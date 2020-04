Marco Tronchetti, CEO de Pirelli

Elisabetta Piqué Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de abril de 2020 • 16:50

ROMA.- Marco Tronchetti Provera, CEO de Pirelli, uno de los mayores fabricantes de neumáticos del mundo, no tiene dudas: con la parálisis provocada por el coronavirus nos encontramos en una guerra "más cruel" que las ordinarias , que si Europa no enfrenta unida, reviendo sus reglas y elaborando un nuevo Plan Marshall o algo similar, con una disponibilidad financiera ilimitada, no volverá a ser como antes.

"Razonar como si no hubiera una guerra terrible es un error enorme en el que Europa no debe caer" , advirtió Tronchetti Provera en una entrevista vía Facebook con socios de la Asociación de la Prensa Extranjera. Nacido en Milán hace 72 años y uno de los industriales más importantes de Italia, ante una pregunta de LA NACION sobre qué pasará en la Argentina , que ya vivía una situación económica desastrosa antes del estallido de la pandemia , Tronchetti auspició que la crisis pueda volverse una oportunidad de cambio.

"Las crisis creo que también son una ocasión para cambiar la velocidad del país. La Argentina desde hace años, usted lo sabe mejor que yo, debe hacer reformas, lo ha intentado, pero cuesta encontrar el consenso social. Tiene un sistema político muy complejo y cuando un italiano dice 'un sistema político complejo' quiere decir verdaderamente complejo, si comparado con el nuestro, que ya no es simple. Por lo tanto, pienso que la Argentina tiene que ver esto como una oportunidad para cambiar su modelo de crecimiento. Algo se ha visto, pero es necesario que haga más", dijo.

-¿Cómo vive el grupo Pirelli esta situación?

-Como en Pirelli tuvimos la experiencia de China desde el 20 de enero, cuando cambió el mundo allá y tuvimos que cerrar, estábamos preparados. Tenemos 18 fábricas en todos los continentes, ahora las de China son las únicas que están abiertas, trabajando al 75%. En el resto del mundo hay smart working , hemos reducido la producción para la desinfección de las fábricas y para utilizar el stock y luego cerramos todo. La prioridad fue proteger a las personas. Y ahora es hacer trabajar a la gente desde casa para poder preparar a la empresa a volver a funcionar de modo más eficiente que antes, a través de procesos de simplificación y de digitalización. Estamos buscando construir un camino que al final nos haga más competitivos.

-¿Cómo se manejaron en China?

-En China tenemos 5000 empleados, mantuvimos allí la producción al 20% en el período crítico y luego hemos reabierto gradualmente, por supuesto siguiendo los protocolos. Hay una medición de la temperatura de los empleados dos veces por día, debe mantenerse la distancia de seguridad interpersonal, deben usarse los barbijos y hasta ahora no tuvimos incidentes. Gradualmente está volviendo a arrancar y lo mismo pasará en otras parte del mundo, donde ahora todo está cerrado.

-¿Qué escenarios vislumbra en general para la economía global?

-La economía global dependerá de las decisiones de los gobiernos y de los bancos centrales. Después de una parálisis de semanas como la que estamos viendo, que no tiene precedente, deberá haber una inyección de liquidez a bajo costo. Lo importante es que esta inyección de liquidez tenga lugar ahora. No puede haber retrasos en la inyección de liquidez, que deberá ser como la que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando las empresas vuelvan a abrir y esperemos que sea pronto, deben tener los medios a disposición como para volver a partir de inmediato. La inyección de liquidez es un elemento fundamental, así como medidas de apoyo a los sectores más vulnerables para evitar estallidos sociales.

-¿Hacen falta nuevos mecanismos en la Unión Europea, preocupada por la alta deuda pública de Italia?

-Hay un tema de fondo: Italia tiene la oportunidad y con esta crisis debe cambiar de marcha: debe hacer reformas estructurales, reducir gastos sin sentido, debe agilizarse. Italia debe acelerar su marcha y vemos que en esta emergencia, se están tomando decisiones de forma más rápida. Tenemos la necesidad de una reestructuración porque estamos en una economía de guerra, pero no es que ahora se firma un armisticio y ya no caen bombas. Va a seguir el miedo, un virus no puede ser detenido con un armisticio y, reitero, hace falta una enorme inyección de dinero, una reorganización burocrática, y que el dinero se destine realmente a la producción y al relanzamiento no sólo de Italia, sino de todos los países. Alemania fue ayudada en 1953. Ahora debe inyectarse dinero a 100 años para reconstruir Europa y a todo el mundo occidental que sale con problemas potenciales sociales y políticos enormes si no hace una operación en tiempos breves de relanzamiento con una disponibilidad financiera ilimitada.

-Confindustria (la UIA italiana) estimó que el PBI italiano podría sufrir una caída del 6%... ¿Comparte este cálculo?

-Es un cálculo válido sólo si nosotros logramos hacer una operación veloz de reapertura, gradual. Entonces si logramos hacer reactivar el sistema, quizás después de Pascua, entonces estos números son válidos. Si el sistema tarda en volver a ponerse en marcha, los números pueden empeorar. Y pueden mejorar si volvermos a arrancar de un modo muy bien programado, de modo bien riguroso y hacen falta personas muy competentes para hacerlo de modo correcto.

-¿Para usted existe esta competencia en el gobierno italiano?

-El gobierno italiano hizo las cosas muy bien. Cuando uno piensa en los retrasos en la reacción, ciertamente Italia ha sido más eficiente que otros países que se dieron cuenta más tarde, aún teniendo su ejemplo. Tengo gran aprecio por lo que hizo el primer ministro Giuseppe Conte y el gobierno. Ahora el desafío es rápidamente inyectar recursos en el sistema y sé que están trabajando en ello. Italia actuó mejor que otros países en esta situación.

-Italia está nacionalizando Alitalia, en otros países se está pensando otras nacionalizaciones: ¿qué piensa de la intervención directa del Estado en las grandes empresas para una reconstrucción post-virus?

-Hay casos y casos, hay que distinguir. Yo no creo en una política de grandes nacionalizaciones. Creo en el relanzamiento empresarial, creo que Europa para volver a arrancar necesita, en modo moderno, desarrollar un Plan Marshall. Creo que a nivel europeo en Bruselas se pueden encontrar los recursos para el relanzamiento de Europa. Somos el área más rica del mundo, tenemos los consumos más elevados del mundo y tenemos una incapacidad estructural para hacer cosas juntos. Tenemos que juntarnos e inyectar mucho dinero sobre proyectos, sobre el relanzamiento de la competitividad europea, tenemos óptimas tecnologías, tenemos la ocasión de hacer eficiencia entre nosotros.

-Pero hay divisiones...

-Europa está dividida desde el punto de vista energético, cada uno hace lo que le parece. Si tuviéramos una adquisición común de energía, juntando nuestros activos, los costos para la industria europea serían más bajos; en las telecomunicaciones tenemos un número infinito de empresas, Estados Unidos tienen tres, China tiene dos y medio... Europa aprovecha muy poco la capacidad de trabajar juntos. En cambio, con grandes planes de infraestructuras, Europa podría salir de esta crisis mejor que antes. Haría falta un gran cambio y que los alemanes vieran en esto una oportunidad. No puede pensarse que países como Italia deban pesar sobre el balance alemán. Hay que encontrar un modo de recolectar recursos para cada país, juntando proyectos comunes que garanticen desarrollo a toda Europa. Ya no hay buenos o malos. O se hace Europa o se rompe Europa. Esta es la ocasión. Creo que esta es una guerra más cruel que las ordinarias porque comporta hechos de salud, miedos personales, miedos familiares. Hay que enfrentarla con este espíritu. Cuando me dicen que Europa tiene reglas y no puede ir más allá, me pregunto: ¿pero en la guerra, se respetan las reglas? Me parece que hay razonamientos que no se mantienen de pie. Hay que rever las reglas existentes e imaginar un Plan Marshall o algo análogo. Razonar como si no hubiera una guerra terrible es un error enorme en el que Europa no debe caer.

-Es decir, usted ve con buenos ojos el "eurobono", aunque Alemania y Holanda creen que pagarán por Italia...

-Se puede hacer de modo tal que no cree un peso sobre los demás, donde cada uno, en modo programado pagará en 100 años sus deudas, pero es necesario volver a hacer arrancar el sistema de todos. Porque si se empobrece Italia o España, no es que Alemania se vuelva más rica. Hay que explicarle a los ciudadanos de Europa del norte y a los alemanes que si no trabajamos todos juntos, no lograremos reproducir una situación de bienestar como la que teníamos. Es claro que debemos ser más disciplinados, Italia debe hacer su parte y debe dar garantías de balance sobre cuáles serán sus comportamientos, pero no debemos pensar que es un peso sobre el balance de un país o de otro. Juntamos la capacidad de deuda y se hace un Plan Mashall, en el que cada uno evidentemente se beneficiará. Después habrá mecanismos para que el pago sea lo suficientemente largo, como ocurrió después de la guerra. Si Estados Unidos después de la guerra no hubiera intervenido con el Plan Marshall, Europa habría vivido con las tarjetas de racionamiento de la comida por diez años. Hay que ser claros: o volvemos a entender que estamos en una economía de guerra y se toman medias adecuadas, o se cometen errores que pagarán las próximas generaciones.

-Se habló de la ayuda de China y de Rusia, Donald Trump también dijo que iba a dar una mano a Italia. ¿Son importantes estos equilibrios geopolíticos, ver quién es amigo o no?

-Creo que tenemos una relación natural con Europa y con Estados Unidos. Después, siempre tuvimos óptimas relaciones con Rusia y China. Pero creo que de esta crisis salimos juntos. Si no hay una voluntad común y se empieza a acusar a unos y otros por el Covid-19 o por el uso del balance, haremos daños. Hoy los líderes visionarios deben mirar los próximos diez años. Para poder crecer en los próximos diez años hay que poner de lado todas las divisiones y volver a partir juntos. Pienso que desde el Banco Central Chino, al Banco Central Europeo, al FED norteamericano, todos deben hablarse seguido porque la acción debe ser una acción común, que tienen que ver con todos los demás bancos centrales. Si no tenemos una acción común de política económica y de política financiera, que parta de la lógica de darle bienestar a la gente, protegiendo a los más débiles, no veremos más el mundo de antes. El mundo de antes ha visto períodos de gran crecimiento con grandes desequilibrios. Hay que repensar al mundo nuevo y para poderlo hacer lo debemos hacer juntos, para tener un mundo mejor. Si volvemos a comenzar con divisiones, tendremos un mundo más pobre del que vivimos hasta hoy.