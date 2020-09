Los uruguayos acuden a las urnas para elegir a todos los gobiernos departamentales y sus municipios en medio de la pandemia de coronavirus Fuente: AFP

MONTEVIDEO.- Los uruguayos volvieron a las urnas para elegir este domingo a todos los gobiernos departamentales y sus municipios, desafiando a la pandemia con un estricto protocolo sanitario para evitar contagios.

Para el gobierno de Luis Lacalle Pou, la elección en todo el país fue la oportunidad de consolidar poder político y ampliar dominio territorial, aprovechando el alto nivel de popularidad que mantiene, pero en frente tuvo a una poderosa coalición de izquierda que salió a recuperarse de la dura derrota que sufrió hace un año.

"Hay que cuidarse", advirtió el presidente al momento de votar, cuando posaba junto a la urna con un tapabocas de color negro y que tenía estampado el escudo oficial de Uruguay. A su lado estaban dos delegados de mesa con tapabocas blancos.

Estas elecciones estaban fijadas para el 10 de mayo, pero el Parlamento votó una ley para postergar su realización hasta el último domingo de setiembre.

Los cuidados sanitarios y la exigencia de test negativo de Covid-19 para ingresar al país, determinaron que disminuyera significativamente la cantidad de uruguayos que llegan de la Argentina en cada elección.

El resultado demoraba en procesarse, porque también el escrutinio tenía protocolo sanitario de cuidados, pero el Frente Amplio se quedaba con el gobierno de Montevideo que tiene desde 1989, en su séptima victoria seguida.

En tanto, el Partido Nacional (blancos) volvían a ser el partido más ganador en el interior del país.

El domingo electoral, con 2.694.369 de habilitados para un país que tiene una población de tres millones y medio, tuvo otra dificultad: el mal tiempo con lloviznas en casi todo el territorio.

La puja electoral era por los 19 departamentos que componen el Estado oriental, que se gobiernan con un intendente (ejecutivo) y una Junta Departamental (legislativo) de 31 miembros en cada caso (el que gana se asegura mayoría de bancas). También fue la tercera elección de municipios, cuya cantidad asciende a 125 en todo el país, con un Alcalde y cuatro concejales en cada caso.

Las elecciones son obligatorias y las únicas excepciones que se admiten son de problema de salud o causa mayor que pueda fundamentarse (por ejemplo, si no pudo llegar al circuito de su credencial por un corte de rutas por inundación o algo así). En caso de enfermedad, la ausencia de voto debe justificarse con certificación de un médico.

¿Cómo se hizo la votación en medio de la pandemia?

Todos los votantes debían ir con tapabocas y si no tenían, la Corte Electoral les daba uno. Los funcionarios de las mesas receptoras y los delegados partidarios tenían tapabocas y guantes, y debían mantener distanciamiento.

La Corte instauró el rol de "facilitador" que era un funcionario que asesoraba a los que iban llegando, ordenando la fila, evitando confusiones y que se formara aglomeración.

Los votantes no entregaban la credencial cívica en la mano a los receptores sino que la apoyaban en un lugar marcado de la mesa; se quitaban unos segundos el tapabocas para mostrar su cara y se pasaban alcohol en gel en las manos. Entraban al cuarto secreto para elegir lista y poner en el sobre, pero no lo cerraban con saliva como se ha hecho siempre. Y todo sin tomar contacto físico con receptores de votos o delegados.

El antecedente inmediato de esta elección de gobiernos locales es el de 2015, que fue con un resultado de 12 triunfos del Partido Nacional, seis del Frente Amplio y uno del Partido Colorado.

En municipios, hace cinco años los blancos ganaron 68 municipios, los frenteamplistas 37 y los colorados quedaron con siete alcaldes.

El presidente Lacalle Pou votó sobre el mediodía de domingo y demoró mucho llegar a la urna porque se tomó decenas de fotos (selfies) con vecinos del Colegio Guadalupe, de Canelones. Todos con sus tapabocas, en fotos que marcarán el recuerdo de la primera elección en medio de una pandemia.

Para Lacalle Pou también había otro tipo de cuestión inédita: "En lo personal lo de hoy es rarísimo, porque es la primera vez en mi vida que no puedo actuar de dirigente político y lo asumo como tal; pero es un vacío importante", declaró en una improvisada conferencia de prensa.

"Soy un dirigente político, pero hoy soy el presidente de todos los uruguayos y no se puede pisar la raya", agregó Lacalle Pou en relación a la incompatibilidad entre ser jefe de Estado y hacer política partidaria.

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou Fuente: AFP

Su antecesor, Tabaré Vázquez, avisó que no iba a votar por restricción médica.

El que sí concurrió a las urnas fue el senador y ex presidente José "Pepe" Mujica, que otra vez insistió sobre su retiro de la actividad parlamentaria, y esta vez aclaró que sí lo haría. "Es lógico que la política obliga a relaciones sociales, y me tengo que cuidar (entonces) no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro y sería un mal senador", argumentó Mujica.

Y agregó: "Yo pensé que esto era una gripecita que pasaba y no es una gripecita, me parece que es como el sida, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto".

En mayo cumplió 85 años, pero en la campaña electoral se movilizó como si la edad no le pesara. "Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida y como estoy por una pasarela tengo que respirar los minutos que me quedan", agregó el ex guerrillero.

El conteo de votos seguía la madrugada con la atenta mirada de candidatos, los que estimaban que en algunos casos habrá que esperar a la apertura de votos observados, lo que se hará a partir del martes.

