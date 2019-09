El cadáver de Lupita apareció tirado en el Bordo de Xochiaca, en el Estado de México Crédito: BBC Mundo

6 de septiembre de 2019 • 18:29

Enojados porque el llanto de la niña de 4 años los había despertado, le dieron una paliza de muerte, tan brutal que incluyó una violación.

El cadáver de Lupita apareció tirado en el Bordo de Xochiaca, en el Estado de México. La menor estaba envuelta en una cobija y vestía solamente una camiseta verde y unas calcetitas rojas. Los medios comenzaron a llamarla así.

El caso de "Calcetitas rojas" conmocionó a México en marzo de 2017. Esta semana, un juez sentenció a 88 años de cárcel por femicidio a su madre, Yadira N., y al novio de ésta, Pablo N.

El juez también ordenó que la niña sea registrada como Guadalupe Medina Pichardo porque a sus 4 años no tenía acta de nacimiento.

Además, los tres hermanos de la niña serán becados para que puedan seguir sus estudios.

Para que los culpables fueran identificados, fue clave la activista contra femicidios y periodista Frida Guerrera.

Al enterarse de la aparición del cadáver, se dedicó a trabajar para conseguir identificar a la niña, que ya había sido sepultada.

"Calcetitas rojas', tú representas a la niñez mexicana que no le importa a nadie, ni a sus padres, ni al gobierno, ni a la sociedad y que te siguen usando para satisfacer su instinto de poder y mezquindad", escribió la activista en su blog tras la sentencia.

"No supo defender a su hija"

La hermana de la sentenciada, Marina Pichardo, también fue importante para que se mantuviera el caso.

"Es una buena sentencia, pero con eso no reparan lo que hicieron", dice a BBC Mundo.

"Se hizo justicia y me da gusto por la niña. Pero, me duele mucho que mi hermana no supo defender a su hija de su pareja, que era un hombre muy violento", continúa.

Cuenta que cuando "Lupita" como se llamaba la niña, tenía 4 meses, la madre fue arrestada por robo.

En ese tiempo ella se hizo cargo de la niña. Pero, cuando Yadira salió de prisión volvió por ella.

"Yo le dije que si no podía con la niña, me la dejara y que la viniera a visitar. Pero me dijo que iba a cambiar y que se iba a portar bien y se la llevó".

Otras familias también quisieron hacerse cargo de la niña, pero ella no lo permitió.

"Él se merece esta condena. Ella también por no decir nada, por no pedirnos apoyo", dice Marina.

La cara y la voz de Lupita fue conocida en todo el país por un video que había sido grabado en diciembre de 2016 y que apareció después de su muerte.

Ahí se ve como pequeña llega sola a la casa de unos desconocidos y les dice que no ha comido.