De 1245 casos de coronavirus en China, solo dos provenían de la transmisión al aire libre Fuente: AFP

En menos de cuatro meses, el SARS-CoV-2 se ha extendido rápidamente a casi todos los países del mundo y para el 3 de abril de 2020 había infectado a más de un millón de personas y había matado a casi 50.000. Comprender dónde y cómo se transmite este virus de una persona infectada a una persona susceptible se ha convertido en una obsesión para científicos y expertos de todas partes.

Una ventaja, sin embargo, es que la pandemia de Covid-19 ocurrió justo en la era de la inteligencia artificial y los grandes datos . Las autoridades locales de salud en China y en otros lugares identificaron muchos brotes a través del rastreo de contactos utilizando una combinación de tecnologías tradicionales y nuevas.

La identificación de estos grupos permitió a las autoridades sanitarias poner en cuarentena los contactos cercanos para una intervención efectiva y brindó la oportunidad de estudiar las características de dónde y cómo ocurrieron estos clusters.

El primer paciente de coronavirus fue identificado en Wuhan, en Hubei, en diciembre de 2019, y el mayor número de casos chinos confirmados se produjo en esta provincia china. Desde el 20 de enero de 2020, las autoridades sanitarias locales de ciudades fuera de Hubei han informado en línea los detalles de la mayoría de los casos identificados de infecciones .

Así, seis expertos de la Universidad de Hong Kong, la Universidad Tsinghua en Pekín y la Universidad Southeast de Nanjing, identificaron los brotes reportados por las comisiones locales de salud de 320 municipios en China -sin incluir la provincia de Hubei-, entre el 4 de enero y el 11 de febrero de 2020, y revisaron las principales características de las áreas encerradas en que se determinó que ocurrieron estos brotes y los problemas asociados con los espacios cubiertos .

El estudio, publicado el 4 de abril, encontró que de 1245 casos de coronavirus en China, solo dos provenían de la transmisión al aire libre .

Los expertos dividieron los lugares en los que ocurrieron los brotes en seis categorías: hogar, transporte, comida (restaurantes, bares, cafeterías), entretenimiento (teatros, cines, estadios), compras (tiendas, centros comerciales) y varios.

Entre los brotes identificados, el 53,8% involucraba un cluster de tres casos, el 26,4% involucraba uno de cuatro casos y solo el 1,6% involucraba un grupo de diez o más casos.

Los brotes en el hogar fueron la categoría dominante (254 de 318 brotes; 79,9%), seguidos del transporte (108; 34,0%). El estudio tuvo en cuenta que muchos brotes involucraron más de una categoría de lugar. La mayoría de los brotes en hogares involucraron de tres a cinco casos.

"Identificamos un solo brote en un ambiente al aire libre, que involucró dos casos" , escribieron en el estudio.

"Todos los brotes identificados de tres o más casos ocurrieron en un ambiente interior, lo que confirma que compartir el espacio interior es un riesgo importante de infección por SARS-CoV-2", concluyeron.

Un hombre con una máscara patina por Ocean Dirve, en Miami, en plena pandemia de coronavirus Fuente: AFP

La investigación podría ser sumamente valiosa en un momento en el que los países se precipitan a levantar las restricciones y abrir sus economías.

Los expertos argumentan que es hora de pensar en cómo mover más actividades al aire libre, como socializar, comer, ir de compras, asistir a la escuela y celebrar reuniones de trabajo.

"La elección entre quedarse en casa indefinidamente y volver a los negocios como siempre es falsa", escribió Julia Marcus, de la Facultad de Medicina de Harvard, en The Atlantic .

Por su parte, Marty Makary, de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins, dijo a The New York Times : "El aire libre no solo es bueno para tu estado mental. También es un lugar más seguro que el interior".