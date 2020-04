Coronavirus: Italia supera los 24.000 muertos aunque bajan los nuevos casos Fuente: AP

ROMA.- Italia, el país europeo más castigado por la pandemia de Covid-19 superó hoy el umbral de los 24.000 muertos, al registrar 454 decesos más en las últimas 24 horas.

Sin embargo, según el último boletín de la Protección, la península registró la menor suba de contagios desde el 10 de marzo, con 2256 nuevos casos, que llevaron el total a 181.228.

Tal como destacó el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli en una conferencia de prensa, bajó el número de las personas actualmente positivas a 108.237. "Es un dato ulteriormente positivo", destacó.

De estas personas actualmente positivas, la gran mayoría, 80.758, se encuentran en aislamiento domiciliario; 24.906 hospitalizadas con síntomas y 2573 (número en baja desde hace más de diez días) en terapia intensiva. "Es el número más bajo desde hace un mes", subrayó Borrelli.

También sigue alto el número de personas recuperadas del virus, 1822 en las últimas 24 horas y en total, 48.877.

Mientras tanto, a dos meses de que se detectó el primer caso en Italia, y en medio de las dudas del primer ministro, Giuseppe Conte, media Italia comenzó tímidamente a reabrir sus persianas. Miles de empresas del rubro textil, de la moda y de la mecánica, anticiparon la denominada "fase 2", que debería comenzar el 4 de mayo, cuando finaliza la cuarentena.

En medio de cautela y algunas protestas sindicales, volvieron a abrir, en forma gradual y preliminar, grandes grupos como Fincantieri, de construcciones navales y Gucci, del mundo de la moda del lujo, así como pequeñas empresas del sector metalmecánico y textil. El denominador común de la reapertura, un paso preliminar, fue la toma de medidas como la desinfectación de los espacios de trabajo, distancia de seguridad entre los trabajadores, barreras de seguridad e incluso medición de la temperatura y tests al ingresar a las sedes.

Más allá del miedo al contagio, en la mayoría prevalece el miedo a perder el puesto de trabajo. "Me tomaron hace un año y medio y apenas estalló la emergencia no tuve dudas de que era mejor quedarme en casa porque la salud es lo primero. Pero con el pasar de las semanas me fui dando cuenta del peligro que representa para nosotros los trabajadores esta situación, porque hoy en día la competencia despiadada de otros países no te deja alternativa", dijo al diario La Stampa Emanuele, obrero de una fábrica de repuesto de la región de Umbria. "Si un producto no lo fabricamos nosotros, los harán las empresas extranjeras que, a diferencia de nosotros, no detuvieron la producción", agregó.

En Roma, en tanto, volvieron a abrir, con horarios reducidos, librerías y papelerías. Allí también deben respetarse normas severas: sólo se puede entrar con barbijo, de a pocas personas y hay que ponerse alcohol en gel sobre los guantes.

En otro orden y debido a la "actual situación sanitaria y a sus consecuencias en el traslado y reunión de jóvenes", el Vaticano anunció que el Papa, junto al Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, decidió postergar un año tanto el Encuentro Mundial de las Familias, previsto para junio del año próximo en Roma, así como la Jornada Mundial de la Juventud, planeada para agosto de 2022 en Lisboa, Portugal, respectivamente a junio de 2022 y agosto de 2023.

El vocero de la Sala de Prensa, Matteo Bruni, anunció también que se detectó en el Vaticano el noveno caso positivo en el interior del pequeño Estado. "La persona ha sido internada, se encuentra bajo observación y se han realizado las oportunas desinfectaciones y exámenes entre quienes tuvieron contactos con el interesado, que resultaron negativos", dijo Bruni.