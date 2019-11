Carlos Mesa: "Evo Morales violó las leyes y quiere el caos absoluto"

El expresidente atribuye la violencia a militantes del MAS

El principal candidato opositor y expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, atribuyó la violencia que se generó entre la noche del domingo y la mañana del lunes a los militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales. Bajo la misma lógica, teme que Morales induzca a su bancada en el Congreso a boicotear la sesión que analizará su renuncia, impidiendo que sea reconocida. Para Mesa, que gobernó Bolivia de 2003 a 2005, una nueva elección debería partir de cero, sin Morales, y con la posibilidad de incluir nuevos candidatos.

-¿Lo que está en marcha es un golpe de Estado?

-No, no se trata de manera alguna de un golpe. Esa es una idea que Morales intenta vender: que fue forzado a renunciar por los militares. Lo que hubo fue un proceso de amplio rechazo a su tentativa de burlar el resultado del referéndum de 2016 y de un enorme fraude como el explicado dos veces por la Organización de Estados Americanos (OEA), primero por la misión de observadores y después por la auditoría. Fue el presidente el que violó las leyes.

-Pero Morales aceptó el resultado de la auditoría y convocó a nuevas elecciones, como sugería la OEA...

-Convocó violando las normas. Era la Asamblea la que debía convocarlas. Él no reconoció el fraude e insistió en ser candidato. Alguien que fraguó el proceso y es responsable del fraude no puede ser candidato. Él no escuchó a la oposición.

-¿Las nuevas elecciones podrían incluir a nuevos candidatos?

-Nuestra posición es que las nuevas elecciones puedan aceptar nuevos candidatos que partan de cero. Pero sin Morales. Él no puede ser candidato porque la Constitución lo prohíbe. Él era un candidato ilegal.

-¿Qué está ocurriendo ahora?

-Tuvimos una madrugada brutal, con casas de opositores incendiadas por militantes que responden al MAS.

-Pero también hubo ataques a integrantes del MAS...

-No voy a justificar lo ocurrido, pero lo que más hubo fueron ataques de militantes del MAS. Morales quiere un caos absoluto e instruyó a sus militantes para que atacaran.

-¿Cómo queda entonces la sucesión presidencial?

-El Congreso tiene que reunirse para analizar el pedido de renuncia del presidente, que tiene dos tercios de la Asamblea. Si él da la orden de que no participen, paraliza el proceso.

-Días atrás, Camacho dijo que no apoyaría su candidatura. ¿Él podría ser candidato?

-Camacho manifestó su apoyo a la sucesión según el orden constitucional. Si él lo decide, puede ser candidato.

-Camacho pidió que la huelga continúe al menos dos días más. ¿Eso no dificulta el restablecimiento de la calma en el país?

-No, porque eso mantiene movilizado al pueblo. La mayoría de las huelgas son pacíficas. La violencia viene de los integrantes del MAS.

Traducción de Jaime Arrambide