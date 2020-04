Leah, en su cama del hospital Crédito: Facebook

21 de abril de 2020

NUEVA YORK.- La publicación en Facebook de su experiencia personal con el coronavirus de una paciente de Wisconsin , en Estados Unidos, se convirtió en una historia viral en un país dividido entre quienes están a favor y en contra de las cuarentenas . "Para todos los que lloran y se quejan de la ampliación de la cuarentena, déjenme poner las cosas en perspectiva para ustedes [...]. Tengo suerte de estar viva ", escribió Leah Blomberg, de 35 años.

Ella se cuenta entre los sobrevivientes de coronavirus. Pero su lucha no fue una pelea fácil. "La primera vez que me puse de pie después de dos semanas, sentí que pesaba 500 kilos . Fue una locura; básicamente tuve que aprender a caminar de nuevo ", dijo.

Blomberg afirma que no tenía problemas de salud subyacentes y que no está claro cómo contrajo el virus. Su caso se convirtió en grave. Estuvo nueve días con respirador en un coma inducido, y luego pasó una semana en terapia intensiva.

Todo ello, lejos de su esposo de casi 15 años. "Fue aterrador, especialmente no tener a alguien allí para que me sostenga la mano , para explicarle lo que me estaba pasando. Despertar en un ambiente extraño", dijo.

Blomberg está mejor ahora, pero su estado de ánimo cambió cuando vio el rechazo que recibió el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, después de extender la cuarentena hasta el 26 de mayo.

Muchos sostienen que debería haber al menos un levantamiento parcial del aislamiento, especialmente para los dueños de negocios que necesitan ganarse la vida.

"Si uno termina en una cama de hospital, no manejará su negocio de todos modos, ni va a ganar dinero. Y si está muerto, menos" , dijo Blomberg.

La mujer elogió la decisión de Evers como medida para evitar que otros tengan que compartir su misma experiencia. "La gente que se queja, no perdió a nadie o no conoce a nadie cercano a ellos que haya pasado por esto", dijo.

Su frustración se hizo viral a partir de una publicación de Facebook claramente redactada.

"Para todos los que lloran y se quejan de la ampliación de Safer At Home -el nombre de la cuarentena en Wisconsin-, déjenme poner las cosas en perspectiva para ustedes", comenzó su publicación. "Básicamente, tuve que aprender a caminar de nuevo debido a la atrofia muscular por estar 100% postrada en cama durante dos semanas . Tengo suerte de estar viva", escribió.

"Si crees que estar confinado en tu hogar es malo, imagina estar confinado en una cama, y ese es el mejor de los casos, porque la gente está muriendo por esto", dijo.

"Dedícate a hacer cosas en tu casa. Todos estamos en el mismo bote . Deja de quejarte y agradece tu salud. Gracias Gobernador Evers por preocuparte más por nuestra SALUD que por nuestra RIQUEZA", agregó.

La voz de Blomberg todavía es ronca por tener un tubo adentro de su garganta durante nueve días. Sus músculos están tan débiles que le toma 45 minutos darse una ducha rápida.

Ahora, mientras lucha por recuperarse del coronavirus, su pedido es que los manifestantes dejen de "llorar y quejarse" por la decisión de extender la cuarentena.