El miedo a la enfermedad no impidió sin embargo que la gente acudiese a los templos, aunque muchos lo hicieron protegidos con máscaras sobre la boca Fuente: AFP

PEKÍN.- Un nuevo brote de coronavirus, que surgió en China y del que se están reportando casos en varios países, empañó hoy las celebraciones del inicio del Año de la Rata en gran parte de la región.

Los festejos del Año Nuevo Lunar se cancelaron en la China continental, y se redujeron en la ciudad semiautónoma de Hong Kong, donde los residentes soportaron meses de protestas antigubernamentales en el último año.

El coronavirus, que pertenece a una familia de virus que también provocó la letal epidemia del síndrome respiratorio agudo grave (SARS) en 2002, ya provocó 41 muertes en el país y unos 1300 infectados.

Fuente: AFP

En China, muchos se quedaron en sus casas luego de que las autoridades cerraron templos, centros turísticos y cines para tratar de contener el virus. Pekín canceló las tradicionales ferias en templos, una costumbre del norte del país que incluye actuaciones, juegos para los niños y puestos de comida y recuerdos de Año Nuevo.

En Wuhan, la ciudad de de 11 millones de habitantes que fue el epicentro del brote, no hubo ni petardos ni dragones. Los residentes no podían moverse con facilidad ni salir de la zona tras la suspensión de buses, trenes y aviones y la instalación de controles de carretera para limitar la propagación del virus.

En Hong Kong, una multitud hizo fila justo antes de la medianoche para depositar varitas de incienso encendidas y ofrecer sus oraciones en el templo Wong Tai Sin.

Fuente: AFP

"La atmósfera del Nuevo Año Lunar no es tan buena como la del año pasado, aunque aquí no hay coronavirus. Algunas tiendas cerraron y la gente no está de humor para ir de compras", señaló May Wen.

En Taiwán, miles de personas, muchas con máscaras en la boca para protegerse del brote vírico, visitaron el templo Longshan en la capital, Taipéi. Muchos oraron en el patio central y adoraron a la diosa Matsu, protectora de los pescadores, en el trasero.

Taiwán confirmó tres casos del virus, incluyendo un empresario taiwanés que trabaja en Wuhan y una mujer china que formaba parte de un grupo de turistas procedentes de Wuhan.

Fuente: AFP

Pese al aislamiento, el virus se expande

China intensificó las medidas de aislamiento, control y prevención para evitar la propagación de la epidemia y decidió desplegar al ejército y construir un segundo hospital de emergencia para los infectados por este virus, que ya ha llegado a Europa y Australia.

Todas las víctimas mortales, salvo dos, fueron registradas en Wuhan o en la provincia de Hubei, del tamaño de Siria. Hasta ahora, la mayoría de enfermos que han fallecido eran o personas mayores de 65 años o que ya tenían alguna enfermedad.

En Asia hay varios países afectados y en Estados Unidos un segundo caso se confirmó ayer. Australia confirmó además cuatro casos hoy, todos ellos en personas que acababan de volver de China.

Por ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considero que la situación es preocupante pero no decretó la "emergencia sanitaria a escala mundial".

Agencias AP y AFP