente electo Lula, a su vice, Geraldo Alckmin, y el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, Bolsonaro dijo: “¿Cuál es ese plan del que hablan? No tengo ni idea de lo que es. ¿Se ha puesto en práctica? Que yo sepa, no”.

En febrero de este año, poco después de que la policía le confiscara el pasaporte, y arrestara a dos de su ex asesores en la investigación por el presunto golpe, Bolsonaro se refugió durante dos días en la embajada de Hungría en Brasilia, según The New York Times, que tuvo acceso a las cámaras de seguridad. El expresidente, que tiene un fuerte vínculo personal e ideológico con el premier húngaro Viktor Orban, ingresó a la embajada acompañado por dos guardias de seguridad, donde fue atendido por el embajador.

“Participación activa”

Este martes, la Policía Federal concluyó después de una investigación que el exmandatario “planificó, actuó y controló directa y efectivamente” un plan golpista.

La PF presentó la semana pasada una acusación formal ante la Corte Suprema del país diciendo que Bolsonaro planeó un golpe de Estado para revocar las elecciones de 2022 junto con decenas de exministros y asesores, pero no había publicado el informe completo que respaldaba sus argumentos en ese momento.

La información está contenida en un documento de 884 páginas enviado por la PF al ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien lo remitió este martes a la Procuraduría General de la República (PGR). El informe pide la acusación de 37 personas, incluido el expresidente Jair Bolsonaro, varios militares y asesores cercanos al expresidente y un asesor del presidente argentino Javier Milei.

“Las pruebas obtenidas a lo largo de la investigación demuestran de manera inequívoca que el entonces Presidente de la República, JAIR MESSIAS BOLSONARO, planeó, actuó y tuvo control directo y efectivo sobre los actos ejecutorios realizados por la organización criminal que pretendía lograr un Golpe de Estado y la abolición del Estado democrático de derecho”, dice el informe, cuya confidencialidad fue retirada el martes.

Agencia ANSA y diario O Globo/GDA

LA NACION