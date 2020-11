Coronavirus: la Corte Suprema impide las restricciones al culto en Nueva York

El tribunal se puso del lado de la diócesis católica de Brooklyn y de las sinagogas ortodoxas, que cuestionaron las restricciones a la cantidad de fieles por el coronavirus

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de noviembre de 2020 • 15:12

NUEVA YORK.- En otra disputa derivada del coronavirus en Estados Unidos, la Corte Suprema prohibió temporalmente al estado de Nueva York establecer límites de capacidad en los lugares de culto en ciertos "puntos calientes" designados según el nivel de contagios.

En una decisión de 5-4, el tribunal se puso del lado de la diócesis católica de Brooklyn y de las sinagogas ortodoxas, que demandaron al gobernador Andrew Cuomo por los límites impuestos en áreas declaradas "zonas rojas y naranjas".

Las casas de culto de las dos religiones argumentaron que las restricciones impuestas por Cuomo, el 6 de octubre pasado, violaban sus libertades religiosas en virtud de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. Dos días antes el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, ya había lanzado una batería de restricciones por el rebrote.

"Incluso en una pandemia, la Constitución no se puede dejar de lado y olvidar", señala el fallo. Y precisa que los oficios religiosos no deben tratarse de manera diferente que las concentraciones de gente por razones no religiosas.

La jueza conservadora Amy Barrett cambió el equilibrio de la Corte Suprema Fuente: AFP

"Las restricciones en cuestión aquí, al prohibir efectivamente que muchos asistan a servicios religiosos, atacan al corazón mismo de la garantía de libertad religiosa de la Primera Enmienda", añade el texto.

La resolución judicial tiene poco impacto en este momento, ya que los grupos que presentaron la demanda no están sujetos actualmente a los límites de asistencia por encontrarse en las zonas amarillas, menos restrictivas.

La pandemia es motivo de una gran tensión entre la alcaldía demócrata de Nueva York y la comunidad judía ortodoxa de la ciudad, acusada de no respetar las normas sanitarias, comenzando por la distancia entre las personas. El mes pasado hubo manifestaciones por este motivo, que terminaron con incidentes violentos en Brooklyn.

Previamente, el tribunal se había pronunciado de manera contraria y validó restricciones similares en California y Nevada. Pero este veredicto refleja el nuevo equilibrio de fuerzas en la Corte Suprema desde la llegada a finales de octubre de Amy Coney Barrett, una jueza católica conservadora nombrada por Donald Trump.

Agencias AFP y ANSA

Conforme a los criterios de Más información