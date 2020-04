Una trabajadora de la salud, en un hospital con pacientes con coronavirus Fuente: AFP

ROMA.- Un bebé nacido en el hospital Beauregard de la ciudad de Aosta, en el noroeste de Italia, resultó positivo al nuevo coronavirus . El parto ocurrió la semana pasada, la noche entre el jueves y el viernes, y la madre, residente de una zona de la periferia de Aosta , también positiva, dio a luz mientras tenía 38ºC , según informó el Corriere della Sera en su edición digital.

El resultado del test diagnóstico de hisopado llegó al día siguiente del nacimiento y determinó cambios radicales en el sector de Obstetricia y Pediatría del hospital de Aosta, capital de la región de la Valle d'Aosta, la más pequeña de Italia . Allí, desde el comienzo de la epidemía se registraron 1088 casos y 127 fallecimientos, según el último boletín de la Protección Civil, que consignó ayer un total de 181.228 casos y 24.114 muertos en todo el país.

El Corrierre della Sera precisó que en verdad son dos las mujeres que dieron a luz en los últimos días en el hospital Beauregard y resultaron positivas al Covid-19. Aunque en un solo caso el bebé, que nació antes de término, resultó positivo al virus. El bebé de todos modos es asintomático, así como su mamá, y los dos están en buenas condiciones de salud. De todos modos ambos quedarán bajo observación y aislamiento durante 15 días.

En anteriores casos estudiados a nivel internacional el contagio siempre ocurrió a través del estrecho contacto con la madre durante las primeras horas de vida y no en el útero, recordó el Corriere della Sera.

"Al momento, por lo que sabemos, se considera que no se transmite en el útero . Médicos chinos, en 34 casos estudiados, han buscado el virus en el líquido amniótico, en la sangre del cordón umbilical y en los hisopados nasofaringeos de los recién nacidos y todos eran negativos", explicó Serena Donati, directora del Departamento de Salud de la Mujer del Instituto Superior de Sanidad italiano, que coordina el grupo "coronavirus en maternidad, parto y lactancia".

Donati recordó que el diario británico The Guardian reportó un caso de un bebé positivo al nacer, pero en verdad se le hizo el test 36 horas después del parto, "por lo que no se puede excluir que la infección haya sido transmitida después del nacimiento y no en el útero".