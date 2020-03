Médicos en Palm Beach, con trabajos de prevención en las calles Fuente: AFP

WASHINGTON. La noticia parecía tan rara y potencialmente alarmante que Sharon Sanders se quedó despierta rastreando su origen hasta la madrugada . Era el 31 de diciembre de 2019 . Desde su casa en Winter Haven, Florida, Sanders empezó a recopilar esos partes de noticias que recogían comentarios públicos de funcionarios de salud de la provincia china de Hubei. En su blog, llamado FluTrackers ("rastreadores de gripes"), Sanders informó que los funcionarios habían anunciado un misterioso brote viral que había causado una inusual seguidilla de casos de neumonía .

Aparentemente, la enfermedad se había propagado entre los comerciantes de un mercado de mariscos de Wuhan , ciudad de 11 millones de habitantes. " La gente de los hospitales de Wuhan dice que la causa no queda clara ", escribió Sanders en uno de los primeros posts sobre el misterioso brote.

Aunque pocos norteamericanos vieron esos informes y aún menos reaccionaron como ante una urgencia, el blog de Sanders empezó a seguir, con minucioso detalle, lo que pronto explotaría como una pandemia. Más tarde quedó claro que FluTrackers estaba haciendo la crónica de los primeros casos de una nueva cepa de coronavirus .

Sólo unos pocos grandes medios de comunicación, mayormente de Asia, habían tomado la noticia, de la que se hacían eco en breves partes de noticias que empezaron a aparecer en los cables que recibían agencias occidentales, como Reuters y AP, a partir del 31 de diciembre. Los principales medios de prensa norteamericanos, sin embargo, tardaron más en entender lo que Sanders ya veía desarrollarse en las primeras horas de la mañana de aquel día de Fin de Año.

El 6 de enero, el diario The New York Times consignaba que en la provincia china de Wuhan, había 59 personas enfermas "de una especie de neumonía ". Dos días después, The Washington Post, The New York Times , y la agencia AP publicaron artículos propios sobre el brote, después de que los investigadores chinos determinaran que la enfermedad de Wuhan -más tarde denominada Covid-19 por la Organización Mundial de la Salud (OMS)- era causada por un coronavirus hasta entonces desconocido . De todos modos, seguía sin ser una noticia importante: The New York Times publicó esa primera mención en su página 13 y The Washington Post en la 14.

En Estados Unidos, el tema no ingresó en la agenda de grandes noticias hasta bien entrado el mes de enero. El presentador de noticias de Fox News, Neil Cavuto, por ejemplo, lo mencionó en una entrevista con un médico de la sala de guardia el 20 de enero, señalando su potencial de rápida transmisión. " Me empiezo a preguntar si esta vez el genio no se escapó de la botella .", dijo ominosamente el periodista.

Esa reacción en cámara lenta sugiere que los medios de Occidente subestimaron lo que se estaba gestando , algo especialmente cierto durante las primeras semanas posteriores a que China reveló la existencia del brote. Ni siquiera después de las crisis del SARS, la gripe porcina y otros brotes recientes, una pequeña pero flamante infección del otro lado del mundo parece haber parecido una noticia demasiado atrapante, especialmente con otros temas al tope de la agenda mediática, como el juicio político al presidente Trump.

Cuando los medios finalmente le dedicaron más tiempo y espacio a la noticia, a fines de enero y principios de febrero, Trump y sus aliados respondieron con críticas a la cobertura mediática, tildándola de exagerada y de maniobra de los demócratas para socavar las chances de reelección del presidente.

Ciertamente, gran parte de los primeros informes sobre el virus eran tentativos y por momentos inexactos, como suele ocurrir en los primeros momentos de una noticia, porque las autoridades implicadas generalmente no tienen una idea acabada de lo que ocurre, y esa opacidad se traslada también a los periodistas que cubren los hechos.

Pero los primeros informes y comentarios sobre el brote se complicaban aún más por las dudas sobre la credibilidad y honestidad de los funcionarios chinos, las mismas dudas que surgieron con el brote de SARS en China en 2003. Durante aquel brote, la OMS acusó al gobierno chino de ocultar el verdadero número de casos .

Los partes de noticias detectados por FluTracker se basaban, de hecho, en comunicados oficiales de las autoridades chinas sobre personas que estaban enfermas desde hacía semanas. Los intentos por hacer sonar antes las alarmas habían sido sofocados. Los ocho médicos de Wuhan que manifestaron su preocupación antes del anuncio oficial del 31 de diciembre fueron detenidos por la policía, y uno de ellos, Li Wenliang, se convirtió en un héroe nacional, tras morir a causa de la enfermedad.

La bloguera Sanders, sin embargo, se dio cuenta inmediatamente de que este brote revestía características únicas, para empezar, por la cantidad inusualmente alta de funcionarios chinos dispuestos a reconocer que tenían una crisis sanitaria . "En China, tanto los funcionarios locales como los medios necesitan aprobación del gobierno central antes de dar noticias negativas", dice Sanders. "Y se considera que toda noticia sobre el brote de una enfermedad es negativa y que puede repercutir en el orden social ".

Sanders dice que cuando los funcionarios chinos admiten un problema suelen ningunearlo y que esa es la primera señal de alarma de que una información es más de lo que parece. Por eso se quedó despierta hasta la madrugada del 31 de diciembre, aunque sin saber realmente a dónde la conduciría ese dato de un brote de neumonía en Wuhan.

Quienes colaboran con su blog -algunos profesionales médicos, aunque muchos otros interesados autodidactas en detección de enfermedades infectocontagiosas-, peinan la web en busca de patrones inusuales y le envían a Sanders los links con sus hallazgos, que conducen a medio de comunicación locales de distintas partes del mundo, publicaciones médicas y otras fuentes de datos. Y justamente lo que más alertó a Sanders sobre la gravedad del brote de Wuhan era la ausencia total de datos: tras la revelación inicial de los funcionarios, el 31 de diciembre, las declaraciones oficiales cesaron por completo .

"Siempre que hay buenas noticias, China se ocupa de comunicarlas", dice Sanders. "O sea que si no dicen nada durante cinco días, mejor seguir investigando. Sabíamos que pasaba algo raro porque siempre tenemos a China bajo la lupa, en busca de tendencias ".

Los detalles apuntaban a una situación mucho más seria que la descrita por los funcionarios chinos. Sanders y sus colaboradores pronto empezaron a detectar "cosas que nunca habíamos visto" de una extraña variedad de fuentes, desde médicos de Hong Kong hasta relatos de los medios locales y comentarios de gente común de Wuhan. Pero todos esos fragmentos eran igualmente alarmantes: trabajadores de la salud enfundados de pies a cabeza en trajes de seguridad biológica, cuadrillas de desinfección en las calles, bolsas para cadáveres apiladas en vehículos frente a los hospitales. Pronto quedó claro que el problema no había sido aislado ni contenido . "Parecía ser un agente infeccioso y peligroso, una ominosa señal para el mundo", dice Sanders.

