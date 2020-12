Las consultas de viaje al Reino Unido en la India han aumentado desde que se conoció la aprobación de la vacuna de Pfizer-BioNTech Fuente: AFP

La pandemia de coronavirus ha paralizado la vida de la mayoría de las personas en todo el mundo, por lo que la aprobación de la primera vacuna se ha convertido en "una luz al final de túnel". Ante la esperanzadora noticia, decenas de indios adinerados han acudido desesperados a las agencias de viajes con consultas sobre pasajes para volar a Reino Unido lo antes posible y obtener una dosis.

Desde el 2 de diciembre, día en que Reino Unido aprobó la vacuna de Pfizer y BioNTech, los agentes de viajes en la India han estado recibiendo consultas de sus clientes ricos que desean estar entre los primeros del mundo en inocularse. La gente pregunta "cómo, cuándo y si" podrían viajar al Reino Unido por tal motivo.

En medio de la incertidumbre sobre la disponibilidad de la vacuna en la India, los indios que pueden afrontar los costos están buscando otros países en los que puedan recibir la vacuna. En noviembre, Gem Tours & Travels, con sede en Mumbai, anunció un paquete de turismo de vacunación contra el coronavirus para clientes ricos que desea viajar a Estados Unidos. El paquete cubría el pasaje aéreo Mumbai-Nueva-York-Mumbai, una estadía de tres noches/cuatro días junto con una inyección de la vacuna.

"En este momento, solo estamos aceptando registros. Hemos recibido más de 5000 registros solo de Mumbai. Finalizaremos los detalles solo si el gobierno de Estados Unidos permite que personas extranjeras se pongan la vacuna", dijo a Vice Tejas Kapasi, director de Gem Tours & Travels.

Las autoridades de EaseMyTrip.com dijeron a los medios de comunicación que planean ofrecer un paquete de tres noches a los indios que tienen visas del Reino Unido y están dispuestos a viajar al país con el propósito de vacunarse. Además, mencionaron que están buscando llegar a un acuerdo con las aerolíneas para obtener boletos de precio fijo.

Un trabajador de la salud con traje protector toma una muestra de un hisopado de una mujer para detectar el coronavirus en el campamento temporal dentro de un área de estacionamiento público en Mumbai el 1 de diciembre de 2020 Fuente: AFP

También están tratando de hacer tratos con hospitales con sede en Londres para poder ofrecer un paquete fijo para los indios que buscan una dosis en el viaje al Reino Unido.

Los agentes de viajes destacaron además que esta no es una temporada alta para los planes de viaje a Londres; sin embargo, después de que la noticia de la aprobación de la vacuna llegara a los medios, han estado recibiendo llamadas sobre la posibilidad de un viaje corto solo con fines de vacunación.

Sin embargo, los agentes todavía están esperando que el gobierno británico aclare si los titulares de pasaportes indios podrían recibir una vacuna en el Reino Unido o no.

¿Turismo de vacunas?

Los expertos de la industria se muestran cínicos sobre el turismo de vacunas y no están seguros de que sea una buena idea. Pronab Sarkar, presidente de la Asociación India de Operadores Turísticos, un organismo nacional que agrupa a alrededor de 1600 miembros de varios segmentos de la industria del turismo, dijo que paquetes como el de Gem Tours & Travels son innecesarios.

"Ningún operador turístico reconocido presentará tales paquetes cuando no existan los permisos adecuados", dijo Sarkar a Bloomberg. "Pedimos a la gente que no sea víctima de este tipo de esquemas, ya que esto no es infalible". También agregó que esto podría ser solo una forma para que las compañías de viajes recopilen datos de clientes potenciales y desarrollen su base de clientes.

El Hindustan Times también instó a los indios a no ser demasiado optimistas desde que Boris Johnson, el primer ministro británico, advirtió a sus propios ciudadanos sobre los desafíos logísticos involucrados en el proceso de vacunación.

Sin embargo, Jyoti Mayal, presidente de la Asociación de Agentes de Viajes de la India (TAAI) dijo que la gente todavía está "esperando y mirando" para ver cómo es la vacuna. "Aunque el gobierno ha dicho que no habrá efectos secundarios de la vacuna, la gente quiere ver todo esto antes de recibir la inyección", dijo Mayal.

