Manuel Pena y Julietas Petovello

18 de abril de 2020

"Aquí sólo me pueden calmar los dolores con inyecciones de corticoides. Para hacer el tratamiento necesito regresar a la Argentina", explicó la tandilense Julieta Sánchez Petovello, de 22 años, que junto a su novio Manuel Peña, de 24 años, están varados en Lisboa, Portugal , a la espera de que se reabra el tránsito aéreo hacia el país, actualmente cerrado por la pandemia de coronavirus ,

Cuando Julieta y Manuel juntaron sus ahorros y comenzaron su primer viaje soñado a Europa el 2 de marzo era una especie de celebración por haberse recibido de técnica en anestesia y contador , respectivamente, y también un respiro para ella antes de comenzar un nuevo tratamiento para su enfermedad autoinmune, Sindrome de Sjögren -un caso raro en una persona joven- que en general produce sequedad de ojos y boca, pero que para ella va asociado con eccemas en las piel y fuertes dolores articulares generalizados. "Cuando empiezan los dolores tengo que llamar al seguro médico para que me apliquen las inyecciones", explicó Julieta a LA NACION en diálogo telefónico desde Portugal.

Antes del viaje, en la Argentina fue tratada con un remedio oncológico, metotrexato, pero por los síntomas adversos que le producía decidieron suspenderlo, aunque los efectos de inmunosupresión le seguirán durando algunos meses. De todas maneras a comienzos de marzo, cuando aún no se había declarado la pandemia, su médica consideró que si mantenía ciertos cuidados no había riesgos de que Julieta hiciera el viaje aunque estuviera inmunosuprimida. A su regreso iniciarían un tratamiento con otros fármacos.

Pero el Covid-19, que en un comienzo era una enfermedad extraña que golpeaba básicamente el norte de Italia se extendió por todo el continente y se fueron cerrando las fronteras en Europa, y a partir del 19 de marzo en la Argentina. Julieta y Manuel decidieron quedarse entonces en Lisboa donde los costos son relativamente más bajos que en otras ciudades europeas. Su pasaje de regreso a la Argentina era para el 6 de abril, pero hace ya casi un mes que están varados en Portugal.

Julieta y Manuel pasaron así a formar parte del grupo de 200 argentinos confinados en el país ibérico y los más de 10.000 que están en el exterior, sin fecha cierta de poder regresar a la Argentina mientras las fronteras sigan cerradas.

A los problemas de salud de Julieta se suman las limitaciones económicas de un viaje que ya se extendió más de diez días de lo planeado y aún no tiene fecha de finalización. "Para generar algún ingreso fui a la alcaldía de Lisboa y me ofrecí como personal de Salud, aunque sea para realizar tareas administrativas. Pero no tengo ciudadanía europea, así que no me pueden contratar. Por ahora estamos dando clases de inglés online y hasta nos ofrecimos para limpiar casas. El dueño del departamento donde estamos ya nos rebajó a 22 euros diarios la estadía", comentó Julieta.

Portugal tiene unos 17.000 infectados por Covid-19 y más de 600 muertes . El gobierno impuso una cuarentena bastante flexible , en la que permite salir 40 minutos por día para hacer deportes, pero Julieta y Manuel prefieren evitar las salidas fuera de la habitación.

Sus esperanzas están puestas ahora en un vuelo comercial que sale el 2 de mayo desde Lisboa, y para el que ya tienen pasajes . Pero en las actuales condiciones de cuarentena, mientras el vuelo siga teniendo carácter "comercial", no podría ingresar a la Argentina.

"Nuestro pedido es que las autoridades le den carácter humanitario a estos vuelos de las personas varadas en el exterior. La situación se está haciendo insostenible para muchos de nosotros", comentó Julieta.