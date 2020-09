En abril pasado la OMS difundió las normas mundiales para contabilizar los fallecimientos por coronavirus Crédito: Dpa

"Morir por coronavirus " o "Morir con coronavirus". Esa cuestión semántica llevó en los últimos meses a varios países, y sólo ahora a la provincia de Buenos Aires , a replantearse la forma en que contabilizan los fallecimientos por Covid-19.

Los profesionales de la salud están habituados a colocar en el certificado de defunción la causa inmediata de la muerte de una persona, que podría terminar siendo en la mayoría de los casos "paro cardiorrespiratorio" . Pero el 16 de abril pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer la "Guía internacional para la certificación y clasificación de Covid-19 como causa de muerte".

Allí establece que deben ser incluidos en el listado de fallecimientos por coronavirus todas las muertes por "enfermedades compatibles con Covid, en casos probables o confirmados, a no ser que haya una clara causa alternativa que no sea Covid (por ejemplo un accidente)". También pone como condición que no debe existir un período de "completa recuperación" entre los síntomas de Covid-19 y la muerte. Además, no debe poder atribuirse a otra enfermedad (por ejemplo, cáncer). Por último, también deben contabilizarse como fallecimiento por coronavirus aquellos casos en que una enfermedad preexistente (por ejemplo una neumonía, diabetes) provocó una forma aguda de coronavirus.

Estas guías llevaron a que para homogeneizar los datos a nivel mundial sobre el Covid-19, varios países tuvieran que hacer ajustes en su forma de contabilizar los fallecimientos, lo que generó debates y polémica.

Chile

Chile en un principio solo incluía en su listado de decesos por el nuevo coronavirus a los casos en los que había habido un diagnóstico preciso de la enfermedad .

Al modificar la forma de contabilizar, el 20 de junio sumó en un solo día 3069 muertos sin confirmación de laboratorio. Como el ajuste se realizó dos meses después de conocerse la guía de la OMS, el escándalo provocó la caída del entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich.

En ese momento, el gobierno chileno reconoció que informaba a la OMS un número ampliamente mayor de fallecidos por Covid-19 del que se comunicaba a la opinión pública.

España

El 19 de junio, España también modificó su forma de contabilizar los fallecimientos y tuvo un incremento de 1177 muertes por Covid-19 en un solo día .

Esa jornada, el Ministerio de Salud actualizó la cifra de fallecidos por coronavirus que permanecía congelada desde hacía 12 días. Lo hizo después de que las comunidades validaran los datos de los casos de forma individualizada. "Intención de ocultar muertos no ha habido nunca, en ningún momento. Sí que ha podido haber errores", dijo en ese momento el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Sin embargo, el líder opositor Pablo Casado, del Partido Popular (PP), considera que el gobierno nacional sigue ocultando la cifra real de fallecimientos y calificó de "inmoral" esa actitud. Oficialmente España reconoce poco más de 31.200 muertes.

Gran Bretaña

El caso de Gran Bretaña fue diferente porque al recalcular el número de decesos por coronavirus, el 12 de agosto pasado, la cifra se redujo en 5000 .

En la modificación se eliminaron los casos de personas que murieron después de haberse recuperado de la enfermedad. Según el nuevo método sólo se considera al coronavirus como causa de muerte cuando transcurren no más de 28 días entre la prueba positiva y el fallecimiento.

Perú

Perú sumó casi 4000 muertes en un solo día , el pasado 18 de julio, por fallecimientos ocurridos entre marzo y junio y que no habían sido incluidos entre las muerte de coronavirus.

Sin embargo, los expertos consideran aún que el país andino aún no está contabilizando los decesos de forma correcta.

Entre marzo y julio murieron en Perú un total de 100.030 personas, un 112% más que en el mismo periodo de los dos años anteriores, cuando fallecieron aproximadamente 47.000 personas tanto en 2018 como en 2019, según los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

Este considerable aumento alcanza así las 53.000 defunciones aproximadamente, de las que solo 19.217 tienen el Covid-19 como causa confirmada del fallecimiento. Existen por lo tanto otros 34.000 decesos que pueden ser calificados como sospechosos.

Oficialmente, Perú registra 32.037 muertos por coronavirus, de acuerdo al reporte de la Universidad Johns Hopkins.

Estados Unidos

La ciudad de Nueva York , que en sus comienzos fue el epicentro de la pandemia en Estados Unidos , tuvo que modificar el 11 de mayo en más de 5000 el número de muertes.

Los funcionarios de salud de la ciudad de Nueva York informaron un total de 18.879 muertes por Covid-19 entre el 11 de marzo y el 2 de mayo, de las cuales 13.831 fueron confirmadas por un laboratorio y 5048 fueron categorizadas como "casos probables" según los síntomas de los pacientes y otros factores, según un informe de los CDC.

Pero hubo 5293 muertes adicionales que no se identificaron previamente como casos confirmados o probables de coronavirus que "podrían haber sido directa o indirectamente atribuibles a la pandemia", informó en ese momento el CDC.

