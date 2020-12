La desesperación por evitar enfermarse movió el mercado de soluciones excepcionales, como el Coronil, un remedio a base de hierbas

LONDRES.- Como en los tiempos de los vendedores ambulantes de recetas mágicas que decían curar enfermedades rebeldes, una investigación detectó en Londres la venta de al menos uno de los llamados "reforzadores de inmunidad", hierbas medicinales de origen indio que aumentarían las defensas para blindarlas contra el coronavirus.

Coronil, un remedio a base de hierbas de la India, se encontró a la venta en tiendas en áreas predominantemente asiáticas de la capital inglesa, de acuerdo con una investigación de la BBC, que no halló ni rastros de los beneficios prometidos.

La firma fabricante de las hierbas, Patanjali Ayurved, afirma que sus píldoras protegen contra las "infecciones del tracto respiratorio". Pero las pruebas realizadas por especialistas para la BBC muestran que no ofrecen protección contra el coronavirus. Una prueba de laboratorio del fármaco realizada por la Universidad de Birmingham mostró que las pastillas contenían ingredientes de origen vegetal que no pueden proteger contra Covid-19.

El virólogo Maitreyi Shivkumar dijo que la idea de "aumentar" la inmunidad no tiene sentido en términos de tratamiento. "Hay muchos matices en cómo nuestro sistema inmunológico responde al virus. Ni siquiera sabemos que aumentar la inmunidad ayuda", señaló.

Precisamente Gran Bretaña ha sido uno de los primeros países en Occidente en lanzar una campaña de vacunación masiva entre su población, dos semanas atrás, el remedio más eficaz conocido para inmunizarse contra el Covid-19.

El fundador de Patanjali Ayurved, Baba Ramdev, dijo en junio pasado que Coronil había curado a pacientes con Covid-19 con una eficacia infalible. "Nuestro medicamento dio como resultado que el 69% de los pacientes con coronavirus dieran negativo después de tres días y el 100% después de siete días", aseguró.

El gobierno indio dijo por su parte que Patanjali Ayurved puede comercializar Coronil como un refuerzo de la inmunidad, pero no como una cura. Tras ello la firma retiró su afirmación de que servía contra el virus, según la investigación de la BBC.

En octubre pasado el diario indio The Hindu advirtió por su parte contra los remedios caseros que se promocionan como reforzadores de inmunidad.

De repente los chats de WhatsApp se llenaron de recetas para "aumentar la inmunidad". El mercado de suplementos también experimentó un auge. Las vitaminas C y D volaron de los estantes y aparecieron anuncios de píldoras de cúrcuma en las redes sociales.

Los médicos están preocupados. "Durante la consulta, recibo pacientes que intentan obtener una receta para pastillas de zinc o vitamina C con la esperanza de que los protejan contra el Covid-19", dijo a The Hindu el doctor S Krishnamoorthy, médico de Apollo Specialty Hospitals. "Y la mayoría de estos se venden como suplementos de hierbas o de salud, por lo que no están tan regulados. Cualquiera puede venderlos sin receta".

