El premier del Reino Unido espera con esta propuesta avanzar en la salida de la UE Crédito: DPA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de octubre de 2019 • 09:55

MANCHESTER.- Esta mañana, el primer ministro del Gran Bretaña , Boris Johnson, clausuró la conferencia anual del Partido Conservador y brindó detalles sobre la propuesta que llevará a la Unión Europea para de una vez concretar el Brexit y salir del bloque económico el 31 de octubre.

Apegado a su postura dura de que la ruptura se dará sí o sí, cueste lo que cueste, el sucesor de Theresa May se paró frente al micrófono y aseguró: "Amigos míos, me temo que después de tres años y medio la gente está empezando a sentir que se los toma por tontos. Están empezando a sospechar que hay fuerzas en este país que simplemente no quieren que el Brexit llegue a concretarse".

Entre metáforas algo confusas, comentarios a sus opositores y advertencias de dejar el grupo de forma brutal, Johnson dijo: "Hoy presentamos en Bruselas lo que creo que son propuestas razonables y constructivas. Sí, el Reino Unido está haciendo concesiones y realmente espero que nuestros amigos europeos lo entiendan y hagan alguna concesión a su vez. ¡ Llevemos a cabo el Brexit y unamos a este país!".

¿Cuál es la propuesta de Johnson?

El premier no armó un plan muy distinto a los que propuso su antecesora, quien no consiguió el apoyo necesario y debió renunciar. Según el documento de Boris, el 1° de enero de 2021 el Reino Unido debe abandonar todas las instituciones y estructuras de la UE, incluida la unión aduanera. Es decir, no más comercio sin control sin control ni libre de regulaciones. Además, el país tendrá que dejar las estructuras judiciales, y los acuerdos en justicia, seguridad y defensa.

Sin embargo hay algo distinto. Algo que le da esperanza. El plan "dos fronteras por cuatro años" con Irlanda del Norte. Si bien también abandonaría la unión en la fecha establecida, se mantendría alineada con las regulaciones y la libertad de movimiento hasta 2025, de acuerdo con lo publicado por el diario The Guardian.

¿Qué significaría esto?

Que el lugar permanecería en un estado algo híbrido que dará tiempo a las autoridades de un lado y del otro para encontrar la mejor forma de darle un nuevo estatus. La situación en la frontera con Irlanda fue la gran causa del fracaso de May, cuyo plan buscaba evitar la reinstauración de una frontera física entre Irlanda, una república independiente, e Irlanda del Norte, un territorio que junto a Escocia, Gales e Inglaterra conforma el Reino Unido, pero que no contaba con delimitaciones demasiado claras. Acá Johnson es terminante. Pone un plazo.

Según su plan las mercancías que ingresen a Irlanda del Norte tendrían que ser verificadas para controlar si cumplen con los estándares de la UE, que se aplicarían en toda la isla. Así se crearían una frontera reguladora a través del Mar de Irlanda entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte y una frontera aduanera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Si Irlanda del Norte mantiene las regulaciones de la UE sobre alimentos y productos manufacturados y libertad de movimiento, no habría necesidad de mayores controles.

Una frontera abierta es crucial para la economía local pero los defensores del Brexit se oponen a mantener ciertas reglas de la unión porque entienden que limitan la capacidad del país de cerrar nuevos acuerdos comerciales con otros gobiernos.

¿Cuándo se sabrá si el trato es aceptado?

La fecha límite es dentro de 10 días. Esto le dará a la comisión tiempo para repartir el acuerdo entre los estados miembro para su aprobación o rechazo antes de la próxima cumbre de la UE el 17 de octubre.

¿Qué pasa si la UE rechaza la oferta?

Según la Ley Benn aprobada por parlamentarios, el primer ministro debe enviar una carta solicitando una extensión del artículo 50 hasta finales de enero. Esta carta debe enviarse antes del 19 de octubre. Sin embargo, desde que asumió Boris Johson se muestra dispuesto a cumplir con la fecha pese a todo, lo que podría desembocar en un Brexit duro, abrupto, y en una crisis.

El premier del Reino Unido espera con esta propuesta avanzar en la salida de la UE Crédito: DPA

Agencias AFP y AP