Así trabajan las instituciones que cuidan animales durante la cuarentena Crédito: Fundación Mundo Marino

El aislamiento social y preventivo que impuso el gobierno argentino ante la pandemia por coronavirus alteró la rutina de todos. Entre ellos, no son excepción aquellas instituciones dedicadas a la conservación animal alrededor del mundo.

Al igual que gran parte de la población, estos organismos se vieron desafiados a tomar rápidas medidas de precaución sanitarias para proteger a su personal y a los animales bajo su cuidado. Por ejemplo, desde el Parque Educativo Mundo Marino y la Fundación Mundo Marino, una semana antes de que el presidente Alberto Fernández decretara la cuarentena, el área responsable del cuidado de fauna del Parque ya había puesto en práctica protocolos de manejo seguros para proteger al personal y garantizar al mismo tiempo el cuidado y bienestar de los animales.

Para ello, se siguieron las orientaciones de distanciamiento social definidas por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación, y se estableció que el personal de mantenimiento y cuidados esenciales relacionados a la atención y soporte de vida de los animales siguiese con sus tareas cotidianas, sin embargo adaptándose a la nueva realidad.

"Frente al contexto de cuarentena lo que hicimos fue dividirnos en guardias de dos grupos que alternan cada 7 días. Esto se organizó para garantizar que en caso de que un grupo tuviera que aislarse, el otro pudiera seguir normalmente con el cuidado de los animales . Es una suerte de reaseguro para evitar que todos los cuidadores, veterinarios y técnicos se tengan que aislar a la vez si alguno se contagiara", explica Juan Pablo Loureiro, Director Técnico Veterinario de Mundo Marino.

Por su parte, Florencia Speciale, a cargo del equipo dedicado al cuidado del grupo de cetáceos rescatados y nacidos en el Parque aseguró: "Frente a esta situación, al hacer el traspaso de la guardia, realizamos una desinfección profunda de todas las áreas a las que tuvimos acceso para dejar todo lo más seguro posible para nuestros compañeros. Vamos aprendiendo día a día cómo comportarnos y cómo cuidar a los compañeros de trabajo, a los animales y, también, a nuestras familias cuando regresamos a casa."

Además, agregó: "Más allá de nuestro trabajo concreto, creo que esta pandemia expuso como nunca la necesidad social de fortalecer los lazos de solidaridad y cuidado no solo entre los humanos sino también con la naturaleza. Cuando se vuelve tan evidente que cuidar al otro es también cuidar todo lo que uno ama, y cuando vemos que la naturaleza florece cuando le damos un respiro, no podemos evitar reflexionar sobre nuestra forma de vida y su impacto."

Enriquecimiento ambiental y bienestar animal

Más allá de la cuarentena y de los nuevos procedimientos establecidos para, paradójicamente, "cuidar a los cuidadores", existen rutinas que se mantienen invariables. Una de esas rutinas las constituyen las actividades llamadas de enriquecimiento ambiental. Básicamente consisten en una serie de juegos y estímulos que los mantienen activos tanto física como mentalmente para aumentar los estándares de bienestar de cada uno de los animales que viven en el parque. "Esos juegos son parte de las actividades que necesita hacer cada animal para mantenerse en su mejor estado físico y encontrar desafíos estimulantes para su desarrollo cognitivo y bienestar general. Esa práctica es fundamental y pese al contexto se realiza todos los días. Para nosotros, que los animales estén activos y estimulados es tan importante como su alimentación, porque se trata de cuidar su bienestar cognitivo", asegura Florencia Speciale.

Destrucción de ecosistemas y el peligro de nuevas pandemias

La últimas epidemias y pandemias registradas en el planeta tienen un mismo origen zoonótico . Esta situación debe llamarnos a la reflexión y alertarnos sobre una situación muy concreta: a medida que se incrementa el avance del hombre sobre los ecosistemas las probabilidades de catástrofes sanitarias aumentan . Ignacio Peña, médico veterinario de la Fundación Mundo Marino que en 2019 viajó como voluntario a la Amazonía boliviana para asistir a los animales afectados por los incendios en aquella región asegura: " a medida que arrasamos el ecosistema natural de muchas especies, éstas no tienen otra opción que acercarse a los centros urbanos y exponer a las personas a enfermedades zoonóticas . Pensemos en los recientes incendios en Bolivia o en Australia. Los animales de esos hábitats en pos de huir del calor de las llamas no tienen otra opción que migrar y exponerse a zonas donde habitamos los seres humanos. La pandemia generada por el SARS-COV 2 no es el primer ejemplo, ni será el último , a menos que cambiemos nuestra forma de relacionarnos con el resto del planeta".