Coronavirus: cuál es el único país de América Latina que aún no registra casos

PUERTO PRÍNCIPE.- Los gobiernos de Nicaragua y El Salvador confirmaron este miércoles los primeros positivos por coronavirus en sus territorios. Según informó la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, en su país se trata de un hombre de 40 años que viajó a Panamá y regresó a Nicaragua el pasado domingo vía aérea . En cuanto a El Salvador, su presidente, Nayib Bukele, afirmó que su paciente es una persona que muy probablemente entró al país "por un punto ciego" tras haber estado en Italia.

Así, pese a que sus protocolos frente al Covid-19 han sido radicalmente diferentes, el virus acabó por llegar a dos de los pocos países en el continente americano que aún no habían registrado caso s.

Tras ambos anuncios, Haití es el único país de América Latina que no reportó oficialmente positivos por coronavirus .

Nicaragua: sin medidas restrictivas

Murillo destacó que el primer caso en su país resultó contagiado en el exterior y se encontraba estable tras presentar síntomas como fiebre, dolor de garganta y tos seca . "Toda persona que haya tenido contacto con él, toda persona de su familia que presente síntomas, inmediatamente se procederá a tomar la muestra para realizar la prueba", dijo Murillo, según reporta el diario local Prensa Libre.

Las autoridades sanitarias nicaragüenses aseguraron en varias ocasiones estar preparadas para atender a las personas afectadas por el nuevo coronavirus. El gobierno mantiene un protocolo frente al coronavirus bastante inusual: no puso en marcha medidas como el cierre de fronteras, restricción de entrada de viajeros o la imposición de cuarentenas obligatorias , como ya implementaron otros países.

En cambio, el pasado fin de semana convocó a una marcha ciudadana en Managua llamada " Amor en tiempos del covid-19 ", en contraste con la recomendación de organismos sanitarios mundiales de evitar multitudes a fin de no propagar la enfermedad. "Porque es el mundo entero el que está enfrentando la pandemia del covid-19, Amor en tiempos del covid-19, unidos en barrios, comarcas y comunidades para cuidarnos juntos ", dijo Murillo al convocar la marcha.

El Salvador: entrada por un "punto ciego" al país

Solo minutos después, El Salvador confirmó también su primer caso de coronavirus. Bukele dijo que el paciente ya estaba aislado tras haber viajado a Italia y entrado al país centroamericano por un punto ciego en Metapán , en el occidente del país.

En este municipio se impuso un cordón sanitario de 48 horas . Bukele dijo que aún no se había identificado a las personas que pudieron tener contacto con el paciente. "En estas 48 horas vamos a hacer el proceso de hacerle pruebas a las personas que posiblemente estén contagiadas y esperamos descartarlas", dijo el mandatario. " Ojalá que la irresponsabilidad de una persona no cueste miles de vidas , trabajaremos duro para que eso no suceda", agregó en cadena nacional.

Tras conocerse este primer positivo, Bukele aseguró que el país está listo para atender hasta 1300 casos de Covid-19 . Su gestión frente al virus es radicalmente opuesta a la llevada a cabo hasta ahora por Nicaragua.

El Salvador, de hecho, fue el primer país de América Latina en prohibir el ingreso de personas extranjeras a su territorio como medida para evitar la llegada del virus. Bukele lo ordenó el pasado 11 de marzo. Entonces, también decretó que todos los salvadoreños y extranjeros residentes que llegaran al país debían someterse a una cuarentena de 30 días en albergues u hoteles destinados para este fin.

Entre tanto, el covid-19 sigue cobrando víctimas en la región. La Secretaria de Salud de México anunció este jueves la primera muerte en ese país de un paciente infectado del coronavirus.

