Coronavirus: la emoción y el dolor de una trabajadora de Salud en plena pandemia

"Por favor, quédate en tu casa, tu que puedes" , ruega una joven trabajadora de la Salud en un video que se viralizó en las redes sociales donde describe la gravísima situación que atraviesa el sistema de salud de España , el segundo país de Europa con más casos de coronavirus Covid-19 después de Italia.

"Bueno, pues esta es la cara que se te queda después de llevar durante 10 horas el equipo de protección" , comienza la médica su doloroso mensaje. Su rostro se ve con marcas debido a los elementos que debe usar para no contagiarse de coronavirus mientras atiende a pacientes contagiados.

Como si fuese poco, explica que en España no hay suficientes equipos de protección para todos los trabajadores de la salud, tanto médico como enfermeros. "Encima tengo que dar gracias que, por lo menos, me han dejado un equipo para las 10 horas de turno" , dice llorando mientras mira a la cámara de su teléfono celular en el interior de su auto.

"Porque esto está empezando y es muy gordo lo que viene. Es muy gordo. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipos de protección", sostiene la trabajadora de la Salud.

Y cierra su mensaje pidiendo que todas las personas respeten la cuarentena: "Y salgo de trabajar, después de 10 horas de turno así: con esta cara y con lágrimas. Así que, por favor, quédate en tu casa, tú que puedes".

Las recomendaciones para evitar contagios de coronavirus que hizo la médica:

"Así que hazlo por quien te dé la gana. Hazlo por ti, por tu familia o por quien te dé la gana. Pero quédate en tu casa. Y no salgas, por favor."

"No aproveches que dejen sacar al perro para ir a dar paseo de 2 kilómetros al perro, no. Que el perro haga pipí en la puerta de tu casa y os volveís."

"No aproveches que se puede salir a comprar para ir a comprar todos los días. O ir a comprar varias veces al día, no."

Coronavirus en España

España registró en las últimas 24 horas 169 nuevas muertes por el coronavirus , lo que representa un aumento de casi el 30% en su balance global de víctimas, que ya se sitúa en 767 fallecimientos, según las cifras divulgadas por el ministerio de Sanidad.

Por su parte, el número de contagios detectados pasó de 13.716 a 17.147 , lo que sitúa a España muy cerca de Irán, el tercer país del mundo con más infectados después de China e Italia.

La cifra española puede incrementarse significativamente en los próximos días , cuando las autoridades empezarán a hacer pruebas más generalizadas de coronavirus a la población que hasta ahora no eran posibles por falta de tests.