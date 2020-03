La investigación en Wuhan y Shenzhen indica que los pacientes con el grupo sanguíneo A tienen una mayor tasa de infección y tendían a presentar síntomas más graves de coronavirus Fuente: AFP

Según un estudio preliminar de pacientes en China que contrajeron coronavirus Covid-19 , las personas con sangre tipo A pueden ser más vulnerables a la infección, mientras aquellos con tipo O parecen más resistentes. El estudio fue publicado en el portal medRxiv , un servidor de distribución y archivo en línea gratuito para manuscritos completos (inéditos) de ciencias médicas, clínicas y relacionadas con la salud.

Investigadores médicos analizaron patrones de grupos sanguíneos 2173 pacientes infectados con el virus en Wuhan y Shenzhen -las dos ciudades donde se registraron los primeros casos de coronavirus- y los compararon con habitantes locales saludables. Así, descubrieron que los pacientes con sangre tipo A mostraron una mayor tasa de infección y tendieron a desarrollar cuadros sintomáticos más graves.

Aunque los investigadores aclararon que el estudio era preliminar y que se necesitaba más muestras, instaron a los gobiernos y a las instituciones sanitarias a considerar las diferencias en el tipo de sangre al planificar medidas de mitigación o tratar a pacientes con el virus, conocido como Sars-CoV-2.

"Las personas del grupo sanguíneo A podrían necesitar una protección personal particularmente fortalecida para reducir la posibilidad de infección" , escribieron los investigadores dirigidos por Wang Xinghuan del Centro de Medicina Basada en la Evidencia y el Hospital Zhongnan de la Universidad de Wuhan.

"Los pacientes infectados con Sars-CoV-2 con el grupo sanguíneo A podrían necesitar una vigilancia más vigilante y un tratamiento agresivo", escribió Wang.

En contraste, "el grupo sanguíneo O tenía un riesgo significativamente menor para la enfermedad infecciosa en comparación con los grupos sanguíneos que no son O" , según el artículo publicado en Medrxiv.org el 11 de marzo.

De 206 pacientes que habían muerto por Covid-19 en Wuhan, 85 tenían sangre tipo A, que era un 63% más que los 52 con tipo O. El patrón existía en diferentes grupos de edad y género.

"Podría ser útil introducir la tipificación sanguínea ABO tanto en pacientes como en personal médico como parte rutinaria del manejo de Sars-CoV-2 y otras infecciones por coronavirus, para ayudar a definir las opciones de manejo y evaluar los niveles de exposición al riesgo de las personas", detalló Wang en el artículo científico.

Los científicos y médicos que realizaron el estudio en ciudades de China, incluidos Beijing, Wuhan, Shanghai y Shenzhen, aclararon que el mismo no fue corroborado por colegas de otras zonas y advirtieron que podría haber riesgos involucrados en el uso del estudio para guiar la práctica clínica actual.

Según publicó el medio South China Morning Post : "Gao Yingdai, investigador del Laboratorio Estatal de Hematología Experimental en Tianjin que no participó en el estudio, dijo que podría mejorarse con un tamaño de muestra más grande. Aunque 2000 no era pequeño, está eclipsado por el número total de pacientes infectados por el coronavirus, ahora supera los 180.000 a nivel mundial" .

De acuerdo a la opinión de Gao, otra limitación del estudio publicado por Xinghuan es que no brinda una explicación clara sobre el fenómeno, como la interacción molecular entre el virus y los diferentes tipos de glóbulos rojos .

Gao dijo que el nuevo estudio "puede ser útil para los profesionales médicos, pero los ciudadanos comunes no deben tomarse las estadísticas demasiado en serio" y agregó que "si sos del tipo A, no hay necesidad de entrar en pánico. No significa que se infecte al 100%" . Por último, este especialista también sostuvo: "Si sos de tipo O, tampoco significa que estés absolutamente seguro. Aún necesitas lavarte las manos y seguir las pautas emitidas por las autoridades " .