Miembros de una unidad de la guardia fronteriza ucraniana miran hacia la carretera cuando salen de la región de Lugansk, Ucrania, 4 de junio de 2014 Crédito: Sergey Ponomarev/The New York Times

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2019 • 10:21

SOFÍA.- El asesino ruso usó un alias, Sergei Fedotov, se metió en Bulgaria sin ser visto, y se registró en un hotel en Sofía cerca de la oficina de un fabricante de armas local que había estado vendiendo municiones a Ucrania.

Lideró un equipo de tres hombres.

En cuestión de días, un hombre entró a hurtadillas en un estacionamiento cerrado, esparció veneno en la manija del auto del fabricante de armas, luego se fue sin ser detectado, excepto por las imágenes borrosas capturadas por el video de vigilancia.

Poco después, el fabricante de armas, Emilian Gebrev, se reunió con socios comerciales en un restaurante de la azotea cuando comenzó a alucinar y vomitar.

El envenenamiento dejó a Gebrev, ahora de 65 años, hospitalizado por un mes. Su hijo fue envenenado, y también lo fue otro alto ejecutivo de su compañía. Cuando Gebrev fue dado de alta, los asesinos lo envenenaron a él y a su hijo nuevamente, en su casa de verano en el Mar Negro. Todos sobrevivieron, aunque el negocio de Gebrev aún no se ha recuperado por completo.

Los intentos de asesinato en 2015 fueron notables no solo por su descaro y persistencia, sino también porque los funcionarios de seguridad e inteligencia en Occidente inicialmente no se dieron cuenta. Los fiscales búlgaros que examinaron el caso no pudieron encontrar ninguna evidencia y lo cerraron.

Pista crítica

Ahora, los funcionarios occidentales de seguridad e inteligencia dijeron que los envenenamientos de Bulgaria fueron una pista crítica que ayudó a exponer una campaña del Kremlin y su extensa red de agentes de inteligencia para eliminar a los enemigos de Rusia en el extranjero y desestabilizar a Occidente.

"Con Bulgaria, hubo un momento 'ajá'", dijo un funcionario de seguridad europeo, que habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos de inteligencia clasificados. "Lo miramos y pensamos, maldita sea, todo alineado".

Al ingresar a su tercera década en el poder, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está presionando para restablecer a Rusia como una potencia mundial. Rusia no puede competir económica o militarmente con Estados Unidos y China, por lo que Putin está librando una guerra paralela asimétrica. Los mercenarios rusos están luchando en Siria, Libia y Ucrania. Los hackers rusos están sembrando la discordia a través de la desinformación y trabajando para socavar las elecciones.

Los asesinos rusos también han estado ocupados.

En octubre, The New York Times reveló que un grupo especializado de agentes de inteligencia rusos, la Unidad 29155, había sido asignado durante años para llevar a cabo asesinatos y campañas de disrupción política en Europa. Funcionarios de inteligencia y seguridad dijeron que la unidad es responsable del intento de asesinato el año pasado contra Sergei Skripal, un ex espía ruso en Gran Bretaña; una operación fallida en 2016 para provocar un golpe militar en Montenegro; y una campaña para desestabilizar Moldavia.

Las agencias de inteligencia occidentales ahora conocen el nombre del comandante de la unidad, el mayor general Andrei Averyanov, y la ubicación de su sede en Moscú. Basado en entrevistas con funcionarios en Europa y Estados Unidos, ahora también está claro que los intentos de asesinato contra Gebrev sirvieron como una especie de Piedra Rosetta que ayudó a las agencias de inteligencia occidentales a descubrir la Unidad 29155, y a descifrar el tipo de amenaza que presentaba.

Desde la historia original del Times, ha salido a la luz más información, incluidas las identidades verdaderas de algunos de los miembros de la unidad y otras posibles actividades en España y Francia. Este mes, Alemania expulsó a dos diplomáticos rusos como castigo por el asesinato a la luz del día en Berlín de un ex comandante rebelde checheno, aunque no está claro si estaban involucrados agentes de la 29155.

"Tan rojo como la bandera rusa"

Los funcionarios de seguridad e inteligencia todavía están trabajando para comprender cómo y por qué la unidad tiene asignados ciertos objetivos. Incluso ahora, los investigadores no han determinado el motivo preciso en el caso Gebrev. Lo más probable, dijeron funcionarios de inteligencia, Gebrev era un objetivo debido a la forma en que su negocio calificaba al Kremlin: sus ventas de armas a Ucrania, la intrusión de su compañía en mercados dominados por Rusia y sus esfuerzos por comprar una fábrica de armas codiciada por un oligarca ruso.

El veneno surtió efecto lentamente.

Gebrev se dio cuenta por primera vez de que algo andaba mal la noche del 27 de abril de 2015, cuando su ojo derecho de repente se puso "tan rojo como la bandera rusa". Sentía, dijo, como si alguien hubiera arrojado un cubo de arena en su pupila.

La noche siguiente, Gebrev fue a su restaurante favorito en el piso 19 del Hotel Marinela, un lugar de reunión de lujo en Sofía, la capital búlgara, donde la clientela puede posar para selfies con pavos reales que deambulan libremente por el bar. En la cena, Gebrev comenzó a vomitar violentamente y fue llevado de urgencia a un hospital militar. Allí, comenzó a ver explosiones de colores vivos. Entonces, su campo de visión de repente se volvió blanco y negro.

A medida que sus alucinaciones se intensificaron, se imaginó criaturas enojadas y fantásticas que amenazaban con arrastrarlo.

Visitas al más allá

"Visité el más allá tres veces según mis cálculos", dijo en una de una serie de entrevistas realizadas durante el último medio año. "Los médicos dijeron que casi me pierden".

Un día después, el gerente de producción de la compañía, Valentin Tahchiev, también fue hospitalizado. Días después de eso, el hijo de Gebrev, Hristo Gebrev, que estaba siendo preparado para dirigir la compañía de su padre, Emco, también fue llevado a cuidados intensivos.

"Cuando se deshagan de mí y de mi hijo, la compañía será destruida", dijo Gebrev más tarde. "¿Quién firmaría contratos? ¿Quién tiene los derechos?"

Al principio, las autoridades búlgaras avanzaron poco en el caso. En un antiguo país satélite soviético con una larga historia de asesinatos por contrato, los medios de comunicación búlgaros apenas prestaron atención. El fiscal general sugirió que Gebrev se había enfermado por una rúcula contaminada. Eventualmente, sin embargo, los funcionarios concluyeron que los tres hombres habían sido envenenados.

A fines de mayo, Gebrev fue dado de alta del hospital y se unió a su hijo en la casa de vacaciones familiares en el Mar Negro. Allí, los dos hombres fueron envenenados nuevamente. Esta vez, los síntomas fueron menos dramáticos, y regresaron a Sofía y se registraron en el mismo hospital durante aproximadamente dos semanas.

A pesar de dos envenenamientos, los fiscales búlgaros no pudieron encontrar pistas ni pruebas. Las agencias de inteligencia búlgaras nunca informaron haber detectado un equipo de asesinatos ruso en el país y posiblemente nunca se dieron cuenta de que había estado allí.

"Cada vez que está relacionado con algo con Rusia, la inteligencia búlgara es muy impotente", dijo Rosen Plevneliev, presidente de Bulgaria en el momento de los envenenamientos.

Cuando el hospital no pudo determinar la sustancia utilizada en el envenenamiento, Gebrev alistó un laboratorio finlandés, Verifin, que detectó dos químicos en su orina.

Para el verano siguiente, las autoridades búlgaras habían abandonado el caso. Aparentemente no tenían idea de que la Unidad 29155 existía. Tampoco los funcionarios de inteligencia y seguridad en el resto de Europa.

Su operación en Bulgaria probablemente nunca se habría detectado.

Luego hubo otra intoxicación.

En marzo de 2018, un ex espía ruso llamado Sergei Skripal fue envenenado por un agente nervioso letal en la ciudad inglesa de Salisbury. Comenzó a despotricar dentro de un restaurante y entró en coma antes de volver a la vida. Fue el primer uso registrado de un arma química en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y desencadenó una investigación frenética para determinar el alcance de la amenaza.

Operaciones rusas conocidas

Los fiscales británicos culparon del ataque a los asesinos que trabajan para la agencia de inteligencia militar de Rusia, conocida ampliamente como GRU. Junto a sus aliados europeos, las autoridades británicas analizaron los registros de viajes de operativos rusos conocidos. Uno se destacó: un hombre que usaba un pasaporte ruso con el nombre de Sergei Fedotov.

Durante cinco años, había viajado mucho por Europa, visitando Serbia, España y Suiza. Estuvo en Londres unos días antes de que Skripal fuera envenenado, y se fue poco después de ese ataque, y las autoridades británicas lo han identificado como el comandante del equipo que envenenó a Skripal.

También resultó que había estado en Bulgaria en 2015, haciendo tres visitas: en febrero; en abril, cuando Gebrev fue envenenado por primera vez; y nuevamente a fines de mayo, coincidiendo con el segundo envenenamiento.

Investigadores del medio de comunicación de código abierto con sede en Gran Bretaña Bellingcat han identificado al hombre que usa el alias de Fedotov como Denis Sergeev, un oficial de alto rango de GRU y veterano de las guerras de Rusia en el norte del Cáucaso.

La revelación de que estaba conectado a los envenenamientos tanto en Inglaterra como en Bulgaria fue fundamental para ayudar a los funcionarios occidentales a concluir que no se trataba de ataques únicos de Rusia, sino más bien parte de una campaña coordinada dirigida por la Unidad 29155.

Nueva evidencia

Armado con la nueva evidencia proporcionada por los británicos, el fiscal general búlgaro, Sotir Tsatsarov, reabrió el caso en octubre de 2018. Casi de inmediato, los investigadores descubrieron nuevas pistas. Antes del envenenamiento inicial, Fedotov y otros dos agentes de la Unidad 29155 se habían registrado en el Hotel Hill, en el mismo complejo donde Gebrev tiene su oficina. Insistieron, indicaron ahora los fiscales, en habitaciones con vistas a la entrada de un estacionamiento subterráneo donde los ejecutivos de Emco guardaban sus autos.

En el garaje, los fiscales descubrieron un video de vigilancia granulada que mostraba a una figura bien vestida que se acercaba al Nissan gris de Gebrev, así como a los autos propiedad del hijo de Gebrev y el gerente de producción. La figura parece manchar algo en las manijas de los tres autos.

La oficina de Tsatsarov, el fiscal general, confirmó la existencia del video pero dijo que su mala calidad impedía que los investigadores identificaran a la figura bien vestida. Tsatsarov, cuyo mandato terminó el 18 de diciembre, envió el video para su análisis por el FBI.

La información de viaje compartida con el Times muestra que los tres asesinos de la Unidad 29155 abandonaron Bulgaria el 28 de abril, mientras Gebrev yacía en el hospital.

Un negocio arriesgado

No cabe duda de que la profesión de Gebrev, la fabricación y venta de municiones y armas ligeras, lo coloca en un campo de riesgo, especialmente en Bulgaria.

En los últimos años, el Kremlin se ha alarmado cada vez más a medida que los países más pequeños han mordisqueado el dominio de Rusia en la industria de armas. En una reunión en junio con funcionarios de seguridad de alto rango, Putin advirtió que la posición de Rusia en la industria estaba amenazada.

"Nuevos factores, que complican nuestro trabajo con nuestros socios en la cooperación militar y técnica, incluidas las luchas competitivas y el uso cada vez más agresivo de métodos sin escrúpulos de chantaje político y sanciones, exigen atención y una respuesta adecuada", dijo Putin. "Necesitamos hacer todo lo posible para preservar la posición de liderazgo de Rusia en el mercado mundial de armas".

Bulgaria ahora vende más de 1200 millones de euros anuales en armas, una cifra relativamente modesta para el sector, pero una suma que Moscú no ha pasado desapercibida. Tihomir Bezlov, analista de seguridad, dijo que cree que eso es lo que convirtió a Gebrev en un objetivo.

Gebrev también se vio envuelto en otro proyecto que podría haber disgustado a Moscú. Poco antes de ser envenenado, Gebrev intentó comprar Dunarit, una gran planta de producción de armas en Bulgaria codiciada por un oligarca respaldado por el Kremlin. Un memorando secreto escrito al mismo tiempo (y desde que los fiscales búlgaros lo hicieron público) detallaba un plan ruso para transferir Dunarit al oligarca, Konstantin Malofeev.

Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones a Malofeev por financiar a los separatistas respaldados por Rusia en el este de Ucrania.

Hoy, Gebrev se ha recuperado físicamente, aunque su negocio todavía está enfermo. En agosto de 2017, el Ministerio de Economía de Bulgaria revocó temporalmente su licencia de exportación. El ministerio está encabezado por Emil Karanikolov, quien fue nominado para su cargo por el partido de extrema derecha Ataka, que durante mucho tiempo ha sido objeto de escrutinio por sus estrechos vínculos con Moscú.

The New York Times