22 de abril de 2020

Los profesionales de la salud, además de tener que luchar contra la pandemia por coronavirus , se exponen día a día a sufrir lamentables ataques en la vía pública o en los lugares en los que viven. En muchos casos son sus propios vecinos quienes los señalan como posibles factores de contagio, lo que desató una caza de brujas hacia médicos y enfermeros expuestos al virus en sus tareas cotidianas. Esto fue lo que le sucedió a una enfermera en México, quien fue agredida con saña en la calle por unos vecinos que aseguraron que era portadora del virus.

El incidente ocurrió el 17 de abril, cuando la enfermera Francia López, que trabaja en la Unidad de Gineco Pediatría, número 3A del IMSS, se dirigía a la clínica y estacionó su vehículo en una casa. Al parecer, los dueños de esa vivienda consideraron que se iban a contagiar de coronavirus por ser el auto de una profesional de la salud y que los estaba poniendo en riesgo.

En una de las imágenes que grabó una de las cámaras de seguridad, se observa el momento en el que un hombre golpea el auto de la enfermera. Luego de un intercambio de palabras, ella intenta seguir por su camino pero no puede lograrlo. Al instante se suma una mujer y entre ambos la golpean.

"Me escupieron hasta que se cansaron"

"Me gritaban infectada, que por qué yo le llevé la enfermedad hasta la puerta de su casa. Me golpearon, me patearon, me arrastraron, me escupieron en la cara hasta que se cansaron", explicó Francia López en una entrevista a Imagen Noticias.

Con heridas visibles en su cara, la enfermera agregó: "Me luxaron el dedo medio porque él me lo mordió, yo sentía que me lo quería arrancar, hasta cierto punto yo peleé como pude. La verdad me quise defender porque ya era un ataque muy feo el que me estaban haciendo entre los dos. Pero llegó un momento en el que ya decidí no pelear".

Además agregó: "Ahora tengo más miedo de la ignorancia de la gente, porque el coronavirus lo podemos de alguna manera evitar haciendo las indicaciones que se nos dan. Yo no sé si a ellos, en especial estas dos personas no les quedó claro que eso es más por contacto, yo no los había tocado, ni había ido a toserles afuera de su casa, ni mucho menos. Sólo estacioné mi auto", detalló.

A pesar del mal momento que tuvo que vivir, confesó que " estoy orgullosa de mi uniforme porque vivo de eso pero además de ser enfermera soy mujer y ninguna mujer merece este trato".

Francia López aseguró que nunca tuvo ningún contacto con pacientes infectados por coronavirus. Aunque presentó la denuncia en la policía hasta el momento se desconoce la identidad de sus agresores.