Dominic Cummings, asesor principal de Boris Johnson, violó la cuarentena impuesta por el gobierno británico para evitar la propagación del coronavirus

El asistente principal de Boris Johnson, Dominic Cummings , es la última figura de alto perfil que ha desobedecido las reglas de confinamiento del gobierno británico .

El periódico The Mirror informó que manejó con su familia -y su mujer experimentando síntomas de coronavirus- aproximadamente 420 kilómetros desde Londres hasta la casa de sus padres en Durham, en contra de las órdenes del gobierno de no trasladarse a un segundo hogar. Cummings no solo no pidió perdón por su accionar sino que fue defendido por el primer ministro.

Johnson dijo que creía que Cummings "no tenía otra alternativa" más que viajar al noreste para el cuidado de los niños "cuando tanto él como su esposa estaban a punto de quedar incapacitados por el coronavirus".

Sin embargo, Cummings no es el primer funcionario en desafiar las directrices del gobierno británico. El profesor Neil Ferguson renunció al grupo de asesoramiento científico del gobierno (SAGE) a principios de este mes después de que rompió la cuarentena. En un comunicado anunciando su partida, el epidemiólogo líder del Imperial College de Londres dijo que había cometido un "error de juicio" .

Según afirmaciones en The Daily Telegraph , Ferguson permitió que su supuesta amante, Antonia Staats, lo visitara en casa, en violación de las reglas oficiales que contribuyó a idear.

El mes pasado, Downing Street también respaldó al Secretario de Vivienda Robert Jenrick , quien viajó 240 kilómetros desde Londres a una propiedad que posee en la zona rural de Herefordshire.

Días después de presidir una conferencia de prensa del gobierno en Westminster para reforzar el mensaje de "quedarse en casa", Jenrick apareció en una entrevista con Sky News a través de un enlace de video en la casa señorial del siglo XVII que posee en la aldea de Eye.

Pero el vocero oficial de Johnson dijo que el ministro expuso sus razones para el viaje y "estamos seguros de que cumplió con las reglas de distanciamiento social", y agregó que Jenrick, su esposa y sus hijos consideran que su residencia Herefordshire es su hogar familiar.

La directora médica de Escocia, Catherine Calderwood , renunció después de violar la cuarentena al visitar su segundo hogar.

La doctora Calderwood, quien ha sido una voz destacada al instar al público a obedecer las restricciones, fue fotografiada por The Scottish Sun visitando su casa de vacaciones en la costa este del país, a principios de abril. Ella admitió que era la segunda vez que lo hacía durante el encierro.

Stephen Kinnock , diputado de Aberavon en el sur de Gales, fue avergonzado por la policía en las redes sociales. Publicó una foto en Twitter después de viajar a Londres para visitar a su padre en su cumpleaños el 28 de marzo, cinco días después de la entrada en vigor del bloqueo.

La policía de Gales del Sur respondió: "Sabemos que celebrar el cumpleaños de tu papá es algo encantador, sin embargo, este no es un viaje esencial. Todos tenemos nuestra parte que desempeñar en esto, te instamos a cumplir las restricciones, están en su lugar para mantenernos a todos a salvo. Gracias".

Por su parte, Nigel Farage afirmó que fue visitado por la policía a principios de este mes y que se le advirtió contra el incumplimiento de las reglas de cierre luego de que viajó a la costa inglesa para informar sobre la crisis migratoria.

Condenó la visita de la policía a su casa en Twitter como "locura de encierro" y días después entregó personalmente una carta de queja a la policía de Kent.

Pero no es solo en el Reino Unido que la percepción de doble estándar para los poderosos ha provocado una fuerte reacción pública. Los políticos y funcionarios que ignoran las reglas de cierre han irritado a los ciudadanos en toda Europa.

Europa

El presidente de Austria, Alexander Van der Bellen , se disculpó este domingo después de que él y su esposa fueron atrapados por la policía en un restaurante, infringiendo las normas de toque de queda

Las restricciones de coronavirus del país incluyen el cierre obligatorio de restaurantes y bares a las 23 horas, pero la policía dijo que la pareja todavía tenía bebidas en la mesa después de la medianoche. Van der Bellen dijo en Twitter que había salido a comer por primera vez desde que comenzó el cierre su esposa y dos amigos.

"Perdimos la noción del tiempo mientras conversábamos y desafortunadamente pasamos por alto la hora", escribió. "Lo siento sinceramente. Fue un error. Si el anfitrión del restaurante sufre algún daño por esto, me haré responsable".

La transgresión de Van der Bellen se produjo días después de que el canciller austríaco, Sebastian Kurz, se viera obligado a disculparse por aparecer desenmascarado entre una multitud de personas en un pueblo cerca de la frontera alemana .

A principios de este mes en Alemania, el líder liberal del partido FDP, Christian Lindner, fue sorprendido abrazando a un amigo en la entrada de Borchardt, un restaurante de Berlín.

Después de que el incidente fue ampliamente reportado en los medios alemanes, Lindner se disculpó en Twitter. "El espontáneo abrazo de despedida del viernes fue un error, ya que desafortunadamente ocurren entre amigos después de una velada privada", dijo. "No fue intencional ... al final todos somos humanos. ¡Lo siento!"

Lindner no fue el primer político alemán en violar las reglas. Anteriormente, el primer ministro estatal de Sajonia, Michael Kretschmer , fue visto en un debate con manifestantes en Dresde sin barbijo, mientras que el primer ministro estatal de Turingia, Bodo Ramelow , admitió haber violado las reglas cuando asistió al funeral de un vecino.

Pero no todos los políticos han roto las reglas cuando se trata de funerales. Se reveló ayer que la madre del primer ministro holandés Mark Rutte murió el 13 de mayo, pero no pudo visitarla en sus últimas semanas por acatar las normas de distanciamiento social del país.

Mientras tanto, en Rumania, miles de personas asistieron al funeral del arzobispo Pimen Zainea de Suceava y Radauti la semana pasada. Algunos incluso besaron el ataúd.

Según los medios locales, la Iglesia ortodoxa rumana había obtenido previamente una aprobación especial del Departamento de Emergencias y el Instituto Nacional de Salud Pública. Pero algunos rumanos reaccionaron con enojo a las noticias porque las reglas de Covid-19 en el país ordenaron que los funerales solo puedan llevarse a cabo con un máximo de ocho asistentes.

El mes pasado en Polonia, el primer ministro Mateusz Morawiecki y muchos otros funcionarios del partido gobernante Ley y Justicia (PiS) se reunieron para conmemorar el aniversario de la muerte del entonces presidente del país, Lech Kaczynski, en un accidente aéreo en 2010.

En la ceremonia de colocación de la corona, ni el primer ministro ni los demás funcionarios llevaban máscaras faciales ni seguían las pautas de distanciamiento social.

El mismo día, Jaroslaw Kaczynski, el líder de PiS y hermano gemelo de Lech, fue llevado en limusina a un cementerio de Varsovia en un momento en que los cementerios estaban cerrados para los ciudadanos regulares. El descontento popular se manifestó con una canción satírica llamada "Tu dolor es mayor que el mío". Posteriormente se eliminó de la lista de reproducción de una estación de radio controlada por el gobierno en lo que algunos en el país ven como un acto de censura.

En otro incidente controvertido, el primer ministro la semana pasada comió en un restaurante recientemente reabierto sin mantener la regla de distanciamiento social de 1,5 metros. Explicó durante el fin de semana que "las reglas de coronavirus del gobierno sugieren pero no exigen cierta distancia", pero luego un vocero del gobierno lo contradijo y dijo que Morawiecki había sido "mal informado" sobre las directrices.

El vicepresidente español Pablo Iglesias fue criticado en marzo por romper las recomendaciones de autoaislamiento y acudir a las reuniones del gobierno. Su esposa, la ministra de Igualdad, Irene Montero, había dado positivo por el coronavirus y estaba en cuarentena en ese momento, lo que generó preocupaciones de que Iglesias pudiera infectar inadvertidamente a otros miembros del gobierno en las reuniones semanales.

En abril también fue censurado por ignorar las recomendaciones del gobierno sobre las máscaras faciales e ir a su supermercado local sin una.

Leo Varadkar , primer ministro de Irlanda, fue acusado de violar las reglas de bloqueo de su país cuando hizo un picnic en un parque de Dublín durante el fin de semana con su pareja y amigos.

Pero el gobierno rechazó las afirmaciones de que Varadkar, quien reactivó su registro como médico para ayudar con la respuesta al coronavirus, había violado las reglas. La excursión de Varadkar estuvo dentro del límite de viaje de cinco kilómetros desde el albergue del gobierno donde se hospeda, dijo el gobierno, y se observaron reglas de distanciamiento social.

América

En Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump se niega a respetar el distanciamiento social y usar una mascarilla en público , a medida que la resistencia a las órdenes de bloqueo estalla en todo el país, a menudo con un tono partidista, el gobernador demócrata Tom Wolf, de Pensilvania, buscó una metáfora militar para acusar a los funcionarios republicanos de deserción en la batalla contra la pandemia .

"Para los políticos que deciden ceder ante este coronavirus", dijo ayer Wolf, dirigiéndose a los legisladores del condado que han desafiado sus directivas de quedarse en casa, "necesitan comprender las consecuencias de su acto cobarde" .

En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro , quien se ha manifestado abiertamente en contra de los bloqueos impuestos por algunos gobernadores, ha participado incluso de protestas multitudinarias, sin barbijo y estrechando cientos de manos de los asistentes.