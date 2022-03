Colombia busca extraditar a un argentino exguerrillero de las FARC preso en Ezeiza

BOGOTÁ.- La justicia colombiana está segura de que en una celda de la temible cárcel de máxima seguridad de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, está uno de los cabecillas de la otrora sanguinaria columna Teófilo Forero de las FARC.

En la guerrilla era conocido con los alias del “Che” y “Camilo”. Y hay videos en los que aparece, con un fusil AK-47 terciado, entregando secuestrados, entre ellos el entonces concejal y hoy diputado del Huila, Armando Acuña, quien permaneció dos años en cautiverio.

Pero tras el acuerdo de paz con esa guerrilla, alias Camilo, cuyo verdadero nombre es Facundo Molares Schoenfeld, literalmente se esfumó. Y solo se volvió a saber de él cuando fue herido y capturado en las violentas jornadas en La Paz, Bolivia, el 11 de noviembre de 2019.

Aunque decía ser fotorreportero, la Policía lo capturó bajo el argumento de que, por su experiencia militar, había sido contratado para participar en las revueltas e instruir manifestantes. Permaneció casi un año preso y fue repatriado tras la llegada de Alberto Fernández al poder.

Ahora el gobierno colombiano está buscando extraditar al guerrillero para que responda por el secuestro agravado del diputado y por tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Así lo señala la circular roja de la Interpol por la que Molares fue capturado en la Argentina, el 9 de noviembre de 2021.

Pero archivos del juzgado primero penal de Garzón, Huila, le suman a su prontuario rebelión, homicidio agravado, hurto agravado y terrorismo.

En la Argentina

En enero pasado, “Camilo” fue enviado a la cárcel de Ezeiza, considerada la antesala de su extradición. Pero en la Argentina hay una campaña para evitarlo, bajo el argumento de que es un intelectual que terminó en las FARC por solidaridad con pueblos de América Latina.

Sin embargo, la Policía de Colombia señala que, al igual que Hernán Velásquez, alias el Paisa –jefe de la Teófilo Forero, asesinado en Venezuela–, el argentino terminó militando en las disidencias Nueva Marquetalia.

Lo califican de ser articulador del Movimiento Bolivariano, integrar el Partido Comunista Clandestino Colombiano (PC3) y pretender expandir las ideas de estos grupos por América Latina en cumplimiento de los lineamientos de ‘Iván Márquez’.

Y fuentes en la Argentina aseguran que alias Camilo “es parte de una avanzada de la izquierda en América Latina, amparada por políticos, activistas argentinos [que posan con candidatos en Colombia] e incluso miembros de la diplomacia”.

“El ciudadano argentino aparece en los listados generales de desmovilizados, pero nunca apareció y quedó por fuera del proceso de paz porque no se acreditó”, dijo a EL TIEMPO el comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez.

Defensa de Piedad Córdoba

Diez días después de la captura de Camilo, y ya como militante del Pacto Histórico, la hoy electa senadora Piedad Córdoba salió en su defensa. Y está pidiendo que se frene su extradición y lo dejen libre.

“Me parece injusto lo que está ocurriendo, exijo la libertad y no extradición (de Facundo). Si por lo que lo acusan se hizo dentro de la guerra, no veo por qué el Gobierno colombiano está exigiendo la extradición para que responda por temas que se hicieron en el conflicto armado que, luego en el acuerdo, se entiende que no hay que llamar a juicio a nadie”, se le oye decir en un video publicado en YouTube a la exsenadora, a quien se ha vinculado en varias ocasiones con las FARC.

Y recordó que fue Camilo quien le entregó al diputado Acuña, el 13 de febrero de 2011.

En las imágenes de la entrega se ve a Córdoba saludar de beso a un par de guerrilleros que le entregan al diputado Acuña y el infante de marina Henry López. Luego, Camilo dio un breve discurso sobre las Farc.

Vestido y corbata

“Él (Camilo) me entregó una bolsa con el vestido y corbata que me obligaron a poner para la liberación (…) en el helicóptero un miembro de la comisión humanitaria me preguntó que si me quería cambiar y Piedad Córdoba dijo que así estaba bien, que estaba de civil”, dijo Acuña a EL TIEMPO.

El medio colombiano supo que la Argentina solicitó más información sobre el caso antes de tomar una decisión.

Gustavo Franquet, abogado del argentino, dijo en medios locales que hubo irregularidades en la captura y que le negaron un habeas corpus solicitado por el agravamiento del estado de salud de su cliente.

El 24 de febrero pasado, uno de los procesos en su contra se desarchivó para responder requerimientos de Henry Montenegro, investigador de la JEP.

Por ahora, circulan cartas que piden su no extradición. Una de ellas fue firmada por la holandesa Tanja Nijmeijer, exintegrante de las Farc.