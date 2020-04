Coronavirus en Ecuador: la lucha de un hijo por encontrar el cuerpo de su padre

El país sudamericano reporta una cifra alarmante de casos de infectados y muertos por coronavirus que colapsa el sistema de salud Crédito: Facebook/Twitter

Ecuador se encuentra en el puesto 33 de países con mayor cantidad de infectados por coronavirus con 3747 contagiados, 191 muertos y 10 recuperados . Pero el sistema de salud totalmente colapsado arroja un dato difícil de medir, el de los cuerpos desaparecidos.

Flavio Ramos , hijo del ingeniero Flavio Edmundo Ramos Yagual , dice que "he buscado en la morgue y en los contenedores, pero nadie me da razón" , según publica La Posta en Twitter.

El joven explica que el lunes 30 de marzo su padre comenzó a presentar síntomas de Covid-19 . "Recorrimos todos los hospitales públicos. En ninguno lo querían recibir. Logramos que lo acepten en Guasmo. Lo tenían en emergencia con el tanque de oxígeno que yo había conseguido. Ahí tuvo que pasar sentado la madrugada", dice Ramos.

Agrega que "el martes lo pasaron al área de choque y le pusieron oxígeno. El miércoles murió a las 10. Yo tuve que llamar al médico para que lo vea y confirmó que no tenía pulso".

El joven ecuatoriano dice que "me mandaron el certificado de defunción recién el jueves" cuando "ya llevaba 24 horas sin conocer dónde estaba el cuerpo" .

El viernes 3 de abril, Ramos compró el ataúd para su padre y luego fue a reservar cupo en la Junta de Beneficiencia. "Mi papá tenía todo pagado ahí", explica.

Su sorpresa solo pudo ser superada por la desesperación que sintió al llegar al hospital para retirar el cuerpo de progenitor. "Fui el sábado a las 6 al hospital. Me dijeron que lo tenían separado en la morgue. El camillero me dijo que él lo había etiquetado, pero ya no sabían dónde lo habían puesto" , dice.

"Esperé hasta las 3 de la madrugada y nada. Ayer [domingo 5] me hicieron entrar a la morgue para que lo busque y reconozca", recuerda Ramo y agrega las descripción de una escena tenebrosa: "Abrí unas 16 fundas de cadáveres, ninguno era mi padre. Lo he buscado en la morgue y en los contenedores, pero nadie me da razón" .

Una semana sin el cuerpo

El caso de los Ramos es uno más de cientos de ecuatorianos que no saben dónde están los cuerpos de sus familiares muertos por coronavirus . Otro caso que se conoció en los últimos días es la desaparición del cadáver del Rodolfo Vanegas, quien ingresó el 17 marzo al Hospital IESS de Machala por sospecha de Covid-19, falleció 11 días después y su familia aún desconoce el paradero de su cuerpo.

"Mi papá, el Dr. Rodolfo Vanegas , ingresó el 17 de marzo al IESS de Machala por sospecha de Covid-19. El 28 de marzo falleció por insuficiencia respiratoria . Llegamos el 30 de marzo al hospital y nos dijeron que el cuerpo de mi papá no estaba. Nadie nos dio información" , explica Ximena Vanegas Gómez .

"El martes dijeron que estaban dos cuerpo por Covid. Volvimos y nada. Logramos entrar al hospital y nos comunicaron que el cadáver de mi papá estaba desaparecido. Nos pidieron disculpas y que me iban a llamar de noche para poner cartas en el asunto" , detalla la joven.

"Ya es una semana y no sabemos nada. Estamos aquí esperando que Dios pueda encontrar el cuerpo de papá para poderle dar la santa sepultura que se merece", concluye.