Coronavirus: no soportó pasar la cuarentena con su familia y se escapó en bici

El hombre se escapó de su casa para no pelearse más con su mujer y sus hijas. Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de abril de 2020 • 18:19

La cuarentena por la pandemia del coronavirus dejó a millones de personas alrededor del mundo encerradas en sus hogares. Y, si bien quedarse en casa es lo indicado, la convivencia se puede tornar muy complicada.

Ese fue el caso de un residente de la ciudad italiana de Florencia , quien fue detenido por la policía al quebrar la cuarentena mientras viajaba en su bicicleta por la carretera camino a Bolonia .

Cuando lo interrogaron, el hombre confesó la verdadera razón por la cual no cumplía con la cuarentena: "Me escapé, no podía aguantar seguir discutiendo con mi esposa y mis hijas", sostuvo ante las fuerzas de seguridad.

El ciclista fue multado y tendrá que pagar entre 400 y 3000 euros por incumplir el aislamiento. "Prefiero ese castigo antes que quedarme en casa", indicó angustiado, según informó RT .

Cabe destacar que Italia , uno de los países más golpeados por el coronavirus, registró hasta el día de hoy 157.397 casos de infectados, 20079 de muertos y 34211 de recuperados. Estas cifras son difundidas diariamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS).