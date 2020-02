La reestructuración del gabinete británico deja poco lugar para el disenso Fuente: AP - Crédito: Frank Augstein

LONDRES.- En medio de una disputa con la Unión Europea acerca de los impuestos al transporte tras la concreción del Brexit, el primer ministro británico, Boris Johnson , decidió reformar su gabinete. Aunque la mayoría de los cambios fueron planeados, hubo uno sorpresivo: la renuncia del secretario del Tesoro, Sajid Javid, obligó a Johnson a promover a su número 2, el joven Rishi Sunak.

Los despedidos fueron varios. Entre ellos, están varias mujeres de alto perfil: la secretaria de Negocios, Andrea Leadsom; la secretaria de Medio Ambiente, Theresa Villiers, y la ministra Vivienda, Esther McVey, están entre las que anunciaron el fin de sus funciones en el gobierno británico. Los que mantienen sus cargos son los más veteranos: el canciller, Dominic Raab; el secretario de Interior, Priti Patel; el secretario de Salud, Matthew Hancok; el secretario de Justicia, Robert Buckland, y el estratega del Brexit y mano derecha de Johnson, Michael Gove.

También fue echado el secretario de Irlanda del Norte, Julian Smith, que había sido de gran ayuda para resolver el impasse político en esa región causado por una disputa entre los partidos políticos principales: los nacionalistas irlandeses del Sinn Fein y los unionistas británicos de la DUP. Luego de tres años sin gobierno ni asamblea, la presión de Irlanda y Gran Bretaña logró en enero que la situación volviera a la normalidad.

El premier irlandés saliente, Leo Varadkar, expresó su gratitud hacia Smith en un tuit: " En ocho meses como secretario de Estado, ayudaste a restaurar el balance de poder en Stormont (los edificios parlamentarios en Belfast), conseguiste un acuerdo con nosotros para evitar una frontera física y el matrimonio igualitario. Eres uno de los mejores políticos británicos de nuestro tiempo. Gracias", escribió Varadkar.

La secretaría de Negocios quedará a cargo de Alok Sharma. Según informó The Guardian, Sharma también encabezará la organización de la COP26, la conferencia de cambio climático que tendrá lugar en Glasgow en noviembre. Claire O'Neill, quien estaba liderando la planificación del evento en el que Gran Bretaña oficiará de anfitrión, fue desplazada de su cargo la semana pasada.

Sin lugar para rebeldes

La renuncia de Javid, que en menos de un mes debía presentar el presupuesto anual, habría surgido de su desacuerdo con uno de los voceros más importantes de Johnson, Dominic Cummings, aunque la gota que derramó el vaso podría haber sido el pedido de que despidiera a su personal y lo reemplazara con los elegidos por la oficina del premier.

Su sorpresiva renuncia llevó a la oposición a declarar que Johnson había "perdido el control de la reestructuración". Su reemplazante, Sunak, de apenas 29 años, es un acérrimo defensor del Brexit y es muy leal a Johnson.

Sunak es uno de los funcionarios que enfatiza la imagen de un gobierno que no tiene paciencia para opiniones contrarias. En septiembre, Smith y Leadsom se había opuesto a la suspensión del Parlamento para aprobar el acuerdo de Brexit. Geoffrey Cox, el fiscal general, presentó hoy a la mañana su renuncia ante el pedido de Johnson y dijo que se había esforzado por ofrecer "consejos honestos e independientes" a Johnson y su predecesora Theresa May, según informó The Independent. " Esta reacomodación muestra que el disenso no será tolerado por Número 10", tuiteó Gordon Reyner, editor político de The Telegraph.

