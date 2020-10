El partido ambientalista Red y el Partido Socialismo y Libertad alegaron que Bolsonaro "hiere fundamentos de la Constitución como el acceso a la salud" al no querer adquirir la vacuna china Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de octubre de 2020 • 12:41

BRASILIA.- Luego de acusar al presidente brasileño de poner en riesgo la salud de la población , la oposcición solicitará al Supremo Tribunal Federal que obligue a Jair Bolsonaro a comprar la vacuna china contra el coronavirus

El partido ambientalista Red y el Partido Socialismo y Libertad alegaron que Bolsonaro "hiere fundamentos de la Constitución como el acceso a la salud y la dignidad de los brasileños" al no querer adquirir la vacuna Coronavac que se desarrolla en San Pablo, estado gobernado por el opositor Joao Doria.

El gobernador de San Pablo Joao Doria Crédito: Facebook

Bolsonaro dijo ayer que no va a comprar "la vacuna china de (Joao) Doria", uno de sus principales adversarios políticos."Ya lo ordené cancelar [el acuerdo], el presidente soy yo, no renuncio a mi autoridad, porque estaría comprando una vacuna en la que nadie está interesado", declaró ayer periodistas en un acto en San Pablo Antes, en Facebook, el mandatario ultraderechista advirtió que "el pueblo brasileño no será cobayio de nadie".

"Cualquier vacuna, antes de estar disponible para la población, deberá ser comprobada científicamente por el Ministerio de Salud y certificada por Anvisa [Agencia de Vigilancia Sanitaria]", escribió Bolsonaro.

Bolsonaro desautorizó así al ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, que el martes anunció un acuerdo para la adquisición 46 millones de dosis de la vacuna Coronavac al estado de San Pablo.

Ayer el Ministerio de Salud dijo en un comunicado que las palabras de Pazuello habían sido "malinterpretadas", precisando que no había un "compromiso" firme para adquirir vacunas, sino sólo un "protocolo de intención".

Doria comentó que analiza llevar el caso al Supremo Tribunal Federal y le recomendó a Bolsonaro que deje "las elecciones para un momento más oportuno".

Al prohibir la compra el mandatario pone en riesgo una campaña de inmunización nacional dijo el gobernador de Espíritu Santo, Renato Casagrande.

Es necesario "salvar vidas, liberar a los brasileños del coronavirus, cuestiones ideológicas y electorales deben ser dejadas de lado", planteó Casagrande.

Varios gobernadores respaldan la compra de la vacuna china, que está en su tercera fase de tests en el Instituto Butantan de San Pablo, para su posterior distribución en todo el país, informaron los medios.

Por su parte el gobernador de Maranhao, Flavio Dino, dijo que Brasil es una "república" donde el presidente "no es un dictador" y puede ser puede ser denunciado ante la Justicia.

Agencias ANSA y AFP

Conforme a los criterios de Más información