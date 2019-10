Johnson participó hoy de un evento con profesionales dedicados a la salud mental en Watford, en el norte de Londres Fuente: AFP

LONDRES.- Una corte escocesa rechazó hoy un pedido de activistas que buscaban una orden para obligar al primer ministro británico, Boris Johnson, a solicitar un retraso en el Brexit si no se llega a un acuerdo con la Unión Europea para dentro de dos semanas.

El tribunal concluyó que no es necesario tomar ninguna medida preventiva contra Johnson porque el funcionario aseguró legalmente que cumpliría con una ley que lo obliga a pedir una extensión a la UE en caso de no llegar a un acuerdo de salida.

"El gobierno acepta que al ejecutar su política (...) debe cumplir con el Acta 2019", dijo el juez, Paul Cullen, en su fallo. "Siendo esa la posición claramente declarada del gobierno ante el tribunal, no hay necesidad de que se dicten órdenes coercitivas contra él o contra el primer ministro".

El mes pasado, el Parlamento aprobó una legislación, conocida como "Ley Benn", que requiere que Johnson envíe una carta a la UE solicitando un retraso si no se logra un acuerdo antes del 19 de octubre a menos que tuviera la aprobación de los legisladores para irse sin un pacto.

Con la fecha límite del 31 de octubre cada vez más cerca, Johnson ha dicho que no pedirá un retraso en el Brexit. Pero también sostuvo que no violará una ley que lo obligue a solicitar una extensión si no se logra un acuerdo de salida, sin explicar esa aparente contradicción.

Johnson instó hoy a la UE a especificar en detalle cuáles son los reparos respecto a su plan para el Brexit, afirmando que ya había realizado importantes concesiones para llegar a un nuevo acuerdo.

Johnson sostuvo que Reino Unido había hecho una oferta muy generosa, justa y razonable. "Lo que ahora nos gustaría escuchar (de la Unión Europea) es lo que piensan", dijo. "Si tienen problemas con alguna de las propuestas que hemos presentado, entremos entonces en detalle y discutámoslas".

"La cuestión es: ¿cuál es la objeción de la UE, cuál es su propuesta, a qué se debe? Realmente no hemos escuchado los detalles sobre lo que piensan que son los problemas", destacó.

