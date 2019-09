Brexit: cuáles son los escenarios posibles tras el revés para Boris Johnson

Después de que la Corte Suprema británica dictaminó que la suspensión el Parlamento fue "ilegal, nulo y sin efecto", se abrió una lista de posibilidades sobre las que podría avanzar la discursión del Brexit en las próximas semanas Fuente: Reuters

LONDRES.- La sentencia de la Corte Suprema británica, que dictaminó hoy que el consejo del primer ministro, Boris Johnson, a la reina Isabel II para que suspenda el Parlamento por cinco semanas fue "ilegal, nulo y sin efecto", abrió una lista de posibilidades sobre las que podría avanzar la discursión del Brexit en las próximas semanas

Llamar a elecciones generales

Johnson perdió la mayoría parlamentaria después de que los rebeldes de su propio Partido Conservador en el Parlamento se manifestaran contra el Brexit. Por eso, una de las posibilidades es celebrar elecciones legislativas anticipadas antes del 31 de octubre, cuando en realidad los próximos comicios generales no están previstos hasta 2022.

Esta alternativa tomó fuerza después de que el primer ministro británico sostuviera hoy que "lo obvio es llamar a elecciones", antes de subir a su auto después de participar en un encuentro con empresarios.

Pero para adelantar las elecciones se requiere una de la aprobación de dos tercios del Parlamento y la oposición laborista dijo que no dará el visto bueno hasta que el Brexit sin acuerdo esté totalmente descartado.

Rendición de Boris Johnson

La sentencia de los 11 jueces decidió unánimemente que Johnson actuó de forma ilegal al suspender al parlamento en el periodo previo al Brexit.

El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, le pidió inmediatamente "considerar su posición", lo cual se interpretó como un llamado a la renuncia, que luego replicaron otras figuras políticas. Además, varios políticos de la oposición coincidieron en la idea de presentar una moción de censura contra su gobierno en cuanto el parlamento vuelva a ser convocado.

Sin embargo, Johnson asumió su lugar desde julio y la posibilidad de que renuncie aún es poco probable.

Nuevo aplazamiento del Brexit

Inicialmente, el Brexit estaba previsto para el 29 de marzo pasado, pero fue prorrogado en dos oportunidades, ya que la oposición del parlamento se negó a llegar a un acuerdo de divorcio negociado con Bruselas por la anterior primera ministra, Theresa May.

Si bien Johnson asegura que no pedirá una nueva extensión, los legisladores aprobaron una ley de emergencia en la que obligan al primer ministro a pedir un aplazamiento si el 19 de octubre no se alcanzó un acuerdo con la Unión Europea (UE) o si no hay consenso por parte del parlamento para concretar la salida.

No obstante, hay que tener en cuenta que cualquier prórroga necesitaría la aprobación de los otros 27 países miembros de la UE.

Brexit con acuerdo

En este escenario, Johnson confirmó que se encontraba en negociaciones con Bruselas para entablar modificaciones al acuerdo de salida firmado por May y rechazado por el parlamento británico. Si se concretan los cambios, se podría alcanzar un divorcio de la UE el 31 de octubre.

El principal punto de conflicto es la abolición de la denominada "salvaguarda irlandesa", un mecanismo destinado a evitar el retorno de una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

Este recurso entraría en vigencia en diciembre de 2020 en caso de que Gran Bretaña y la Unión Europea no llegaran a un acuerdo comercial durante el período de transición del Brexit. Implicaría mantener temporalmente a Irlanda del Norte dentro de la unión aduanera y del mercado único mientras el resto de Gran Bretaña los abandonaría.

Brexit sin acuerdo

Johnson afirmó en varias oportunidades que rechazaría volver a retrasar el Brexit, sobre todo después de que el referéndum en que el Brexit fue aprobado por el 52% de británicos.

Según informes oficiales, un Brexit sin acuerdo tendría graves consecuencias económicas, principalmente por alteraciones en la actividad portuaria, escasez de alimentos, medicamentos y otros productos que el país importa.

Anulación del Brexit

El Partido Laborista estableció una promesa de campaña: si gana las elecciones legislativas se comprometió a convocar un segundo referéndum que incluiría la posibilidad de anular el Brexit.

A esa propuesta se sumó también el centrista Partido Liberal Demócrata, que prometió acabar con el Brexit si llega al gobierno.

Agencia AFP