A mitad del año escolar, Myrtis Bradsher se encontró prestando mucha atención a una niña llamada Kizzy . Ella siempre se veía afilada, con cintas anudadas a sus colitas y calcetines que combinaban con cada atuendo. Pero fue la forma en que se apresuró a ayudar a otros estudiantes de cuarto grado con el trabajo de clase lo que realmente la destacó. "Tenía mucho conocimiento" , recordó la maestra. "Ella sabía algo sobre todo".

En 25 años en la Escuela Primaria Oak Lane en la zona rural de Hurdle Mills, Carolina del Norte, Bradsher nunca había visto a una niña como ella . Bradsher era una de los pocas maestras negras, y Kizzy era una extraña estudiante negra. En una conferencia de padres y maestros, Bradsher presionó para darle a la niña las ventajas que sentía que merecía. "Mira", recordó haberle dicho a su madre, Rhonda Brooks, "está muy por encima de otros niños" . "Necesitamos enviarla a una clase para estudiantes excepcionales. Necesito que me digas que tenemos tu permiso".

La recomendación de Bradsher puso a Kizzmekia Corbett en un camino que finalmente la llevó a los Institutos Nacionales de Salud, donde encabeza la búsqueda del gobierno de una vacuna para terminar con el brote de coronavirus que ha infectado a más de 1,2 millones de estadounidenses, mató a más de 70.000 y devastó la economía .

Corbett, de 34 años, está muy lejos de las granjas de tabaco y soja que rodean su antigua escuela primaria. Las clases avanzadas de lectura y matemáticas en Oak Lane la prepararon para convertirse en una maestra de matemáticas en la escuela secundaria. Fue recomendada para el Proyecto Seed , un programa para minorías talentosas que le permitió estudiar química en el laboratorio de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill como estudiante de décimo grado. Ella aceptó una beca para minorías de estudiantes de ciencias que pagó por sus estudios en la Universidad de Maryland en el condado de Baltimore y la introdujo al Instituto Nacional de Salud (NHI, por sus siglas en inglés).

"No sabía que Kizzy había llegado tan lejos hasta hace poco" , dijo Bradsher, ahora de 72 años y retirada. "Pensé que lo haría, pero pensé que probablemente nunca llegería a escuchar sobre eso".

Pero su importante puesto viene acompañado de mucha visibilidad y escrutinio adicional.

Comentarios controversiales

El 27 de febrero, Corbett publicó un tuit que lamentaba la falta de diversidad en el grupo de trabajo sobre coronavirus del presidente Trump : "El grupo de trabajo es en su mayoría personas (hombres blancos) que nombró para sus puestos como director del instituto bla bla bla. Están en deuda de servirle, NO a la gente".

Y, mientras l os funcionarios de salud pública informaban datos sorprendentes que mostraban que el virus estaba matando desproporcionadamente a los afroamericanos , Corbett se desahogó: "Tuiteé por las personas que morirán cuando los médicos tengan que elegir quién recibe el último respirador y, en última instancia, quién vive", escribió el 29 de marzo. Cuando alguien respondió que el virus "es una forma de deshacerse de nosotros", Corbett respondió: "Algunos han ido tan lejos como para llamarlo genocidio. Me acojo a la quinta [enmienda]".

Eso provocó una respuesta del presentador de Fox News Tucker Carlson , quien leyó en voz alta varios de los tuits de Corbett en su programa y cuestionó su "compromiso con la investigación científica y el pensamiento racional" . Acusó a Corbett de "escupir teorías de conspiración lunáticas".

Dos agencias de noticias informaron que el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas donde trabaja Corbett, estaba investigando sus tweets, pero el organismo dijo que simplemente le había aconsejado sobre las pautas de las redes sociales.

Desde la controversia, Corbett ha moderado sus comentarios en las redes sociales. Ella dejó de aparecer en la televisión y el NIAID se negó a ponerla a disposición de The Washington Post para una entrevista, diciendo que una avalancha de solicitudes amenazaba con interferir con su trabajo.

En una administración en la que el presidente ha tenido una relación tenue con sus propios científicos y expertos, la disminución de la visibilidad de Corbett generó sorpresa. Sus defensores dicen que fue ridiculizada por decir la verdad .

Historia de disparidad en la atención médica

"No creo que haya dicho nada extravagante que vaya en contra de cualquier tipo de código o estándar", dijo Robert Bullard, profesor de planificación urbana y política ambiental en la Universidad del Sur de Texas en Houston.

"Lo que he visto desfilar a través de esa etapa en el grupo de trabajo, aparte del cirujano general, son todos blancos", dijo Bullard, que es negro. "Mirar y ver estos horrendos números desproporcionados de afroamericanos muriendo de coronavirus reivindica su tuit. Sabía que este virus sería como un misil de búsqueda de calor que apuntaría a los más vulnerables".

Los afroamericanos representan el 80% de las personas hospitalizadas por Covid-19 en Georgia y, en un momento, el 72% de los que murieron de la enfermedad en Chicago .

Oliver Brooks, presidente de la Asociación Médica Nacional, una organización de médicos negros, dijo que Corbett tenía razón al señalar la escasez de médicos e investigadores negros en el equipo de la Casa Blanca . "Lo siento, deberíamos estar representados en el grupo de trabajo", dijo. "Ella solo estaba señalando un hecho".

El tuit de Corbett sobre los ventiladores refleja una larga y dolorosa historia de disparidad en la atención médica y los resultados de salud experimentados por los afroamericanos, dijo Brooks. Uno de los episodios más notorios, que sembró una profunda desconfianza en el establecimiento médico, tuvo lugar de 1932 a 1972, cuando el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos permitió que la sífilis progresara en hombres negros sin su conocimiento, negándoles el tratamiento con penicilina.

Mucho después de que finalizara ese experimento, los estudios han demostrado que los médicos blancos pasan más tiempo con pacientes blancos que con aquellos que son negros y recetan diferentes tratamientos. Según el gobierno federal, la esperanza de vida de los hombres y mujeres afroamericanos es más corta que la de los blancos no hispanos . Y la tasa de mortalidad de los afroamericanos es más alta que la de los blancos por una variedad de dolencias que incluyen derrames cerebrales, enfermedades cardíacas, cáncer, asma, influenza, neumonía y diabetes.

Pero el tuit de Corbett sobre el genocidio "me preocupa un poco" , dijo Brooks. "Es subjetivo. No me gustaría ir allí. Realmente no lo creo. Estamos muriendo a un ritmo mayor, pero ... ese simplemente no encaja".

Aún así, si el trabajo de la vacuna de Corbett es exitoso, nada de eso realmente importa, dijo Brooks. "No me importa si ella me dijo que no le gustaba mi mamá", dijo. "Si encuentra la vacuna, le compraré el almuerzo. Le diría que no me gustan tus políticas, pero seguro que me gusta tu vacuna".

Una estudiante destacada

El equipo de Corbett completó el primer ensayo clínico para el desarrollo de una vacuna a principios de marzo . Trabajando a un ritmo vertiginoso en el Kaiser Permanente Washington Health Research Institute en Seattle, el equipo espera tener una vacuna a mediados del próximo año.

"Es una de las trabajadoras más exigentes que conozco", dijo Freeman Hrabowski, presidente de Universidad de Maryland (UMBC), donde Corbett estudió entre 2004 a 2008. "La gente no sabe lo duro que trabaja. Es un ser humano extraordinario con pasión por la ciencia y por ayudar a las personas".

Corbett asistió a UMBC como parte del Programa de Becas Meyerhoff, destinado a aumentar la diversidad entre los futuros líderes en ciencia, tecnología, ingeniería y campos relacionados .

El director del programa, Keith Harmon, recordó cómo Corbett entró en la sala con otros 25 estudiantes minoritarios de alto rendimiento. "Recuerdo a una joven muy enérgica, muy extrovertida, una persona de personas", dijo Harmon. "Podrías ver en sus ojos lo que significa estar en este espacio con personas que se parecen a ellos y tienen su mismo impulso y objetivos. Es como si hubieran encontrado a su gente".

Corbett tenía la intención de aprovechar lo que había aprendido cada verano. Su primera parada en 2005 fue la Escuela de Tecnología y Gestión de la Salud Stony Brook en Nueva York, donde estudió con Gloria Viboud, profesora asociada de biología molecular médica y directora de programas de ciencias de laboratorio clínico.

Viboud notó lo que Bradsher vio en Corbett años antes, ya que rápidamente dominó las técnicas de clonación genética desconocidas y devoró la literatura de fondo.

"Ella siempre estaba por delante de los otros estudiantes, completando las asignaciones mucho antes de su plazo", escribió Viboud en una recomendación al programa de doctorado de la UNC que le proporcionó a The Washington Post . "En 15 años de capacitación de estudiantes universitarios, debo señalar que ver a un estudiante tan entusiasmado con la investigación como Kizzy es extremadamente poco común".

En 2006, Corbett pasó un año en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Maryland, donde Susan Dorsey, profesora y presidenta del Departamento de Ciencia del Dolor y los Síntomas Translacionales, dirigió un laboratorio que permitió a los estudiantes perfeccionar su trabajo con productos químicos húmedos.

"Algunas personas les lleva bastante tiempo aprender el idioma y desarrollar las habilidades", dijo Dorsey. "Ella fue muy rápida en comprender a fondo cada paso, lo que para un estudiante universitario es bastante notable. Todos los estudiantes se dieron cuenta ... ella definitivamente sería una superestrella, no como un si sino cuando ".

Cuatro años más tarde, ella estaba en el programa de doctorado en UNC-Chapel Hill , pasando sus veranos estudiando enfermedades como el dengue y el coronavirus en lo que se había convertido en un lugar familiar, el NIH.

"Trabajó en eso durante cuatro o cinco años y fue una especie de líder", dijo Ralph Baric, quien sirvió en el comité de tesis de Corbett en la UNC. "En realidad tenía la mayoría de los datos pioneros". Sus intereses la pusieron en posición de asumir un papel de liderazgo si se produjera una pandemia.

"Fue un movimiento fortuito" que requirió "un poco de suerte, cierta previsión y una necesidad" de su tipo de experiencia, dijo Baric.

En el NIH, Corbett no era tímida con su ambición. Durante una pasantía de verano allí, Barney Graham, quien dirigía el Centro de Investigación de Vacunas, le preguntó qué quería lograr en la vida.

"Ella dijo: 'Quiero tu trabajo'", recordó Graham, según NBC News . "Desde el principio, ella fue muy audaz en sus aspiraciones".

Cuando Bradsher se enteró de que Corbett estaba liderando el equipo que podría salvar vidas y reiniciar la economía, se hinchó de orgullo. "Siempre pensé que algún día iba a hacer algo", dijo. "Lo mejor en mis 30 años de enseñanza".

