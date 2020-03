López Obrador desafía a la OMS y presenta sus amuletos contra el coronavirus

Andrés Manuel López Obrador, llamó la atención durante las últimas jornadas por desafiar las normas y recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para frenar la propagación de la enfermedad. Fuente: Reuters

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio del pánico que desató la pandemia del coronavirus, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador , llamó la atención durante las últimas jornadas por desafiar las normas y recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para frenar la propagación de la enfermedad .

El mandatario mexicano encendió las alertas el lunes , cuando dijo que dejará de acudir a concentraciones, de besar y abrazar a las personas y que se hará la prueba del coronavirus solo cuando lo indiquen las autoridades de salud de su país .

El fin de semana, López Obrador publicó en su cuenta de Twitter videos en los que aparece en una gira en el estado de Guerrero, donde conviven poblaciones rurales, abrazándose con las personas que se amontonaban a su alrededor .

A raíz de esas imágenes, la prensa preguntó al presidente si limitaría sus giras al interior del país y si se sometería al examen de coronavirus. "Para que no se preocupen mucho, yo voy a actuar de manera muy responsable (...) Si hace falta, y en su momento, y así lo recomiendan los médicos, me hago la prueba ", indicó el mandatario. Y acotó: "Porque si se deja en manos de políticos y de politiqueros, que es lo peor, entonces se altera todo".

Durante una conferencia de prensa, López Obrador sostuvo que será su subsecretario de Prevención y Promoción de Salud quien le indique si es "conveniente" o no que se reúna "con mucha gente" o que dé abrazos .

Luego, López Obrador pidió al subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, informar cuándo podría dejar de acudir a concentraciones. "Me va a decir: 'no es conveniente que se reúna con mucha gente, no saludos, ni abrazos ni nada", exclamó López Obrador mientras pasaba el brazo por encima de los hombros del subsecretario .

"La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio", respondió López-Gatell y aclaró que México se encuentra aún en fase uno de contención del virus , aunque dijo que "va a haber un momento en donde pudiera ser necesario que concentraciones masivas de menor tamaño pudieran cancelarse".

Pero esto no es todo. López Obrador dijo, además, contar con un "escudo protector" contra el coronavirus: sus oraciones, un billete de dos dólares y un trébol de cuatro hojas, según consignó el diario El Universal.

"El escudo protector es como el detente. El escudo protector es la honestidad, eso lo que protege, el no permitir la corrupción . Miren esto es lo que protege, esto es lo que me da la gente. Son mis guarda espaldas", dijo el mandatario mientras buscaba sus oraciones.

Las autoridades de salud anunciaron el sábado una medida llamada " sana distancia social ", por la que se suspenderán las clases hasta el 20 de abril, recomendaron que trabajadores de actividades no esenciales trabajen desde su casa y cancelaron eventos masivos de más de 5000 personas .

López-Gatell ya había recomendado anteriormente evitar saludar con un beso, con la mano o dar abrazos . Un video publicado en el sitio web de la secretaría para el combate al coronavirus presenta a funcionarios del estado de Zacatecas mostrando formas alternas de saludar: inclinarse, agitar la mano desde lejos o chocar los codos . Sin embargo, el presidente López Obrador aún parece no tomar en cuenta estas medidas.

Esta actitud desató fuertes críticas por parte de expertos en salud y usuarios de las redes sociales , que se alarmaron al ver al presidente estrechar manos, abrazar y besar a los habitantes. "En plena pandemia, @lopezobrador_ sigue repartiendo y recibiendo besos y abrazos cuando los todos los gobiernos piden a sus conciudadanos tomar medidas de distanciamiento social, prohíben actos masivos y ordenan cuarentenas. ¿Y si se enferma? ", escribió un usuario de Twitter.

