Cómo es el barrio donde ocurrió el derrumbe, cerca de “la pequeña Argentina”

MIAMI.- Surfside, donde ocurrió el derrumbe de esta madrugada, es un pequeño barrio residencial de unos 6000 habitantes entre North Miami Beach y Bal Harbour, con su línea de modernos edificios que se extiende junto a un área peatonal de 15 cuadras sobre la costa atlántica, cercano a la zona conocida como “pequeña Buenos Aires” o “pequeña Argentina”.

En Surfside hay una combinación de departamentos, viviendas unifamiliares, condominios y hoteles viejos y nuevos, aunque la mayoría de las construcciones fueron hechas durante el boom de los años 80 y 90. Un departamento en la torre que se derrumbó estaba valuado entre 600.000 y 900.000 dólares.

Aunque hay restaurantes y negocios que atienden a turistas y vecinos de la zona, el ambiente es tranquilo y tiene un fuerte contraste con el brillo y el ruido de South Beach.

En Surfside se encuentra el resort Four Seasons Hotel at The Surf Club, donde se mudó temporalmente Ivanka Trump, una de las hijas del expresidente estadounidense Donald Trump, junto a su esposo Jared Kushner.

A unas diez cuadras del lugar del derrumbe, más hacia el sur, se encuentra el barrio conocido como “la pequeña Buenos Aires” o “la pequeña Argentina”, donde residen numerosos compatriotas que emigraron en la crisis de 2001. Allí es posible encontrar restaurantes frecuentados por los argentinos, Graziano’s, Manolo, Campo Nuevo, Buenos Aires Bakery & Café, y hasta una sucursal de la pizzería Banchero. Y en los negocios de la zona se puede encontrar yerba y dulce de leche.

Entre los famosos argentinos que eligieron la zona, además de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, que tenían departamento en el edificio que se derrumbó, cerca de allí vive Pablo Pérez Companc y el restaurante Cafe Ragazzi, del cantante argentino-venezolano Ricardo Montaner.

