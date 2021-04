Coronavirus: Andrés Manuel López Obrador no quiso aplicarse la vacuna porque ya tuvo Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que pese a estar dentro del calendario oficial de vacunación contra el coronavirus, e incluso de tener turno confirmado, por el momento no se aplicará ninguna dosis porque según entiende no lo necesita.

El mandatario, de 67 años, debió recibir la primera inyección de la droga de AstraZeneca la semana pasada, como le correspondía con base en su dirección actual en el centro de la capital, donde se encuentra el Palacio Nacional donde vive, y sin embargo se negó a hacerlo porque el médico que lo atiende asegura que todavía está protegido, a menos de tres meses de dar positivo de Covid-19.

“Tengo suficientes anticuerpos y no es indispensable por ahora que me vacune”, dijo López Obrador. “Les decía que dos médicos me habían dicho que sí y el médico que me atendió me dijo no, porque tiene suficientes anticuerpos, y no hace falta, o sea, puede esperar. Incluso, me planteó dos meses, que eso sí lo considero mucho y debe de revisarse el tiempo, pero que no tengo ningún problema de contagio ni de contagiar a nadie”, agregó según lo publicado por el diario El País.

Asimismo, durante su conferencia de prensa de la mañana, indicó: “Ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable, por ahora, que me vacune. Mañana le pedí a uno de los médicos que me atendió que viniera a explicarlo para que no vaya a prestarse a especulaciones. Ya saben cómo se las gastan los conservadores corruptos. Entonces, que explique esta técnica científicamente, porque es importante también qué pasa cuando a alguien le da Covid, cuándo se debe de vacunar, qué tiempos, qué opiniones hay sobre esto, porque estamos en el terreno de lo inédito”.

Por último señaló que la vacunación a los adultos mayores mexicanos avanza “bien”, lo que permitirá que si hay una nueva ola de contagios, llegue cuando estos ya estén inmunizados.

Un hombre porta una mascarilla mientras se prepara para recibir la vacuna contra la influenza en medio de la pandemia

A finales de marzo, López Obrador había dicho que se vacunaría cuando la población de 60 años y más de los barrios del centro de Ciudad de México recibiera sus primeras dosis. Su cambio de opinión de las últimas horas no sorprende en tanto en los meses que lleva la pandemia de coronavirus ya en varias oportunidades fue polémico o incluso se pronunció en contra de las recomendaciones médicas internacionales.

Al principio del brote el mandatario se negó a usar tapabocas, decía que no era indispensable, y de hecho no quiso recomendar su uso tras superar el Covid semanas atrás. Además fue criticado por no expresar la gravedad de la crisis y hasta negarse a impulsar confinamientos más drásticos como los impuestos en otros países, a los que catalogó de tácticas “autoritarias”.

Su decisión de ayer se da tras el comienzo de la campaña de las elecciones más grandes de la historia del país, por los que el 6 de junio se renovarán la Cámara de Diputados, los gobiernos de 15 de las 32 entidades federativas y miles de cargos locales.

Hasta ahora, México recibió 14,7 millones de dosis de varias empresas y aplicó unas 9 millones, una cantidad baja si se considera que el país tiene aproximadamente 126 millones de habitantes. El país registra más 2.250.000 positivos y más de 204.000 muertes por coronavirus pero el gobierno considera que la cifra real de decesos es de casi 324.000.

Agencias AFP y DPA

LA NACION