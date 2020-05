Peter Piot, director de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, con su esposa, Heidi Larson, antropóloga y directora del Proyecto de Confianza a las Vacunas de la escuela, en su casa en Londres Crédito: The New York Times

NUEVA YORK.- "Esta es la revancha de los virus" , dijo Peter Piot , director de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. "Les he hecho la vida imposible. Ahora están intentando derrotarme". De 71 años, es una leyenda en las luchas contra el Ébola y el sida . Pero el nuevo coronavirus casi le quita la vida . "Hace una semana no habría podido hacer esta entrevista", dijo en una conversación reciente por Skype desde su comedor en Londres.

"Todavía tenía dificultades para respirar después de 10 minutos", añadió.

En retrospectiva, mientras recordaba con pesar que fue abatido por un virus luego de pasar toda su vida como cazador de virus , Piot dijo que había juzgado mal a su presa y se había convertido en la víctima.

"Lo subestimé, subestimé lo rápido que se propagaría" , afirmó. "Mi error fue pensar que era como el SRAG, el cual tenía un alcance bastante limitado. O que era como la influenza. Pero no es ninguno de los dos".

En 1976, como estudiante de posgrado en Virología en el Instituto de Medicina Tropical en Amberes, Bélgica, Piot formó parte de un equipo internacional que investigaba una misteriosa fiebre hemorrágica viral en Yambuku, Zaire, en lo que ahora es la República Democrática del Congo. Para evitar la estigmatización de ese pueblo, los miembros del equipo lo llamaron "virus del Ébola" , por un río cercano.

Años después, en la década de los 80, fue uno de los científicos que probó que la enfermedad degenerativa conocida como "slim" en África era causada por el mismo virus que estaba matando a jóvenes homosexuales en otras partes del mundo.

De 1991 a 1994 presidió la Sociedad Internacional de Sida y luego fue el primer director de ONU SIDA , el programa de las Naciones Unidas para combatir el VIH.

Esa experiencia lo hizo estar sumamente alerta del peligro planteado por el nuevo coronavirus. A fines de enero, Piot y su esposa, la antropóloga Heidi Larson , fueron a una conferencia médica en Singapur, que había registrado su primer caso una semana antes. Estando allí, tuvo una entrevista improvisada con la televisión local el día en que la Organización Mundial de la Salud declaró al virus como una emergencia de salud pública de interés internacional.

"Empezamos a prohibir los apretones de mano en nuestro comportamiento", dijo. "Salimos a comer porque nos gusta la buena comida, pero empezamos a dar el 'codo Ébola' al saludar".

A principios de marzo fue a Boston con Larson, quien dirige el Proyecto de Confianza en las Vacunas en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Larson dio una charla TedMed sobre los rumores que perjudican a las campañas de vacunación y Piot recibió cien preguntas sobre el virus. La número 79 fue: "¿Debería preocuparme por la posibilidad de contagiarme de la Covid-19? ¿Cuán preocupado estás tú, Peter?".

Aconsejó: "Haría todo lo posible para evitar ser infectado, ya que no conocemos cómo se comportará en cada individuo" .

Él se convirtió en un ejemplo vivo de eso.

Aunque las conferencias médicas en el área de Boston esa semana se estaban convirtiendo en eventos superdifusores, Piot casi indudablemente no se infectó allí. De regreso a casa, en Londres, Piot conversó con audiencias de entre 30 y 250 personas, asistió a una fiesta de cumpleaños con otras 50 personas y cenó y tomó algunos tragos en cinco restaurantes en Londres o Cambridge.

"Mi modus operandi habitual", dijo. Más allá de evitar los apretones de mano, no tomó precauciones particulares. "Realmente no sé dónde me infecté" .

Aunque existían muchos casos confirmados, el Reino Unido no decretó oficialmente la cuarentena hasta el 23 de marzo, cuando se confirmaron 335 muertes . Piot y su esposa, en contraste, comenzaron a trabajar desde casa el 16 de marzo.

La noche del 19 de marzo, Piot comenzó a tener fiebre y sintió dolor de cabeza . "Mi pensamiento inmediato fue: 'Espero que no sea la Covid'".

Cada día se sentía más cansado, y su fiebre rondaba los 38 grados Celsius. "Me golpeó como un autobús", dijo. "Agotamiento extremo, como si cada célula de tu cuerpo estuviera cansada. Y mi cuero cabelludo estaba muy sensible , me dolía si Heidi lo tocaba. Eso es un síntoma neurológico".

Era una sensación nueva. A pesar de todo el tiempo que ha pasado en climas plagados de mosquitos, "nunca había estado gravemente enfermo en mi vida", dijo. Larson, en cambio, ha sobrevivido a una serie de enfermedades tropicales en sus viajes: malaria cerebral, hepatitis E, fiebre tifoidea y dengue .

"Conocía buena parte de los síntomas que Peter estaba sintiendo: cómo te sostienes la cabeza cuando te duele, cómo te agotas al moverte por la habitación. Así que si él pedía agua, o algo, interrumpía lo que estaba haciendo y se lo daba de inmediato. El tiempo es una experiencia diferente cuando no estás bien, cada minuto importa".

En aquel momento, era casi imposible conseguir una prueba de diagnóstico para el coronavirus . Los pocos kits disponibles estaban reservados para los hospitales.

El 26 de marzo, Piot finalmente consiguió una prueba de diagnóstico a través de un médico privado. Dio positivo y su fiebre siguió aumentando .

Período de internación

El 31 de marzo, la fiebre llegó a los 40 grados Celsius y comenzó a sentirse confundido. Piot y su esposa fueron a la sala de emergencias del Hospital Royal London . Aunque no tenía dificultades para respirar su saturación de oxígeno era de solo el 84% , un nivel peligrosamente bajo. Una radiografía reveló fluidos en ambos pulmones, un patrón que indicaba una neumonía bacteriana.

Sus exámenes de sangre "dieron resultados muy malos", dijo. Sus niveles de proteína C reactiva, que indican inflamaciones, y del dímero D, que señalan la formación de coágulos sanguíneos, eran muy elevados. "Inmediatamente pasé de ser médico a paciente", afirmó. Le pusieron oxígeno y lo mandaron al piso de arriba en una camilla.

"Ahí fue cuando realmente me asusté", dijo Larson. Le habían permitido acompañarlo mientras lo examinaban, pero no la dejaron subir con él.

Normalmente, los hospitales del Servicio Nacional de Salud (NHS, por su sigla en inglés) del Reino Unido "están tan repletos como los autobuses de la India", dijo Larson. "Pero tenían una campaña que decía: 'No vengan a los hospitales a menos de que estén en las últimas' , por lo que estaba casi vacío".

Larson continuó: "Pero cuando vi que pasaban a Peter por las puertas dobles en una camilla, tuve la misma sensación que experimentaban las familias afectadas por el ébola que conocimos en Sierra Leona. Ellos se ocultaban de sus familiares porque, una vez que sabían que podría ser la última vez que los verían, no querían separarse de ellos emocionalmente".

El Dr. Peter Piot y la Dra. Heidi Larson en su jardín delantero en Londres el 7 de mayo de 2020 Crédito: The New York Times

Al principio, dijo Piot, estaba tan agotado que se sentía apático. Solicitó un cuarto individual, pero le informaron que estaban reservados para personas que no habían dado positivo, para su protección. Lo pusieron en un cuarto de 6 por 6 metros, con un solo baño, junto a otros tres hombres.

Larson fue a su casa esa noche y entonces escuchó la noticia de que la doctora Gita Ramjee, una reconocida investigadora sudafricana especializada en sida, acababa de morir por la Covid-19. Ramjee era profesora honoraria en la escuela de Piot y había dirigido un simposio allí antes de enfermarse.

"Tenía mi edad, y de pronto sentí una aguda sensación de: 'Esto podría sucederme a mí'", dijo Larson.

Piot estaba luchando con sus propios miedos. "Todo lo que puedes hacer es permanecer acostado mientras piensas: "Espero no empeorar" .

Le dieron antibióticos intravenosos y oxígeno, y fue despertado cada dos horas para la revisión de su presión arterial y otros signos vitales. "Estaba particularmente nervioso por la posibilidad de que me pusieran en un respirador", dijo. " Los respiradores pueden salvar vidas, pero también pueden hacer mucho daño . Cuando estás en uno, tus posibilidades de sobrevivir son las mismas que las del ébola, cerca de un tercio".

Finalmente, contó Piot, su saturación de oxígeno se elevó al 92%. Fue dado de alta el 8 de abril. "Fue una conmoción, como el síndrome de Estocolmo", dijo sobre su supervivencia. "Cuando llegué a casa, francamente, comencé a llorar. Fue muy emotivo".

Recaída

Sin embargo, su cuerpo no había terminado de lidiar con la enfermedad. Antes de que el hospital lo diera de alta, había dado negativo en la prueba del virus. Pero ahora pasaba otra cosa: una reacción inmune tardía .

"De manera gradual, empecé a tener dificultades para respirar", dijo. "Vivimos en una vieja casa de estilo georgiano, con tres pisos, y tenía problemas serios para llegar a los pisos de arriba".

Larson compró un pulsioxímetro, un monitor que se coloca en la punta del dedo y mide los niveles de oxígeno en la sangre.

Larson recientemente dio positivo en el examen que detecta si tienes anticuerpos del virus. Su enfermedad fue tan leve que no está segura de cuándo alcanzó el punto máximo. Tuvo dos episodios de dolores de cabeza severos, el primero a finales de marzo y el segundo a mediados de abril. La segunda vez también tuvo picazón y enrojecimiento de los ojos, lo cual es un síntoma extraño pero reconocido y puede indicar que la infección se realizó a través de los ojos.

El 15 de abril, el corazón de Piot empezó a acelerarse a un ritmo de 165 latidos por minuto. El porcentaje de oxígeno en su sangre volvió a bajar al rango de los 80. Él y Larson acudieron al Hospital del University College, donde se realizó una radiografía del tórax.

Esta vez, en vez de tener masas bacterianas distintivas en cada lado, "mis pulmones estaban repletos de infiltraciones y eran un verdadero desastre", dijo. "A eso se le llama 'neumonía organizada' ".

Las pequeñas bolsas que crecen como racimos de uvas por todos los pulmones, explicó, estaban supurando proteínas de señalización: estaba sufriendo una "tormenta de citoquinas". Eso atrajo glóbulos blancos voraces a los espacios entre los alvéolos, lo que amenazaba con bloquear las rutas que el oxígeno normalmente toma para sus glóbulos rojos.

Sus médicos pensaron en volverlo a hospitalizar, una decisión que Piot temía. "Mi abuelo luchó en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, en esos campos de amapolas en Flandes", afirmó Piot. "Dijo que la peor parte era regresar a casa en licencia y luego recordar a qué tenía que regresar".

Pero hospitalizarlo y ponerle oxígeno podría haber sido poco efectivo: sus pulmones estaban "rígidos" y tal vez no serían capaces de absorberlo.

Recuperación

En vez de eso, la doctora Joanna Porter, quien se especializa en neumonías complicadas, le puso un esteroide intravenoso para reducir la inflamación, junto con un anticoagulante para prevenir los coágulos sanguíneos de su fibrilación auricular.

La burocracia del NHS del Reino Unido le prohibió a Porter hablar sobre el tratamiento de Piot, aunque él le dio su autorización. Piot sigue bajo su cuidado. La semana pasada, un análisis con escáner de PET, una tomografía axial computarizada y una broncoscopia revelaron que algunas áreas de sus pulmones no se habían recuperado completamente. Como buen promotor de la atención médica universal, Piot añadió: "Díganle al público estadounidense que todos estos exámenes costosos son gratis y los realiza el NHS".

Los esteroides parecen estar funcionando, pero tomarlos durante demasiado tiempo puede tener efectos secundarios, incluyendo atrofia muscular, debilitamiento de los huesos y diabetes.

Es probable que tenga que tomar anticoagulantes por el resto de su vida , dijo Piot, y partes de sus pulmones podrían quedar con cicatrices permanentes. "Pero puedes vivir con eso", añadió, encogiéndose de hombros.

"La gente cree que con la Covid-19, el uno por ciento muere y al resto solo le da gripe. No es tan simple, pasan un montón de cosas entre ambos extremos".

Sus doctores no le han permitido regresar al trabajo, dijo. "Pero estoy trabajando un poco. Estoy colaborando con la CEPI en vacunas", añadió, refiriéndose a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, un organismo fundado en 2017 para crear vacunas contra enfermedades nuevas o futuras en las que las empresas no suelen invertir recursos.

"Me enfrenté a la muerte", dijo. "En 1976, cuando le sacábamos sangre a los pacientes, el equipo de protección era de risa. Y escapé de un accidente de helicóptero. Pero esto fue diferente. Creo que ver de frente a la muerte y sobrevivir es algo bueno: te obliga a pensar en lo que es esencial, quién es esencial".

The New York Times