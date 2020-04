Coronavirus: la nueva generación de diplomáticos chinos muestra los dientes

Conocidos como wolf warriors, abandonaron la estrategia de Deng de mantener ocultas las intenciones de Pekín y pasaron a desarrollar una diplomacia de "país importante" impulsada por el presidente Xi Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de abril de 2020

PEKÍN.- De Asia a África y de Londres a Berlín, los enviados chinos han desatado una tormenta diplomática con una cerrada defensa de su país en todo lugar donde sea acusado de no actuar con suficiente celeridad para frenar la propagación de la pandemia.

Son la nueva generación de diplomáticos wolf warriors , así apodados en referencia a una famosa saga de películas patrióticas chinas, protagonizadas por un grupo comando de musculosos chinos que van matando norteamericanos a mano limpia por África y el sudeste asiático.

El endurecimiento diplomático se viene gestando desde que hace años, bajo la presidencia de Xi Jinping, que se deshizo definitivamente de la estrategia del exlíder Deng Xiaoping de esconder las ambiciones chinas y esperar el momento. Xi impulsa a sus diplomáticos a desarrollar "una diplomacia de país importante con características chinas", un llamado a reclamar el histórico estatus de China como potencia global.

"Lejos han quedado los tiempos en que China podía ser sometida", sentenció un editorial del Global Times , un diario estatal. Al pueblo chino, dice el artículo, "la flaccidez diplomática ya no lo deja conforme".

En Suecia, el embajador Gui Congyou ninguneó a los periodistas y los comparó con luchadores de peso liviano que pretenden meterse con un peso pesado como China. El mes pasado, el sitio de la embajada publicó un comentario con ataques a un periodista por su informe sobre el impacto que había tenido el unipartidismo político chino en la respuesta al virus. "Utilizar esta epidemia con fines políticos, lanzar ataques ideológicos y difundir mentiras en nombre de la 'libertad de expresión', solo conduce al autosabotaje. Es como levantar una piedra y soltarla sobre el pie", decía el texto de la embajada.

Los analistas creen que Pekín ve esas críticas no solo como un ataque a sus acciones, sino como un desafío a su liderazgo y a su derecho a liderar. "El que ataque a China por este tema mejor que se prepare para el contraataque", dice Shi Yinhong, profesor de Estudios Internacionales de la Universidad Renmin.

Los diplomáticos chinos se están volcando cada vez más a Twitter o Facebook, plataformas que en su país están prohibidas. Siguen los pasos del diplomático Zhao Lijian, un pionero del uso incendiario de Twitter, cuyos posteos cuando estaba destacado en Paquistán concitaron enorme atención y llevaron a la exembajadora norteamericana ante las Naciones Unidas a calificarlo de "desgracia racista" que debería ser despedida. Muy por el contrario, China no solo no lo despidió, sino que lo ascendió a vocero de la cancillería.

El presidente Xi ha dejado muy en claro su preferencia por la raza diplomática wolf warriors , señala el analista Carl Minzner, experto en política china de la Escuela de Leyes Fordham de Nueva York.

Son diplomáticos de nueva generación que "leen las hojas del té y usan palabras rimbombantes en el extranjero para llamar la atención del público nacionalista en China, tanto en la elite del partido como en la opinión pública en general, sin importar el impacto que tenga en la imagen de China en el extranjero", dice Minzner.

Esa flamante estridencia es mucho menos apreciada fuera de China. Sin ir más lejos, el canciller de Francia convocó al embajador chino, tras una declaración de la embajada que, en aparente respuesta a las críticas de Occidente, acusaba a los trabajadores de los geriátricos franceses de desertar de sus puestos "abandonando a los abuelos para que mueran de hambre y de la enfermedad".

Estados Unidos también se quejó después de que Zhao tuiteara una especulación sin base alguna según la cual el virus había sido introducido en China por militares norteamericanos. Los funcionarios chinos dicen estar furiosos con la hipocresía de Occidente: recuerdan que Donald Trump y muchos otros líderes ignoraron la pandemia en gestación, y cuando les tocó a la puerta y no la pudieron ignorarla más, empezaron a usar a China como chivo expiatorio.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha criticado la respuesta china al virus, y declaró al Financial Times : "Claramente pasaron cosas que no sabemos". Y el máximo diplomático británico dijo que no podrían volver "a hacer negocios como siempre" con China.

La embajada de China en Berlín posteó una carta al Bild , un tabloide de circulación masiva en Alemania, acusando a esa publicación de tener "mal gusto" por acusar a China de la pandemia y por calcular cuánto le debía a Alemania por no haber impedido su internacionalización. La embajada china en España tuiteó que "la libertad de expresión tiene límites", en respuesta a un político de ultraderecha que posteó un video sobre "los anticuerpos españoles combatiendo a los malditos virus chinos".

Desde el ascenso de Xi, Pekín se embarcó en un esfuerzo coordinado para cambiarle la cara a China en el extranjero. Según Twitter, China siguió el ejemplo de Rusia y puso a funcionar miles de bots que bajan línea desde el Partido Comunista. China también ha canalizado ingentes fondos hacia medios estatales que transmiten en swahili, árabe, español y decenas de otros idiomas.

"En el pasado, la diplomacia china estaba muy lejos de la gente", dice Chu Yin, profesor de la Universidad de Relaciones Internacionales de China. Pero ahora los diplomáticos chinos "sienten que finalmente están en posición de mostrarse duros".

En Tailandia, la página de la embajada china en Facebook calificó de "irrespetuosos" a los críticos y los acusó de "traicionar la historia" durante un debate en las redes sociales sobre el origen del virus y el estatus de Hong Kong y Taiwán. Y la misión diplomática china en Sri Lanka estalló de furia cuando Twitter suspendió su cuenta, exigiendo "libertad de expresión" y acusando a la empresa de "doble discurso". Al día siguiente, Twitter revirtió la suspensión.

Traducción de Jaime Arrambide