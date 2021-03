Cambio clave: Europa autoriza almacenar la vacuna de Pfizer a temperatura de freezer

LA HAYA.- La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) autorizó este viernes el almacenamiento de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech a la temperatura de un freezer, es decir más elevada que la permitida hasta el momento, lo que facilitará su distribución.

La EMA indicó en un comunicado que emitió “una opinión positiva para el transporte y almacenamiento de frascos de esta vacuna a temperaturas entre -25 y -15°C (la temperatura de los congeladores farmacéuticos estándar) por un periodo único de dos semanas”.

“Esta es una alternativa al almacenamiento a largo plazo de los viales a una temperatura entre -90 y -60˚C en congeladores especiales. Se espera que facilite el rápido despliegue y distribución de la vacuna en la Unión Europea [UE] al reducir la necesidad de condiciones de almacenamiento en frío a temperaturas ultrabajas en toda la cadena de suministro”, añadió la EMA.

Nuevo estudio

Por otra parte, según un estudio británico publicado hoy, una dosis de la vacuna de Pfizer cofrece una respuesta inmune similar a la generada por la infección y también podría dar protección contra variantes a las personas que previamente han tenido el virus.

En diciembre, Reino Unido optó por ampliar la brecha entre las dosis durante el inicio de la vacunación hasta 12 semanas y los funcionarios dijeron que confiaban en su análisis de que las dosis iniciales de las vacunas de Pfizer y de AstraZeneca generaban cierta protección. El estudio, codirigido por las universidades de Sheffield y Oxford con el apoyo del Consorcio de Inmunología del Coronavirus del Reino Unido, descubrió que el 99% de las personas generan fuertes respuestas inmunes después de una dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech.

Esto respalda los datos del mundo real sobre el despliegue de la vacuna en Reino Unido de un estudio llamado SIREN, que ha descubierto que una inyección de cualquiera de las vacunas reduce las enfermedades graves. ”SIREN está mostrando una eficacia muy alta de la vacuna contra la hospitalización después de una sola dosis y la mayoría de estas personas no habían tenido la infección antes. Así que lo que estamos tratando de hacer es ver los mecanismos para eso”, dijo a la prensa Susanna Dunachie, del Departamento de Medicina Nuffield de la Universidad de Oxford.

”Estamos viendo respuestas de anticuerpos y de células T después de una dosis en personas que no han tenido una infección antes. Así que lo encontramos bastante tranquilizador”.El estudio es el más grande del mundo real sobre las respuestas de células T y anticuerpos desde el despliegue de la vacunación en Reino Unido y analizó a trabajadores de salud, principalmente mujeres, a quienes se les administró una dosis de la inyección de Pfizer.Los investigadores analizaron muestras de sangre de 237 personas y encontraron que las respuestas de anticuerpos y células T en aquellos que no habían tenido previamente Covid-19 se parecían a las generadas por una infección natural.Aquellos que habían sido infectados previamente generaron una respuesta inmune más fuerte y más amplia, con una respuesta de células T que fue alrededor de seis veces más alta que aquellos que no habían sido infectados.

Thushan de Silva, autor del estudio de la Universidad de Sheffield, también dijo que reforzar las respuestas de anticuerpos preexistentes podría brindar protección contra las variantes del coronavirus, incluida la que se descubrió por primera vez en Sudáfrica, que se ha demostrado que reduce la eficacia de las vacunas existentes.

Agencias AFP y Reuters

