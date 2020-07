"Mis hijas y yo obtuvimos un resultado negativo", anunció la primera dama de Brasil en las redes Fuente: AP

Tras el test positivo de coronavirus de su esposo, Jair Bolsonaro, la primera dama de Brasil, Michelle Bolsonaro, aseguró hoy que se sometió a la prueba de diagnóstico y que su resultado -al igual que el de sus dos hijas- fue negativo.

"Mis hijas y yo obtuvimos un resultado negativo para Covid-19. Gracias por sus oraciones", escribió en las redes sociales, en una publicación ilustrada por un examen que muestra un "resultado no detectable para Sars-CoV2", de acuerdo con lo publicado por el diario O Globo. La primera dama tiene dos hijas: Letícia, fruto de una relación anterior, y Laura, hija de Bolsonaro.

Desde que el mandatario de derecha anunció que había dado positivo el martes pasado, dice que cumple con el aislamiento para no contagiar a nadie y también que se siente mejor porque está tomando hidroxicloroquina, un medicamento no autorizado para el tratamiento del coronavirus por sus efectos colaterales pero que sin embargo Bolsonaro defiende.

La primera dama de Brasil lo anunció en redes sociales Crédito: Instagram

Tanto el medicamento como la relación del presidente con la enfermedad están rodeados de polémicas. En los comienzos de la pandemia, Bolsonaro se encargó de minimizar la gravedad del virus al indicar que se trataba de una "gripecita" que no podía afectar a los brasileños, acostumbrados a lidiar con cuestiones más difíciles. Luego, mientras en Brasil crecían las cantidades de infectados, no respetó las medidas sanitarias de prevención recomendadas y se juntó con sus seguidores sin distancias ni tapabocas. El martes pasado, cuando anunció que estaba enfermo, hizo lo mismo: habló frente a un par de periodistas que no estaban lo suficientemente lejos de su persona y, en un momento, se alejó unos pasos y se quitó la máscara para mostrar que estaba bien, que se sentía bien.

Brasil es el segundo país más golpeado por el virus a nivel global; solo lo antecede los Estados Unidos. Hasta el momento registra más de 1.800.000 positivos y más de 70.000 muertos.

La abuela

Desde hace días Maria Firmo, de 80 años, abuela de la primera dama de Brasil, se encuentra internada en el Hospital Regional de Santa María con Covid-19. La mujer comenzó a sentirse mal el 1 de julio y hospitalizada porque tenía dificultad para respirar.

Dos semanas antes, había reportado tener tos seca, secreción nasal, falta de aliento y de apetito, y dolor en el abdomen. La anciana es tratada como paciente de riesgo debido a su edad y también a su hipertensión arterial, hipotiroidismo y arritmia cardíaca.

La primera dama de Brasil lo anunció en redes sociales Fuente: Reuters