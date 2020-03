Coronavirus: 756 muertos más en Italia, pero empiezan a frenarse los contagios

Fuente: LA NACION

Elisabetta Piqué Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de marzo de 2020 • 13:21

ROMA.- La pandemia de Covid-19 no da tregua en Italia, donde en 24 horas se contabilizaron 756 muertos más, cifra dramática pero inferior a la de los últimos dos días (cuando hubo 889 y 969, respectivamente), algo que elevó el total de fallecidos a 10.779, el peor balance del mundo. Sin embargo, la curva del aumento de los contagios se estaba estabilizando.

Según datos de la Protección Civil, en 24 horas se sumaron 3815 nuevos casos (ayer habían sido 3651), elevando los casos totales, que incluyen contagiados y fallecidos, a 97.689.

El número de curados, en tanto, fue de 646 y tuvo una disminución con respecto a la víspera, cuando se contabilizó un récord de 1434 personas recuperadas. El total de personas curadas ascendió a 13.030.

Como siempre, los peores números tienen que ver con Lombardía, la región más golpeada, donde se cuentan 6360 muertos totales y 1592 nuevos casos en las últimas 24 horas. Del total de las 73.880 personas actualmente positivas, 42.588 se encuentran en aislamiento domiciliario, 3906 en terapia intensiva (1328 en Lombardía) y 27.386 internadas con síntomas.

Aunque nadie se atreve a hacer pronósticos y hay expertos que indican que el pico del contagio aún no ha llegado, los epidemiólogos destacan que se ha frenado el aumento de los contagios, hoy con un aumento del 5%, por lo que la tendenecia se estaría estabilizando.

En días anteriores el aumento había sido del 6,9% respecto del total y en los precedentes del7,4 y del 8,2, algo positivo si se tiene en cuenta que hasta el 22 de marzo el crecimiento porcentual había sido de dos cifras. Gianni Rezza, experto en infectología del Instituto Superior de la Sanidad, subrayó que Italia habría llegado a una fase de incremento "ya no sostenido", que podría darle paso a la tan esperada disminución.

En declaraciones a la prensa, Rezza de todos modos llamó a no darle demasiada entidad a los datos cotidianos porque oscilan de acuerdo al número de tests diagnóstico realizados, al tiempo de respuesta de los laboratorios y a otros factores. "También debe recordarse, por ejemplo, que los números de los nuevos casos reflejan contagios que tuvieron lugar hace tiempo: a las personas obviamente no se les hace el test-diagnóstico cuando surgen los síntomas, sino días más tarde", indicó.

Rezza también destacó que no debe sorprender el hecho de que la epidemia no disminuya pese a las durísimas medidas restrictivas implementadas en Italia, paralizada salvo actividades productivas esenciales y donde la gente es obligada a no moverse salvo urgencias, como compras de alimentos o medicinas. "Las medias más fuertes fueron tomadas hace ya dos semanas y media, es aún temprano para ver efectos relevantes. Probablemente hacia fines de mes veremos finalmente un decremento más notable".