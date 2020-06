Isidre Correa está en terapia intensiva de un hospital de Barcelona desde el 14 de abirl y ayer fue llevado hasta la vereda de enfrente del centro de salud para que pudiera contemplar la playa Crédito: David Ramos

4 de junio de 2020 • 17:03

Isidre Correa tiene 61 años, y desde el 14 de abril pasado pasa sus días y sus noches en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Mar , en Barcelona. Tiene diabetes, una leve obesidad, y un diagnóstico positivo de Covid-19 que requiere estar en un lugar donde se extremen los cuidados de su salud.

Pero esta semana, este catalán que es uno de los cientos de miles de afectados por la pandemia de coronavirus que afecta al mundo, fue protagonista de una conmovedora historia. Sus doctores lo sacaron del hospital con cama y todo, y lo llevaron a la vereda de enfrente, desde donde fue posible para él volver a mirar el mar después de casi 50 jornadas de encierro.

Antes de sacar al paciente del hospital, los médicos controlan su estado de salud y piden el consentimiento al internado y su familia Crédito: David Ramos

Las imágenes de la emotiva salida del centro de salud, con Isidre en la cama y los profesionales de la medicina y enfermería rodeándolo, dieron la vuelta al mundo, a pesar de que este hombre no es el primero que los médicos sacan para ver el mar de la playa del Somorrostro, ubicada justo frente al hospital.

Por supuesto, antes de sacar a Isidre, o a los otros pacientes, los médicos se cercioran de que el estado de salud de la persona sea estable y bueno, y consultaron también a los familiares para pedirles el consentimiento.

Luego, los médicos tomaron la cama con ruedas, atravesaron las puertas del hospital, esperaron que el tránsito les permita cruzar la calle y acomodaron al paciente con la vista al mar, para que pueda contemplarlo por unos minutos, antes de regresar a la sala de cuidados intensivos.

El Hospital del Mar queda justo enfrente de la playa del Somorrostro, sólo se debe cruzar una calle Crédito: David Ramos

La esposa de Isidre, Helena Soriano, agradeció la labor de los profesionales sanitarios en el cuidado de su marido. "No hemos tenido otro remedio que no dejarnos vencer. La enfermedad no lo ha puesto fácil a los médicos y han reaccionado de una manera espectacular, un 10", señaló la mujer al sitio catalán El Mon a Rac 1.

También el doctor Joan Ramon Masclans , jefe de la UCI del Hospital del Mar , explicó al mismo medio que la enfermedad de Isidre ha sido bastante "grave y compleja", y resaltó la importancia de gestos humanos como acercar a los pacientes a ver el mar. "Debemos innovar en el humanismo y estos detalles son muy importantes para la recuperación de los pacientes y también para los propios sanitarios", dijo el profesional.

El personal sanitario del hospital considera que los pacientes deben recibir "gestos humanos", que son importantes para su recuperación Crédito: David Ramos

David Ramos , corresponsal de la agencia Getty en Europa, fue el fotógrafo que captó las imágenes del hombre frente al mar que dieron la vuelta al mundo.

La buena noticia para Isidre, luego de haber podido reconectarse con el mar de Barcelona, es que sus médicos esperan que en estos días pueda pasar a sala común y es muy probable que desde ahí reciba, más temprano que tarde, el alta definitiva.