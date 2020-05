El memorial de las víctimas del coronavirus se levantó al lado del diario

El diario italiano L'Eco di Bérgamo -uno de los epicentros de la pandemia en la región de Lombardía- inauguró esta semana un memorial en homenaje a las víctimas del coronavirus .

El texto que aquí reproducidos (titulado "Bérgamo dio vida al memorial de sus víctimas: cada vida, una historia") explica las razones de la idea del diario, propiedad de la diócesis de la misma ciudad:

Azotados por el viento, comenzamos esta tarde el monumento a los muertos de estos meses en nuestra provincia.

Más de 4000 nombres y 4000 caras, las que alojamos en las páginas del Eco di Bergamo, se desplazan en la pantalla que instalamos en la plaza Spada, al lado de nuestro periódico.

Las mismas imágenes se desplazan simultáneamente en el sitio web de L'Eco en Bérgamo en este memorial digital .

Para algunos de ellos hemos asociado los artículos que el periódico les ha dedicado, y para todos hemos abierto la posibilidad de que familiares y amigos puedan asociar pensamientos, imágenes y recuerdos.

Nos ponemos a disposición de todos para dejar un testimonio con el nombre de cada fallecido al pie de la nuestra pantalla conmemorativa.

Generaciones de Bérgamo han compartido historias de vida y muerte gracias a las páginas del periódico y esto allí unió la tierra y unió lo que somos

"En un mundo complejo, simplemente deseamos un poco de paz", publicamos cuando el periódico abrió las páginas de la memoriapara las víctimas del atentado del 11 de septiembre. Hoy somos Bérgamo, habitantes de un mundo de "indescriptible soledad", lo que queremos recordar y encontrar algo de paz. Debemos redescubrir el valor de la ritualidad frente a la muerte porque nos costó renunciar a algunos momentos que damos por sentado.

Es por eso que Eco di Bergamo ha preparado un monumento para ellos que hemos llamado "cada vida es una historia", siendo fiel a la historia de L'Eco di Bergamo, que ha sido portavoz de los nuestros desde la Primera Guerra Mundial para las familias de los caídos en el frente y siempre ha llevado sobre sus hombros ese apodo que siempre ha sido para nosotros usado con gran honor: somos (también) el periódico de los muertos.

Todavía hay muchos pasos a seguir para dejar atrás el duelo y el dolor que ha consumido a los nuestros en estos meses. Estamos acostumbrados y aún necesitamos llorar juntos, abrazarnos y sonreír por anécdotas y curiosidades que emergen mágicamente alrededor de los ataúdes de nuestros padres.

Reúne los nombres y rostros de los que nos dejaron, antes de nacer de nuevo. Para superar lo que la psicología llama "culpa colectiva" que nos hace sentir responsables, incluso si no lo somos, por no haber honrado a cada individuo en la muerte.

Hemos aprendido que la medicina por sí sola no ayuda a morir "bien" y no garantizará una muerte digna sin unirse a ese ingrediente que no se estudia, ni se aprende que es el amor lo que, es cierto, no salva, pero acompaña y hace que la muerte sea menos violenta

Esta lista de nombres que hemos alineado es nuestro memorial que guardamos en el corazón del periódico, pero que también llevamos a las casas de todos.

Aquí figuran indiscriminadamente todos los que nos dejaron desde el 23 de febrero hasta los últimos días, independientemente de la causa de la muerte. La función de los memoriales es esta, reunirse bajo un sombrero de las víctimas. Sin pretender ser exhaustivo porque ninguna guerra puede contar a la última víctima.

Lo que las personas que han "usado" estos nombres tienen en común es el destino de haber muerto por las razones más dispares y obligándonos a un saludo rápido o incluso a ningún saludo.

Con amor todo dolor se convertirá en memoria, en el silencio de nuestras llanuras, nuestras montañas y las nuestras valles.