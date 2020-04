Con un iPad, Lilian espinoza ayuda a un paciente a despedirse de sus seres queridos por videollamada Crédito: Gentileza Lilian Espinoza

NUEVA YORK.- ¿Cómo se le dice a una persona que está cerca de su muerte? ¿Cómo se hace cuando ese alguien no tiene ni a un ser querido a su lado? Lilian Espinoza lo hace a diario. En Queens, epicentro del epicentro de coronavirus a nivel mundial, esta trabajadora social especialista en cuidados paliativos ayuda y acompaña hasta veinte pacientes por día a aceptar que no sobrevivirán .

Desde hace años, Espinoza trabaja con pacientes con enfermedades terminales. Los cuida y contiene. Asegura que sus últimos minutos en este plano sean significativos para ellos y para sus familiares y amigos. El avance del virus respiratorio que se ha robado la vida de miles de personas en el estado de Nueva York ha complicado estos procesos.

A los temores de tener que estar hospitalizados y en sufrimiento, el coronavirus suma la necesidad de que los pacientes tengan que estar en soledad. Para evitar contagios y brotes peores, los enfermos esperan -aislados- lejos de su familia una posible mejoría o, en el peor de los casos, su muerte . Todos los días, en jornadas que se extienden durante más de 16 horas, Lilian Espinoza garantiza que las despedidas todavía puedan ser un hecho, aunque sean por videollamada .

Ella es el puente que conecta pacientes con sus familiares en sus últimos minutos con vida. Desde Mount Sinai Queens, uno de los centros hospitalarios que más ha sufrido la pandemia en Nueva York, la especialista que se desempeña como directora asistente de Cuidados Paliativos habló con LA NACION y detalló cómo se viven estos tiempos.

"Hemos tenido que rápidamente buscar recursos en nuestras habilidades y herramientas de trabajo para comunicarnos con pacientes y sus familiares de la forma más eficaz", contó Espinoza, sobre cómo surgió la idea de utilizar un iPad para conectar pacientes con sus familias.

El coronavirus ha quitado de la ecuación un factor que toda la vida ha sido clave: el contacto humano. Los pacientes en hospitales no pueden recibir visitas de sus seres queridos, y esas personas reciben bestiales noticias por teléfono. Según Espinoza, lo más importante es saber qué es lo que los familiares entienden y demostrar empatía para explicar algo realmente devastador.

"Hemos tratado de hacerlo lo más humanitariamente posible en la manera que lo comunicamos, escuchar a la familia y sus necesidades", indicó la especialista.

Lilian Espinoza consideró que con este canal han podido encontrar una manera para que los pacientes en sufrimiento puedan recibir palabras de amor en sus últimos minutos con vida al ponerlos cara a cara con sus seres queridos.

La especialista contó como ejemplo el caso de una señora internada cuyo pronóstico era muy malo. Espinoza coordinó la llamada con su familia. Su sobrina, en Puerto Rico, que dijo querer a esta tía como madre, le decía cómo todos estarían bien, hasta su perrito y su pajarito. "Y la señora que estaba falleciendo. parece que sienten vida. Abrió sus ojos y cuando pudo ver a su sobrina, abrió los ojos aún más. Hubo un reconocimiento, y eso alivia. Nosotros estamos acá para aliviar ese dolor en lo que podamos nosotros" , detalló.

El equipo de cuidados paliativos en Mount Sinai, según cuenta Espinoza, ayuda a garantizar que sus colegas puedan entender las emociones y las necesidades psicosociales de un paciente. Trabajan desde 2004 en el cuidado y asesoramiento de pacientes críticos y en capacitaciones a todo el personal de la salud del hospital.

¿Cómo se lidia con estos caudales de fallecimientos a diario? Si bien el equipo de Espinoza trabaja desde hace años con pacientes moribundos, nunca tantos como en esta crisis. "Ha sido muy fuerte. Nosotros estamos acostumbrados [a la muerte], pero ahora vemos 10, 15 o 20 pacientes muertos por día. Nosotros veíamos dos o tres antes de esta crisis" , señaló.

En este sentido, la sociólgo especialista en Trabajo Social y Cuidados Paliativos que consideró estos tiempos como muy doloros, indicó la importancia de tener mecanismos para lidiar con este contexto . "Hay que tener salud mental. Uno tiene que estar primeramente bien para poder servir de la manera que uno tiene que servir. Tenemos que por lo menos tomar cinco o diez minutos para sentarnos y respirar . Tenemos que ayudarnos para apoyarnos a nosotros mismos, tenemos que cuidarnos, saber que entre nosotros podemos contar con cada uno en lo que sea y no dejar a ninguno de los miembros abandonados", subrayó.

En lo personal, Espinoza medita y hace yoga a diario para atravesar los días de crisis en el hospital. "Lo hago casi todos los días porque mi cuerpo y mi mente me lo piden", indicó.

¿Cuándo es el momento para hacer la llamada? El equipo de médicos lo decide, según Espinoza. "Cuando el virus no ataca sólo el pulmón, sino también los riñones el corazón, sabemos que el pronóstico se complica y pasa a ser de horas o días, y se vuelve urgente esta despedida", subrayó.

Oriunda de Ecuadror, Espinoza llegó a Estados Unidos a los doce años. En un camino fuerte y duro -pasó muchos años indocumentada hasta conseguir su Green Card y su ciudadanía-, se recibió como socióloga y y se especailizó con un máster en Trabajo Social. En los '90, trabajó con pacientes con HIV hasta aterrizar en Mount Sinai, a fines de 1999. Su vida está marcada por su vocación social, que ella considera un debe más que un trabajo . "Es algo que me nace", remarcó.

Experiencia en carne propia

Espinoza no sólo se ha convertido en heroína de muchas familias que sin ella no podrían haberse despedido de sus seres queridos: también es sobreviviente del coronaviurs . En los últimos días de marzo, la especialista comenzó a desarrollar síntomas de la enfermedad.

"No pensé que me iba a dar tan fuerte. Los dos primeros días me puse a trabajar desde casa, pero empeoré. Sé lo que es estar en una emergencia y pedir oxígeno; el síntoma más grave que yo tuve fue falta de respiración ", detalló, y confesó que tuvo que recibir asistencia en la guardia médica, y que tardó 18 días hasta poder volver a trabajar. "Tuve mucho miedo, pensé en todo lo que me podría llegar a pasar", señaló.

Espinoza remarcó que con la baja en la curva y en los índices de mortalidad, el hospital todavía trabaja a capacidad máxima , que ellos todavía no han sentido el alivio que marcan las cifras reveladas a diario por el gobernador Andrew Cuomo.

"Es muy importante que todos escuchen las reglas; esto es algo muy serio porque puede entrar en un hospital y tal vez nunca salir", dijo, y subrayó: "Todavía vivimos con los efectos de la tempestad. Vino un huracán que nos dejó un sistema devastado, no va a ser un alivio rápido, todavía hay mucho que hacer" .

Ella ha visto a compañeros de trabajo perder la batalla contra el enemigo invisible. Su marido y sus tres hijos -dos mujeres de 21 y 18, y un niño de 9- fueron y son su roca diaria. "Me dan fortaleza para seguir adelante día a día", aseveró Espinoza.

Al servicio de los más vulnerables

En esencia, los especialistas en cuidados paliativos están capacitados para aliviar la ansiedad de los pacientes e involucrarlos en la toma de decisiones que significan la elección de tratamientos de graves enfermedades. En pacientes con Covid-19, las discusiones sobre opciones médicas en casos graves se extienden a saber si desean o no la ejecución de medidas que potencialmente salvan la vida, como la asistencia mecánica respiratoria.

La pandemia en Estados Unidos -que es el país que más fallecimientos ha registrado hasta el momento-, ha despertado la imperiosa necesidad de que los profesionales de la salud se capaciten para lidiar con números impensados de pérdid a. El Centro para el Avance de Cuidados Paliativos (CAPC, por sus siglas en inglés) a nivel nacional habilitó el acceso de guías que buscan orientar a médicos y enfermeros en el manejo de pacientes con Covid-19.

Ya sea cómo comunicar la idea de recibir atención en casa o cómo evaluar la decisión de quitar la asistencia respiratoria mecánica en un paciente, el CAPC ha delimitado una serie de procedimientos clave, sobre todo para aquellos profesionales que no tienen entrenamiento en cuidados paliativos, y que pueden ser consultados en línea .

Nueva York, el epicentro de casos a nivel mundial, ha alcanzado un total de más de 257 mil casos y más de 15 mil muertes a causa del coronavirus. Con una tendencia que marca un descenso en la curva, el estado se prepara para establecer los lineamientos sobre cómo volverá a abrirse al mundo en fases.