La oposición asegura que la medida es para evitar que la salida del bloque pueda ser objetada Crédito: DPA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de agosto de 2019 • 07:09

LONDRES.- Boris Johnson asumió como primer ministro de Reino Unido con un objetivo claro: concretar el Brexit, la salida del bloque de la Unión Europea, bajo todo punto de vista. Aunque no haya acuerdo. Sin excusas posibles, el sucesor de Theresa May fue elegido para llevar a cabo lo que los demás no pudieron.

Y así parece que será. De acuerdo a lo publicado por el diario The Guardian y la cadena BBC, el gobierno solicitó a la reina que prolongue la suspensión del Parlamento hasta el 14 de octubre y advierten que lo hizo con el fin de evitar cualquier intento desde la oposición de frenar sus planes.

Downing Street quiere que Isabel II cancele el Parlamento solo días después de que los diputados vuelvan al trabajo el próximo 3 de septiembre tras el receso estival, con el fin de que el discurso de la soberana -en el que el Gobierno expone sus programa- tenga lugar el 14 de octubre.

"No vamos a esperar hasta el 31 de octubre para continuar con nuestros planes de llevar adelante este país. Este es un nuevo gobierno con una agenda muy emocionante. Tenemos que presentar proyectos de ley nuevos e importantes. Es por eso que vamos a tener un discurso de Reina y lo haremos el 14 de octubre", dijo Johnson y confirmó así la noticia.

Sin embargo, se negó a admitir que la medida tuviera que ven con la salida del bloque internacional: "Eso es completamente falso. Habrá tiempo suficiente para que los parlamentarios debatan sobre la UE, sobre el Brexit y todos los temas".

Esta suspensión deja poco margen de maniobra a la oposición para sacar adelante un plan que evite que Johnson saque a Reino Unido de la UE el 31 de octubre, como está fijado, sin un acuerdo, como amenazado con hacer a menos que haya una renegociación de lo pactado hasta ahora, algo a lo que Bruselas y los líderes europeos se oponen.

La oposición asegura que la medida es para evitar que la salida del bloque pueda ser objetada Fuente: Reuters

Sin embargo, así las cosas el Parlamento quedaría suspendido el 10 de septiembre, lo que les deja poco tiempo para actuar.

Los planes del Ejecutivo se conocen tan solo un día después de la reunión organizada por el líder laborista, Jeremy Corbyn, con diputados de los principales partidos de oposición en la que se acordó aunar esfuerzos para evitar un Brexit sin acuerdo y se planteó la posibilidad de presentar leyes en el Parlamento en ese sentido.

El Parlamento de Westminster suspende su sesión habitualmente durante varias semanas en septiembre con motivo de las conferencias anuales de los partidos políticos. Pero este año el gobierno lo que quiere es una excepción.

Boris Johnson junto a la reina Fuente: AP

Reacciones

Una de las primarias funcionarias en salir a repudiar la estrategia de Johnson fue la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, quien usó las redes sociales para dejar sentada su postura al respecto.

"Así que parece que Boris Johnson podría estar a punto de suspender el Parlamento para forzar un Brexit sin acuerdo. A menos que los parlamentarios se unan para frenarlo la próxima semana, hoy pasará a la historia como uno de los días más oscuros de la democracia británica", aseguró en su cuenta de Twitter.

Agencias DPA, AP y AFP