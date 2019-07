Boris Johnson saluda a la reina Isabel en el Palacio de Buckingham Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de julio de 2019 • 12:02

LONDRES.- Boris Johnson fue designado hoy primer ministro británico en reemplazo de Theresa May luego de reunirse con la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham, que le encargó formar gobierno. El nuevo líder conservador, de 55 años y partidario de un Brexit duro, prometió en su discurso concretará la salida del bloque europeo "sin peros ni condiciones" para el 31 de octubre.

Johnson fue aplaudido mientras caminó hacia la residencia oficial en 10 Downing Street. Allí rindió un breve homenaje a May y dijo que "los que dudan, los pesimistas [sobre el Brexit], están equivocados".

Boris Johnson dio un discurso en las puertas de la residencia oficial en Londres tras asumir como primer ministro británico Fuente: Reuters

"Vamos a cumplir la reiterada promesa del Parlamento al pueblo y salir de la Unión Europea (UE) el 31 de octubre, sin peros ni condiciones", dijo. También señaló que iba a trabajar en "un nuevo acuerdo, un mejor acuerdo" con el bloque europeo.

Habló luego de la posibilidad "remota" de un no deal, es decir un Brexit sin acuerdo. "Sí, habrá dificultades si no hay acuerdo. Pero mi mensaje a las empresas es que no son las decisiones las que causan problemas, sino la negativa a tomar decisiones", agregó. En ese sentido, dijo que conseguirá "un nuevo acuerdo, un acuerdo mejor" con la UE para el Brexit.

"Es hora de desatar el poder productivo de todo el país. Gran Bretaña es más que la suma de sus partes, dice. Es amado a través del mundo", agregó.

Johnson fue el decimocuarto premier recibido por la reina Isabel II, de 93 años, en los más de 67 años de reinado. El primero fue Winston Churchill, en una extensa lista que incluye desde hoy a 12 hombres y dos mujeres. Poco antes el Palacio de Buckingham había confirmado a través de una nota oficial que la reina había recibido a May y le había "aceptado gentilmente", según la fórmula de rigor, su dimisión como primera ministra de Gran Bretaña.

Johnson, excanciller conocido por sus polémicas, fue designado ayer nuevo líder del Partido Conservador, con una mayoría de 66% de los votos.

Agencia AFP