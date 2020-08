Coronavirus: despertó de un coma y descubrió que su familia había muerto

Scott se despertó luego de un coma por coronavirus y se enteró que su madre y la pareja había fallecido por el virus Crédito: The Sun

7 de agosto de 2020

Un hombre de 43 años se despertó de un coma luego de tres semanas por haber contraído Covid-19 y descubrió que el virus mató a toda su familia. El hombre fue identificado como Scott Miller, quien vivía junto a su madre Norma, de 76 años, y su pareja de 69, en Edimburgo, Escocia, cuando el coronavirus devastó a su familia, en marzo, según publicó el diario The Sun.

El 21 de marzo pasado Scott descubrió que su madre estaba enferma, cuando tuvo una caída y no logró recuperar el equilibrio. Le hicieron un test y Norma dio positivo en coronavirus. Mientras la mujer aún estaba en el centro médico, Scott se enfermó gravemente con el virus, por lo que debió ser trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos en el mismo hospital, donde fue inducido a un coma médico. En otra sala del hospital, su madre se estaba muriendo.

A la semana del episodio, la pareja de la mujer también falleció. "El domingo por la mañana recibimos una llamada para decir que Norma había fallecido y también nos llamaron para decir que Scott estaba muy enfermo. Al domingo siguiente, la pareja de Norma murió", contó Sharlene Miller, la cuñada de Scott.

Luego, los riñones de Scott comenzaron a fallar y empezó a presentar neumonía y coágulos de sangre. "En la semana que fue desde el funeral de Norma y el de su pareja, Scott parecía deterioriarse día a día. Pensamos que tal vez tendríamos que tomar una decisión sobre apagar su soporte vital", continúa Sharlene.

El 15 de abril, Scott casi se muere, pero los médicos lograron estabilizarlo."Fue un alivio, porque no hubiéramos podido lidiar con la pérdida de Scott también. Cuando pudimos hablar con él y verlo, quedamos eufóricos", añadió la cuñada.

Luego de pasar tres semanas en cuidados intensivos, Scott comenzó a recuperarse y fue sacado del coma. Cuando lo consideraron seguro, los médicos le informaron que su madre había fallecido. "Tuve la sensación de que algo le había sucedido a mamá y cuando me lo dijo la enfermera, no podía creerlo y quedé conmocionado. Fue difícil", afirmó Scott. Más tarde, también se enteró de que la pareja de su madre había muerto. "Una vez más no podía creer que el virus se hubiera llevado a dos personas que formaban parte de mi vida cotidiana", sostuvo.

Debido a la enfermedad, Scott perdió 22 kilos, cuando antes del Covid-19 pesaba 140 kilos. Como secuela, debió aprender a caminar nuevamente y aún no sabe cuándo podrá volver a trabajar. "La gente necesita entender que el virus es un verdadero asesino", completó.