Chile: desesperada búsqueda de un chico de tres que se perdió hace una semana

“No descansaremos hasta encontrar a Tomás”, prometió uno de los rescatistas que quiere dar con el paradero del chico de tres años y medio que despareció el miércoles 17 de febrero en la comuna de Arauco, región del Bío Bío, Chile. A esta búsqueda sin tregua se unieron bomberos, policías de Investigaciones, Carabineros, la Brigada de Ubicación de Personas y otras instituciones.

El niño salió junto a un familiar, su tío abuelo, a pasear y buscar animales, y se perdió en el bosque. La abuela de Tomás, Elisa Martínez, indicó que su hermano, con quien Tomás había salido, llamó a la casa y contó que en un momento se escaparon unas vacas y le dijo al niño que lo esperara, pero tras volver, ya no estaba.

“Me aterra pensar que haya salido al camino, a la carretera y que lo haya tomado algún vehículo”, declaró Martínez a la radio Bío Bío.

Continuamos desplegados de forma ininterrumpida en Arauco, utilizando todos los medios disponibles en la búsqueda de Tomás Bravo. #InvestigarEstaEnNuestroADN#87AñosInvestigando pic.twitter.com/gjhRUcEk3W — PDI DEL BIOBÍO (@PDI_BIOBIO) February 23, 2021

Desde el gobierno informaron que durante este operativo se están utilizado drones durante la noche para poder dar con el niño. Mientras que familiares y vecinos sacan troncos, ramas y limpian una quebrada con la finalidad de realizar mejor el rastreo en sector de Caripilun, Arauco-Lebu.

Hasta ahora, y a seis días de la desaparición de Tomás, la Fiscalía sigue tres líneas investigativas por el caso del niño: un accidente fortuito, la intervención de terceros, un accidente en el camino cercano a la casa de niño.

La Policía de Investigación de Chile pide cualquier información sobre Tomás PDI

Los padres y el tío de Tomás también son investigados por una causa abierta por presunta desgracia por parte del Ministerio Público, y la Defensoría de la Niñez chilena presento una querella criminal en contra de quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores por el delito de sustracción de menores.

La Fiscalía solicito investigar el tráfico de llamadas de los teléfonos de los tres familiares de Tomás.

“No se descarta nada, no hay ninguna persona imputada, no hay detenidos, se está investigando una presunta desgracia hasta el minuto, salvo que se encuentre algún antecedente, algún hallazgo o al propio menor”, aseguró a La Tercera José Ortiz, fiscal jefe de Arauco.

Por su parte el intendente de Bio Bio, Patricio Kuhn, confirmó que en la zona hay alrededor de 200 voluntarios de Bomberos más personal PDI y de las Fuerzas Armadas abocados a la búsqueda del niño.

Continúan las labores de búsqueda de Tomás en la localidad de Caripilun. Nuestro Intendente @PatricioKuhn se mantiene en el lugar coordinando recursos junto a las policías y personal especializado, para encontrar al menor de tres años desaparecido en la provincia de Arauco. pic.twitter.com/aYNNW2DkHh — Gobierno Regional del Biobío (@gorebiobio) February 20, 2021

Aparece Tomasito, es el pedido miles de chilenos que se unen en campañas en redes sociales. Algunos se unen a cadenas de oración para que encontrar a Tomás y esperar un milagro.

