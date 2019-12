Cae otra estrella demócrata: Kamala Harris abandona la pelea por la Casa Blanca

La senadora Kamala Harris suspendió su campaña presidencial Fuente: AFP

Rafael Mathus Ruiz 3 de diciembre de 2019

WASHINGTON.- La senadora Kamala Harris, una de las estrellas nacientes del Partido Demócrata, anunció que abandona la primaria demócrata y suspendió su campaña presidencial, una decisión que sacudió a la interna demócrata y ratificó la durísima contienda que atraviesa la oposición para definir quién intentará desterrar a Donald Trump de la Casa Blanca . Harris había entrado a la carrera como una de las favoritas, y no logró siquiera llegar a la primera cita, en Iowa.

En un mensaje publicado en Medium, Harris reconoció las dificultades para obtener un combustible vital para seguir en la pelea: dinero.

"Mi campaña para presidente simplemente no tiene los recursos financieros que necesitamos para continuar", dijo Harris. "No soy multimillonaria. No puedo financiar mi propia campaña. Y a medida que avanza la campaña, se hace cada vez más difícil recaudar el dinero que necesitamos para competir. De buena fe, no puedo decirles, mis seguidores y voluntarios, que tengo un sendero para seguir si no creo que lo tenga", indicó.

La salida de Harris conmocionó a la interna demócrata. Harris, senadora por California, era considerada al inicio de la contienda como una de las grandes favoritas para quedarse con la candidatura presidencial. Carismática, con una sólida trayectoria como Fiscal General de California sobre sus espaldas, era, para muchos, la "nueva Obama", una de las grandes promesas del partido. Pero su estrella se apagó con una asombrosa rapidez, una nueva evidencia de la voracidad de las primarias en Estados Unidos.

Tras un inicio prometedor, y un cruce en un debate con el exvicepresidente, Joe Biden, que le dio un fugaz impulso, Harris comenzó a tropezar con las deficiencias de su campaña. Nunca logró diferenciarse del todo en el nutrido elenco de candidatos -quedan 15 en la palea tras su salida-, y careció de un mensaje y una estrategia sólida para lograr quebrar y posicionarse dentro del primer pelotón de candidatos.

No fue la única. Gobernadores con buenos pergaminos en sus gestiones, como Jay Inslee, de Washington, Steve Bullock, de Montana, o John Hickenlooper, quien gobernó Colorado, entraron y salieron sin pena ni gloria de la contienda. La senadora Kirsten Gillibrand, heredera de Hillary Clinton en Nueva York, duró poco, al igual que Beto O'Rourke, excongresista de Texas, y otra joven promesa a quien también llegaron a comparar con Barack Obama, fue otro de los candidatos que no logró siquiera llegar al inicio de las primarias en Iowa.

Tras la salida de Harris, la interna demócrata continúa liderada por Biden, según el promedio de encuestas que elabora el sitio FiveThirtyEight. Detrás de Biden se ubican las dos figuras del ala progresista, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, y el acalde de South Bend, Indiana, Peter Buttigieg.